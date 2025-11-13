En tiempos en los que algunas personas gastan decenas de miles de dólares en un anillo de compromiso, una joven estadounidense causó revuelo en redes al rechazar el que le dio su novio, valorado en menos de 1.000 dólares y comprado en Walmart. Sorprendentemente, el precio no fue el problema principal.

A través de la red social Threads, Priscilla (@prissyxoxo25) compartió una captura de pantalla de la conversación que tuvo con su pareja, junto con la imagen del anillo de 898 dólares.

En su publicación, preguntó a los usuarios: “¿Qué opinan de esto? Tengo curiosidad”, generando miles de comentarios en cuestión de horas.

En los mensajes, se puede ver que Priscilla rechazó la propuesta de su novio. Según explicó, su decisión no tenía que ver con el tamaño, el corte o el costo del anillo, sino con el hecho de que él ignoró sus deseos.

La razón, explicó, no fue el valor económico, sino que él ignoró sus preferencias. (Foto: @prissyxoxo25 / Threads)

“Te he dicho más de una vez el tipo de anillo que quería y apareciste con algo de Walmart… Tyler, si sabías lo que yo quería y aun así elegiste hacer lo más fácil, eso me dice que realmente no me escuchas. Quiero sentirme elegida, no solo pedida en matrimonio”, escribió en su mensaje.

Muchos usuarios aplaudieron la sinceridad de Priscilla, destacando que defendía sus sentimientos y su derecho a ser escuchada; sin embargo, otros no dudaron en criticarla y ponerse del lado del novio.

“Chica… ¿qué demonios te pasa? Odio cuando tengo que ponerme del lado de los hombres”, comentó un usuario.“Evita a cualquier mujer que se preocupe más por el anillo que por la propuesta”, añadió otro.

Aun así, una gran parte de los comentarios apoyó la postura de Priscilla.

La historia dividió opiniones: algunos la calificaron de exigente, mientras otros apoyaron su deseo de ser escuchada. (Foto referencial: Freepik)

“No, ella tiene razón. No se trata del anillo, sino de que te escuchen”, escribió una usuaria.“Mi anillo de promesa costó 1.000 dólares y fue exactamente lo que quería: oro con diamantes alrededor. No es el precio, es el detalle. Un hombre que realmente escucha hará justo lo que le dijiste y pondrá esfuerzo”, añadió otra.

El debate se intensificó cuando otras mujeres compartieron experiencias similares. Una de ellas confesó en un grupo de Facebook que odiaba el anillo con el que su prometido le pidió matrimonio.

“Mi prometido me sorprendió con la propuesta, y estoy muy agradecida por el gesto, pero odio el anillo”, escribió. “Pensé que me iba a gustar con el tiempo, le di una semana, pero me siento triste cada vez que lo miro. No es mi estilo: la forma redonda, el halo, la banda con incrustaciones… yo habría elegido algo totalmente diferente”.

El caso abrió un debate sobre si los detalles materiales importan tanto como la atención en una relación. (Foto referencial: Freepik)

La mujer explicó que su pareja nunca le preguntó ni a ella ni a sus amigas qué tipo de anillo le gustaría.

“Cambié la forma de mis uñas, de cuadradas a redondas, para ver si así me gustaba más el diseño. No funcionó”, concluyó.

Consejos para elegir un anillo de compromiso

Elegir el anillo de compromiso requiere enfocarse en dos puntos clave: el gusto de tu pareja y tu presupuesto. Primero, observa las joyas que usa habitualmente para definir su estilo: ¿prefiere oro blanco, amarillo o platino? ¿Son joyas minimalistas (solitario clásico) o llamativas (diseño halo)? Esto te guiará hacia el diseño de engaste correcto.

Una vez definido el estilo, establece un presupuesto realista. Si optas por un diamante, comprende las 4 C’s (Corte, Claridad, Color y Quilate), priorizando siempre el Corte (el factor que determina el brillo) sobre el tamaño para obtener un mayor impacto visual.

Finalmente, asegúrate de conseguir la talla correcta de manera discreta (pidiendo ayuda a un tercero o midiendo un anillo que ya tenga) y exige siempre un certificado (GIA o AGS) que garantice la calidad de la piedra.

