En los últimos años, todos hemos notado cómo los precios de los productos básicos se han disparado, especialmente los alimentos. Si pensamos en el costo de un galón de leche o de una docena de huevos, la diferencia con hace unos años es asombrosa. Hoy en día, el precio promedio de esos productos es considerablemente más alto, lo que no solo afecta nuestro bolsillo, sino que también está cambiando la dinámica del comercio minorista. En este contexto, hay un gigante en particular que se ha visto obligado a adaptarse rápidamente para sobrevivir y, sobre todo, para ganarse una mayor cuota del mercado: Target.

Si bien Walmart ha sido durante mucho tiempo el líder indiscutido en el sector minorista estadounidense, Target ha comenzado a dar señales claras de que está listo para pelear por la corona. Y no es una tarea fácil, sobre todo con la inflación golpeando tan fuerte. Entonces, ¿cómo está reaccionando Target ante este desafío? La respuesta está en su estrategia de crecimiento, con un enfoque en sus marcas propias y la expansión de productos clave que pueden atraer a los consumidores que buscan calidad y precios más accesibles.

La cadena Target tendrá una mayor cantidad de sucursales en territorio estadounidense (Foto: AFP)

LA ESTRATEGIA DE TARGET PARA DESTRONAR A WALMART

1. La apuesta por las marcas propias

Uno de los movimientos más estratégicos de Target ha sido reforzar su portfolio de marcas privadas. La compañía ha tomado un camino similar al de sus competidores, pero con una diferencia clave: no solo está buscando crear productos baratos, sino productos que sean tan buenos como las grandes marcas, si no mejores. Ejemplo de ello son sus marcas Good & Gather y Favorite Day, que se han ganado el corazón de los clientes por su buena relación calidad-precio. Y Target no planea frenar aquí. En 2025, el minorista tiene en mente agregar alrededor de 600 nuevos productos a estas líneas.

2. Expandir la oferta de productos a precios accesibles

A diferencia de Walmart, que también está apostando por el crecimiento de sus marcas internas como Bettergoods, Target parece tener una visión más centrada en la accesibilidad sin sacrificar la calidad. Uno de los puntos fuertes de esta estrategia es que el 90% de los productos nuevos estarán por debajo de los 20 dólares. Esto es una jugada astuta, ya que apunta directamente a los consumidores que, debido a la inflación, están buscando opciones que se ajusten a sus presupuestos pero que no les hagan sentir que están sacrificando el sabor o la calidad.

3. Productos innovadores para captar nuevas audiencias

Una de las grandes apuestas de Target está en la innovación de productos. Sabemos que las tendencias de consumo cambian constantemente y que los consumidores cada vez buscan algo más que lo tradicional. Por eso, Target está incorporando en su catálogo nuevos artículos como platos de inspiración coreana y pizzas congeladas, que apelan a los gustos más modernos y diversos. Esto les permite captar a públicos más jóvenes y más exigentes, sin dejar de lado la calidad que los ha hecho famosos.

4. Cómo la inflación influye en las decisiones de compra

La inflación, como sabemos, ha golpeado muy fuerte, especialmente en lo que respecta a los precios de los alimentos. Productos que antes comprábamos sin pensarlo mucho ahora nos hacen reflexionar antes de ponerlos en el carrito. Según el índice de precios al consumidor (IPC), los alimentos han subido un 1,9% en los últimos 12 meses, con aumentos muy marcados en carnes, huevos y productos lácteos. Esto hace que muchas personas se inclinen más por las marcas de las tiendas, pues las consideran una alternativa viable para reducir gastos sin sacrificar calidad.

5. La importancia de la sostenibilidad

A lo largo de los últimos años, Target también ha tomado en cuenta que los consumidores están cada vez más preocupados por el impacto ambiental de sus compras. Este es un tema especialmente importante para las marcas jóvenes, que están más inclinadas a apoyar empresas que sean responsables con el medio ambiente. Target ha aumentado su compromiso con la sostenibilidad, lo que les permite diferenciarse de competidores como Walmart, que, aunque también ha dado pasos en esta dirección, todavía no tiene una oferta tan robusta en términos de productos ecológicos.

6. Un enfoque en la conveniencia

Sabemos que el tiempo es oro, y las compras en línea lo han hecho aún más evidente. En este sentido, Target ha logrado una ventaja al invertir fuertemente en su plataforma digital. La posibilidad de hacer compras en línea y retirarlas en la tienda o recibirlas en casa en tiempo récord ha sido un factor clave para atraer a muchos consumidores que buscan comodidad. Además, al ser una tienda con una presencia significativa en muchos vecindarios, Target ofrece esa mezcla perfecta de conveniencia, precio y accesibilidad.