Una mujer de Vancouver, Canadá, vivió una experiencia traumática justo antes de su boda: sufrió un accidente automovilístico que le hizo perder gran parte de los recuerdos de ese día tan especial. Kristen Parker, de 34 años, reveló en TikTok que el accidente ocurrió cuando regresaba del ajuste final de su vestido de novia. Un auto giró de forma inesperada en la autopista y chocó con el suyo.

“Recuerdo que pensé que lo habíamos esquivado y que todo estaba bien. Pero miré hacia el lado derecho y todo estaba destrozado”, contó en conversación con Newsweek.

Kristen fue trasladada al hospital, donde los médicos evaluaron su cuello y abdomen, pero no su cerebro. “El doctor me preguntó si me había golpeado la cabeza. Le dije que no lo recordaba, y entonces no me revisaron el cerebro”, relató.

En TikTok, comparte lo poco que recuerda de su experiencia en un intento por recuperar la memoria. (Foto: @tandkaythespectrumway)

Como fue dada de alta, asistió al día siguiente a su despedida de soltera y continuó adelante con la boda y la luna de miel, en parte también porque ya habían invertido cerca de 50 mil dólares.

A pesar de que seguía sintiéndose confundida y con pérdida de memoria, Kristen asegura que su malestar fue ignorado por los profesionales. “He sido gaslighteada por mi equipo médico durante casi un año y medio”, afirmó. La joven cree que su diagnóstico de autismo influyó en que no la tomaran en serio.

Con el tiempo, fue diagnosticada con una conmoción cerebral, un accidente cerebrovascular y atrofia cerebral. Además, perdió la capacidad de cantar debido a obstrucciones en la garganta causadas por el accidente.

Aunque la boda se llevó a cabo con normalidad, apenas recuerda lo que sucedió ese día. (Foto: Kirsten Parker / Facebook)

Su condición afectó la organización del evento: no recordaba qué debía hacer ni había preparado la logística para el día de la boda. “Esa mañana, literalmente no había nadie montando el lugar”, contó. Fue gracias a sus damas de honor que el evento pudo llevarse a cabo. Ella se arregló sola mientras sus amigas decoraban el lugar y organizaban los detalles.

Kristen afirma que el día de su boda pasó como cualquier otro día. “Todo fue medio confuso. Solo sabía que ese día me casaba con mi hombre, y eso era todo”, señaló. A pesar de los pocos recuerdos que conserva, le ayudó el hecho de que el camarógrafo de la boda les entregara todo el material en crudo.

“Fue la primera vez que lo veía”, dijo. “No recuerdo mi boda, y por eso publico videos: para tratar de recordarla mirando hacia atrás”.

La joven aseguró que, al principio, los médicos ignoraron sus síntomas, lo que impidió que se realizaran las pruebas necesarias para examinar su caso con más detalle. (Foto: Kirsten Parker / Facebook)

Consejos para evitar accidentes de tránsito

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), para evitar accidentes de tránsito es fundamental conducir de forma responsable y sin distracciones, lo que implica no usar el celular al volante y respetar siempre los límites de velocidad. También es crucial mantener una distancia segura con otros vehículos para tener tiempo de reaccionar.

Además, los CDC destacan la importancia de la seguridad de todos los ocupantes usando siempre el cinturón de seguridad, asegurando que los niños viajen en sillas adecuadas. Es clave evitar conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, ya que estas sustancias afectan gravemente la capacidad de reacción y juicio, aumentando el riesgo de accidentes.