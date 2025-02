Lo que prometía ser una boda de ensueño para una pareja de Texas, Estados Unidos, terminó empañado por un incidente inesperado que distrajo tanto a los novios como a los invitados. Claire Kendall Taetz, de 25 años, compartió su experiencia en un video de TikTok que no tardó en hacerse viral, acumulando millones de reproducciones y desatando una ola de reacciones en redes sociales.

La ceremonia, que se suponía sería un evento “solo para adultos” a excepción de los sobrinos de la pareja, se vio interrumpida por el llanto incesante de un bebé. Taetz, comprensiva al principio, esperaba que los padres del niño lo retiraran del lugar para que ella y su futuro esposo, Joshua Joe, pudieran intercambiar sus votos en paz. Lamentablemente, esto no ocurrió.

“Una vez que me dirigí al altar y mi hermana me ajustó el vestido, me di cuenta de que el bebé estaba llorando”, recordó la joven, según el New York Post. “Estaba confundida, pero también intentaba estar presente porque era un momento importante, así que intenté centrarme en mi futuro esposo y en el oficiante”.

La ceremonia fue interrumpida en más de una ocasión por un bebé que no dejaba de llorar. (Foto: @electrocutednuggets)

Sin embargo, a medida que la ceremonia seguía, el llanto del bebé continuaba, interrumpiendo el momento. Las imágenes compartidas en TikTok muestran a Taetz mirando de reojo a la cámara, mientras que su esposo intenta mantenerse concentrado a pesar del ruido.

“Mi esposo también estaba preocupado y en el video se puede ver que intentaba encerrarse, a pesar de que el niño se comportaba ruidosamente”, agregó la novia. “Estuve en tensión todo el tiempo. Quería estar totalmente presente en mis votos”.

Según el medio citado, la madre de la joven intervino y le hizo gestos al invitado para que se retirara del salón. Aunque en un inicio lo hizo, esta persona volvió a ingresar al lugar y se negó a irse nuevamente porque “había conducido 10 horas para ver la boda”.

Aunque la novia hizo lo posible por superar el inconveniente, el fuerte ruido generado por el niño distrajo a todos los presentes. (Foto: @electrocutednuggets)

Taetz, finalmente, culpó al padre del incidente, afirmando que no tuvo la “cortesía de excusarse”, lo que afectó un momento muy especial en su vida.

“Todo el mundo piensa que su hijo se comportará, pero los niños no son extensiones de nosotros porque todos tenemos nuestras propias emociones y libre albedrío”, añadió.

A pesar del incidente, la estadounidense aseguró que la ceremonia fue “dulce y especial”, aunque el llanto del bebé la desconcentró, especialmente en un momento de mucho nerviosismo.

Como era de esperarse, el incidente generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. La mayoría criticó duramente al padre del bebé, mientras que otros destacaron la importancia de respetar la indicación de asistir a bodas en donde no se permites la presencia de niños.

“¿Las personas ya no sienten vergüenza?”, preguntó una usuaria. “Literalmente lo ponía todo en pausa, giraba y miraba fijamente hasta que se marchaban”, señaló otra.

“Yo habría susurrado al oficiante y le habría pedido que hiciera un anuncio”, agregó una tercera persona. “Es de educación retirarse con el niño si está causando molestias”, destacó otra.

Claire Kendall Taetz prefiere ver lo sucedido como una anécdota, indicando que su experiencia puede ser de ayuda para las parejas que planean organizar bodas sin niños. (Foto: @clairekendalltaetz)

Tras la controversia generada por el video, Taetz aconsejó a otras futuras novias que se aseguren de que sus bodas sean “solo para adultos” para evitar situaciones similares.

“Me encantan todos mis sobrinos y he trabajado con niños antes, pero no importa si te gustan los niños o no, se trata de si confías en que tus invitados salgan fuera”, enfatizó. “Todos dicen siempre que sus hijos se comportarán, pero agradecerás haber dicho que sí a una boda sin niños”.