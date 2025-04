Un grupo de mecánicos en Texas se llevó un gran susto mientras revisaba un Mercedes Benz que tenía una falla eléctrica. Durante la inspección, algo inesperado ocurrió: una zarigüeya cayó del vehículo, causando pánico entre los empleados del taller.

Todo comenzó cuando los trabajadores notaron algo extraño mientras revisaban el auto. Fue entonces cuando uno de ellos descubrió que el animal estaba escondido en el paragolpes delantero del Mercedes.

“Mi compañero de trabajo estaba diagnosticando una avería eléctrica en un Mercedes Benz E350 y al intentar realizar una inspección visual vio a la zarigüeya viviendo en el paragolpes delantero”, explicó Rushane Atkinson, uno de los mecánicos, al portal Storyful.

Un animal salvaje salió de un coche durante una inspección en un taller de Texas. (Foto: Daily Mail Cute / YouTube) ×

La presencia de la zarigüeya asustó a los mecánicos. (Foto: Daily Mail Cute / YouTube) ×

La zarigüeya, al ser descubierta, salió corriendo por el taller, lo que generó un momento de caos. Los empleados intentaron mantener la calma mientras el animal cruzaba a toda velocidad el lugar.

No se informó si este inusual hallazgo tenía relación con la falla eléctrica del auto, ni cuánto costó finalmente el diagnóstico y la remoción de la zarigüeya.

Qué dicen las leyes de Texas sobre las zarigüeyas

Las leyes de Texas consideran a las zarigüeyas como animales de peletería. Esto significa que generalmente es legal atraparlas, y si causan daños a la propiedad, se pueden tomar medidas (atraparlas o dispararles) en cualquier momento sin necesidad de licencia.

Sin embargo, para vender sus pieles, se requiere una licencia de trampero y solo se puede hacer durante la temporada designada para animales de peletería. No hay límite en la cantidad de zarigüeyas que se pueden poseer si se tiene una licencia de caza y no se venden.

Si una zarigüeya se considera una molestia por causar daños, no se necesita una licencia para capturarla o eliminarla; no obstante, en este caso, no se permite poseer ni vender al animal o su piel.

En Texas, las zarigüeyas son considerados animales de peletería. Dicho de otra forma, generalmente es legal atraparlas, y si causan daños a la propiedad, se pueden tomar medidas en cualquier momento sin necesidad de licencia. (Foto referencial: Pixabay) ×

Si se decide atrapar una zarigüeya, se espera que se haga de manera humana. La reubicación es una posibilidad, pero la responsabilidad del cuidado del animal recae en quien lo capturó.

Para zarigüeyas heridas o huérfanas, se debe contactar a un rehabilitador de vida silvestre con licencia. Mantener una zarigüeya como mascota requeriría un permiso, y las ordenanzas locales podrían tener restricciones.

Las agencias de control de animales generalmente no manejan zarigüeyas, por lo que para problemas con estas, se recomienda contactar a un servicio de remoción de vida silvestre con licencia.