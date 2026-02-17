El Año Nuevo Lunar marca el inicio de un nuevo ciclo según el calendario lunisolar, utilizado en países como China, Corea, Vietnam y varias regiones de Asia. A diferencia del calendario gregoriano, que comienza el 1 de enero, esta festividad se fija alrededor de la primera luna nueva entre finales de enero y mediados de febrero.

En 2026, el Año Nuevo Lunar da la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, que comienza el 17 de febrero de 2026 y se extiende hasta el 5 de febrero de 2027 . Esta fecha es una de las más importantes del calendario cultural asiático, porque simboliza renovación, prosperidad y la oportunidad de dejar atrás lo negativo para empezar de nuevo.

Cómo es el doodle de Google para el Año Nuevo chino 2026

En la página principal de Google, el clásico logo del buscador se transforma en un doodle animado e interactivo dedicado al Año Nuevo Lunar 2026. El diseño reemplaza las letras habituales por espacios ilustrados con elementos de la cultura oriental, como faroles, decoraciones rojas y motivos festivos asociados a esta celebración.

Sobre estas letras decoradas destaca la figura de un caballo que trota, guiño directo al Año del Caballo de Fuego según el zodíaco chino. La estética recuerda a las artes de papel recortado y a los adornos tradicionales, con colores rojos y dorados que se asocian a la buena suerte, la protección y la abundancia en el nuevo ciclo.

Estos son los colores que tienes que usar para la suerte en el Año Nuevo Chino 2026.

Qué significa el Año del Caballo de Fuego en el zodíaco chino

El zodíaco chino está compuesto por doce animales que se repiten en ciclos de 12 años: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Cada año se asocia a un animal y también a uno de los cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua), lo que matiza el carácter simbólico del período.​

El año 2026 corresponde al signo del Caballo dentro del ciclo, y en concreto se considera un año de Caballo de Fuego. En la tradición china, el caballo suele relacionarse con energía, dinamismo, valentía y deseo de avanzar, mientras que el elemento fuego potencia rasgos como la pasión, el impulso y la búsqueda de logros. Por ello, muchas personas interpretan este año como un tiempo propicio para emprender proyectos, moverse, cambiar y aprovechar oportunidades, siempre con prudencia para canalizar bien esa intensidad.

Rituales y tradiciones para recibir el Año Nuevo Lunar

Más allá del doodle, el Año Nuevo Lunar es ante todo un momento de reunión familiar, gratitud y buenos deseos. Las costumbres varían según el país y la región, pero hay varios rituales compartidos que buscan atraer buena fortuna en el año que comienza:

Limpieza profunda del hogar en los días previos, para “barrer” la mala suerte y abrir espacio a lo nuevo.​

Cenas familiares especiales en la víspera, con platos simbólicos como dumplings, pescados o fideos largos que representan abundancia y larga vida.

Entrega de sobres rojos con dinero (hongbao), que simbolizan prosperidad y buenos deseos, especialmente para niños y personas jóvenes.​

Uso de ropa nueva, sobre todo en colores auspiciosos como el rojo, asociado a la protección y la alegría en la cultura china.​

Decoración de las casas con faroles rojos, caracteres de buena suerte y adornos con motivos del animal del año, en este caso el caballo.

Fuegos artificiales y petardos para espantar las malas energías y dar una bienvenida ruidosa al nuevo ciclo.​

Todas estas prácticas tienen un fuerte componente simbólico: buscan dejar atrás lo negativo, reforzar los lazos familiares y enviar una señal de apertura hacia la prosperidad, la salud y el éxito en el año que comienza.​

En el presente año, el Año Nuevo Chino iniciará el martes 17 de febrero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

El mito de Nian y el origen de los fuegos artificiales

Muchas de las tradiciones del Año Nuevo Lunar se explican a través del mito de Nian, una criatura legendaria que forma parte del folclore chino. Según esta historia, Nian es una bestia que se asemeja a un buey con cabeza de león, que habitaba en las profundidades del mar y salía al comienzo de la primavera para atacar a las aldeas, especialmente a los niños.​

Para defenderse, los habitantes comenzaron a observar que Nian temía a los ruidos fuertes, las luces intensas y el color rojo. Así surgió la costumbre de encender fuegos artificiales, colgar faroles rojos y utilizar decoraciones llamativas, como una forma de alejar a la criatura y proteger a la comunidad. Con el tiempo, este ritual de “espantar a Nian” se consolidó como parte del festejo del nuevo año, y hoy sigue presente en desfiles, danzas del león y celebraciones con pirotecnia.​

Por qué este doodle conecta con la cultura y con los usuarios

Los doodles de Google nacieron como una forma de señalar fechas especiales y, con los años, se transformaron en un recurso para visibilizar culturas, personajes históricos y eventos globales. Cada año se lanzan cientos de doodles adaptados a distintos países y efemérides, muchos de ellos interactivos o animados.

En el caso del Año Nuevo Lunar 2026, el doodle dedicado al Año del Caballo de Fuego funciona como una puerta de entrada a esta tradición para millones de usuarios que quizás no están familiarizados con el calendario lunar. Combina un diseño atractivo, símbolos fácilmente reconocibles (faroles, sobres rojos, caballo) y un contexto cultural profundo, lo que facilita que las personas se interesen, hagan clic y aprendan más sobre el significado de esta fiesta.

De este modo, el doodle no solo decora el buscador por un día: ayuda a difundir una de las celebraciones más importantes de Asia y subraya valores universales como la esperanza, el comienzo de un nuevo ciclo y el deseo compartido de un año más próspero.