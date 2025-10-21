Ahorrar dinero en compras cotidianas puede parecer complicado, pero una exempleada de Target reveló que existen formas sencillas de gastar menos sin dejar de adquirir lo necesario.

A través de un video en TikTok, la creadora de contenido Kaitlynd explicó que muchos compradores desconocen ciertos beneficios que la tienda ofrece y que pueden utilizarse a su favor para pagar menos en cada visita.

La joven, quien trabajó en Target, compartió varios “saving hacks”, es decir, trucos de ahorro que cualquier cliente puede aplicar. Según ella, no se trata de cupones especiales ni de promociones ocultas, sino de políticas de la propia tienda que están disponibles para todos, pero que no siempre se comunican abiertamente.

La joven recomienda aprovechar el descuento por cajas dañadas, la igualación de precios y el uso del programa Target Circle. (Foto: AFP)

Uno de los principales consejos está relacionado con los productos que vienen en cajas.

“Solía trabajar en Target y así puedes ahorrar dinero mientras compras. Si se toma una caja que está dañada, no se debe buscar una perfecta. La caja dañada se puede presentar en la caja y obtener un 10% de descuento porque el artículo está ‘dañado’, aunque el contenido esté en perfectas condiciones”, dijo la joven.

Otro método útil es la política de igualación de precios. Kaitlynd explicó que, si un cliente ve un artículo más barato en el sitio web de Target, puede mostrarlo en la caja y el precio se ajustará, o se hará un reembolso si la compra ya se realizó. Esto se puede solicitar hasta 14 días después; no obstante, Target modificó esta política en julio de 2025 y ahora solo aplica si el precio comparado aparece en su propia página oficial, ya que antes también se aceptaban sitios como Amazon y Walmart.

La tiktoker sugirió aprovechar ofertas desde la app, solicitar la RedCard y combinar cupones para obtener mayores beneficios. (Foto: AFP)

El programa Target Circle Rewards, que es gratuito y ofrece un 1% de reembolso en recompensas por cada compra elegible, también resulta útil. Además, la aplicación móvil de Target permite acceder a ofertas exclusivas, siempre que el usuario esté registrado en Target Circle.

Kaitlynd también recomienda escanear los productos en las tiendas, ya que el precio en liquidación puede ser hasta 50% más bajo que el mostrado en la app.

Otra forma de ahorrar es solicitar la RedCard de Target, que ofrece un 5% de descuento en todas las compras, envíos gratuitos en dos días y más tiempo para hacer devoluciones.

Según la joven, estos métodos están disponibles para todos, pero pocos clientes los conocen. (Foto: AFP)

Según One Good Thing, esta tarjeta puede obtenerse como crédito o débito, por lo que no necesariamente afecta el historial financiero del usuario.

Finalmente, existen otros trucos adicionales que ayudan a reducir gastos: obtener tarjetas de regalo gratuitas al comprar ciertas marcas, llevar bolsas reutilizables para recibir cinco centavos de descuento por cada una, solicitar un “vale de lluvia” cuando un producto en oferta está agotado y planificar las compras según el día de la semana, ya que cada sección tiene rebajas específicas.

Además, Target permite la acumulación de cupones, lo que significa que se pueden combinar cupones del fabricante, de la tienda y ofertas digitales de Target Circle para un mismo artículo.

