El reciente huracán Milton, que golpeó las costas de Florida, no solo trajo consigo destrucción y desplazamientos, sino también una urgente necesidad de asistencia para los animales que quedaron a la deriva. En respuesta a la emergencia, el refugio Palm Beach County Animal Care and Control lanzó un llamado viral el lunes, buscando hogares temporales y permanentes para más de 200 gatos y perros que ya se encontraban en sus instalaciones. Este esfuerzo ha resultado en una de las campañas de adopción más exitosas de su historia.

El impacto del huracán en la vida animal

El huracán Milton causó estragos en la región, dejando a muchas familias y animales sin hogar. Al anticipar un aumento en la cantidad de animales perdidos o abandonados, el refugio se preparó rápidamente para recibir a estos nuevos huéspedes. Sin embargo, el espacio y los recursos eran limitados, por lo que recurrieron a la comunidad en busca de ayuda, lanzando un emotivo llamado en redes sociales y medios locales.

Los amantes de los animales en todo el condado de Palm Beach ayudaron a vaciar el refugio de animales antes de que el huracán Milton tocara tierra, dejando espacio para los perros y gatos desplazados por la tormenta. (IG pbcacc)

El mensaje fue claro: se necesitaban familias dispuestas a adoptar o acoger temporalmente a las mascotas del refugio. Ante la devastación del huracán, la respuesta de la comunidad fue inmediata y conmovedora.

Una respuesta abrumadora de la comunidad

El martes por la mañana, las líneas telefónicas del refugio estaban saturadas. Cientos de personas llamaron para ofrecer su apoyo y obtener más información sobre cómo podían ayudar. Pronto, una larga fila de amantes de los animales se formó fuera del refugio, esperando su turno para llevarse a casa a un nuevo amigo peludo.

En cuestión de horas, el refugio logró conectar a 117 gatos y 113 perros con nuevos hogares. Este éxito fue tan grande que, para el miércoles, el refugio ya había alcanzado su capacidad máxima para adopciones y familias de acogida temporales. A los interesados que llegaron tarde se les pidió que volvieran en las próximas semanas, ya que el flujo de animales necesitados no cesaría en el corto plazo.

Una situación que evoluciona rápidamente

El éxito inicial no significa que el trabajo esté terminado. A medida que las tareas de limpieza y rescate continuaban tras el paso del huracán, el número de animales desplazados siguió creciendo. Desde el martes, el refugio ha recibido 16 nuevos perros y 16 gatos que fueron encontrados deambulando por el condado, sin identificar a sus dueños. Entre estos animales se encuentra un Golden Retriever de seis años con uñas recortadas y una disposición dulce. Fue hallado sin correa en Lake Worth Beach mientras los agentes patrullaban en busca de personas vulnerables.

Anticipándose a una oleada de animales desplazados por el huracán Milton, el refugio buscó hogares de acogida y familias permanentes para los más de 200 gatos y perros sin hogar. (IG pbcacc)

Estos animales recién llegados al refugio esperan ser reclamados por sus dueños. Según la normativa, los dueños tienen cuatro días para reclamar a sus mascotas, presentando pruebas como fotos recientes, certificados de rabia o facturas veterinarias que describan al animal. Si no son reclamados en ese tiempo, los animales se convertirán en propiedad del refugio, lo que les permitirá ser puestos en adopción, ser acogidos temporalmente o, en casos extremos, ser sometidos a eutanasia en función de su estado de salud o comportamiento.

La importancia de la adopción responsable

El llamado viral del refugio de Palm Beach no solo destacó la necesidad de acoger a los animales desplazados, sino que también subrayó la importancia de adoptar de manera responsable. En situaciones de desastre, la adopción o el cuidado temporal de una mascota no es solo un acto de compasión, sino un compromiso serio que requiere planificación. Las familias que respondieron al llamado no solo ofrecieron refugio a estos animales, sino que asumieron la responsabilidad de cuidarlos a largo plazo, algo que el refugio se ha asegurado de promover a través de un proceso riguroso de selección.

Además, el refugio trabaja de la mano con otras organizaciones y asociaciones protectoras de animales para asegurar que cualquier mascota no reclamada pueda encontrar un hogar adecuado. El esfuerzo colaborativo entre refugios, veterinarios y voluntarios ha sido clave para el éxito de esta campaña de adopción masiva.

Un futuro incierto para los animales sin hogar

Aunque la respuesta de la comunidad ha sido extraordinaria, el refugio está consciente de que esta es solo una solución temporal. Las jaulas vacías pronto se llenarán nuevamente, y la necesidad de adopciones seguirá siendo alta en los próximos días y semanas. El refugio de Palm Beach County Animal Care and Control instó a las personas que no pudieron acoger o adoptar en esta ocasión a seguir atentos, ya que, con el impacto continuo del huracán Milton, la cantidad de animales necesitados no disminuirá.

Por otro lado, el refugio también ha estado haciendo un llamado a los dueños de mascotas para que aseguren sus hogares y mantengan a sus animales debidamente identificados, ya sea con microchips o placas visibles. La identificación es crucial en momentos de desastre, ya que puede ser la diferencia entre reencontrarse con una mascota perdida o que esta termine en un refugio abarrotado.