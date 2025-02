Muchas novias están perdiendo la paciencia después de pedir a sus invitados que indiquen sus restricciones alimentarias al confirmar su asistencia a la boda. Y es que lo que parecía un simple detalle para organizar el banquete se ha convertido en un dolor de cabeza, ya que en lugar de respuestas simples terminan recibiendo largas listas de dietas, preferencias exageradas y solicitudes fuera de lo común.

En las redes sociales, se ha generado un debate al respecto luego de que Elle Chavez, fundadora y CEO de “The Wedding Swap”, empresa de planificación de bodas, hablara sobre el tema abiertamente.

En un video de TikTok que superó el millón de reproducciones, ella habló sobre las exigencias alimenticias planteadas por algunos invitados, lo que suele entorpecer la organización de un matrimonio.

Elle Chavez es fundadora de la empresa planificadora de bodas "The Wedding Swap". (Foto: @theweddingswap)

“Este es un anuncio de servicio público de que si te invitan a una boda y al confirmar tu asistencia pones restricciones dietéticas, si pones azúcar y carbohidratos... lo siento, pero puedes irte a comer con los conejos”, exclamó Elle.

En la descripción del video, la organizadora añadió: “Los novios no te están preguntando si estás a dieta, se están asegurando de que no entres en shock anafiláctico. Siéntate”.

Su declaración, como era de esperarse, generó cientos de comentarios, con muchos defendiendo que los novios solo necesitan saber sobre alergias y necesidades médicas, más no sobre preferencias alimentarias.

La wedding planner señaló que los invitados deben limitarse a hacer exigencias sobre la comida en una boda, a menos que se trate de una condición médica. (Foto referencial: Freepik)

“Mi prima me pidió que me asegurara de que el plato de su hijo no tuviera patatas fritas, lo siento, pero esto no es un restaurante, es una BODA”, escribió una usuaria.

“Para nuestra boda, alguien puso: ‘Por favor, que haya macarrones con queso o queso a la plancha porque es lo único que [su acompañante] comería’”, recordó otra.

Si bien muchos se indignaron ante tales peticiones, otros señalaron que algunas restricciones, como la del azúcar, pueden deberse a condiciones médicas como la diabetes.

“Si no puedes tomar azúcar porque eres diabético, deberías poner ‘diabético’ en la tarjeta, no ‘azúcar’”, señaló una persona.

Una mujer que está por casarse pronto zanjó el asunto con un toque de humor: “El día de mi boda no voy a dar de comer A NADIE”.

La discusión terminó con el comentario contundente de una internauta: “O te sirven la comida que te sirvan o puedes irte a comer a McDonald’s”.

Las exigencias de los invitados pueden entorpecer la organización de un matrimonio, impidiendo que tanto los novios como los presentes disfruten de un momento inolvidable. (Foto referencial: Freepik)

Consejos al organizar una boda: los pasos imprescindibles que no debes pasar por alto

Según el portal bodas.net, organizar una boda exitosa implica equilibrar diversos aspectos clave. Lo primero es establecer un presupuesto realista y definir el estilo general del evento, lo cual guiará las decisiones subsiguientes. La creación de la lista de invitados y la selección de una fecha adecuada son igualmente importantes, ya que estos factores influirán en la elección del lugar y la disponibilidad de los proveedores.

La selección de proveedores es un paso crucial que requiere investigación exhaustiva y una comparación de opciones. El lugar de celebración, el servicio de catering, el fotógrafo y el encargado del video son servicios que deben reservarse con antelación. Además, es importante considerar otros proveedores como el DJ o banda musical, florista y el diseñador de pasteles.

Finalmente, la atención a los detalles finales es lo que marcará la diferencia. Las invitaciones deben enviarse con tiempo suficiente, y los novios deben elegir sus atuendos y anillos con anticipación.