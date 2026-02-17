El Año Nuevo Lunar marca el inicio del ciclo festivo más importante del calendario chino y se celebra siguiendo las fases de la Luna, no el calendario gregoriano. En 2026 comienza el 17 de febrero y da paso al Año del Caballo de Fuego, un periodo que, según la tradición china, trae una energía especialmente intensa y transformadora.

En China, esta fiesta no es solo una noche de celebración: supone varios días de reuniones familiares, ofrendas, desfiles, decoraciones rojas y una enorme movilización de personas que viajan para reencontrarse con sus seres queridos. Además, tiene un fuerte peso simbólico, porque cada año está asociado a un animal del zodiaco y a uno de los cinco elementos, que marcan el tono del nuevo ciclo.

El caballo será el animal que representará este Año Nuevo Chino. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Caballo de Fuego: el signo que domina 2026

En el horóscopo chino, el Caballo es el séptimo animal del ciclo zodiacal y representa la libertad, el movimiento, la independencia y la necesidad de avanzar. Personas nacidas en años como 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 o 2026 se consideran “Caballo”. Se les atribuyen rasgos como carisma, vitalidad, optimismo, capacidad de liderazgo y una fuerte inclinación a la acción.

El elemento Fuego potencia todo esto: añade pasión, coraje, ambición, visibilidad y una energía de cambio acelerado. Cuando se combinan Caballo y Fuego, se habla de un año marcado por decisiones rápidas, iniciativas valientes y una especie de “empuje” colectivo hacia el movimiento y la transformación. Esta combinación es poco frecuente, ya que se repite cada 60 años dentro del calendario sexagenario chino, lo que refuerza la idea de un ciclo especialmente intenso.

Qué simboliza para tu vida diaria el Año del Caballo de Fuego

Aunque no creas en la astrología, el simbolismo del Caballo de Fuego puede servirte como metáfora útil para revisar tu propio año. La tradición china interpreta este ciclo como una invitación a tomar las riendas, dejar de postergar decisiones y apostar por proyectos que requieren valor y dinamismo.

Algunas claves que se asocian a este año son:

Mayor protagonismo de proyectos con innovación, tecnología y creatividad, impulsados por la energía activa del Fuego.

Oportunidades para cambios profesionales, mudanzas o nuevos estudios, muy alineadas con el espíritu viajero y móvil del Caballo.

Necesidad de gestionar mejor la impulsividad, porque el exceso de fuego puede traducirse en conflictos, decisiones tomadas “en caliente” o tensiones en el entorno laboral y familiar.

Visto desde una óptica muy práctica, el Año del Caballo de Fuego es un buen momento para: marcar objetivos claros, lanzarte a proyectos que llevas tiempo posponiendo, y aprender a canalizar la energía en acciones concretas, no en estrés.

Cinco elementos y zodiaco chino: el marco que explica 2026

El zodiaco chino combina 12 animales con los llamados “cinco elementos fundamentales del Universo”: madera, fuego, tierra, metal y agua. Cada elemento gobierna un periodo y se manifiesta bajo polaridades Yin y Yang, conceptos ligados al equilibrio y la complementariedad. De ahí surge un ciclo de 60 años en el que nunca se repite exactamente la misma combinación animal-elemento hasta que se completa la rueda.

A diferencia del zodiaco occidental, este sistema no se basa en constelaciones, sino en observaciones ancestrales, filosofía y numerología chinas. Desde hace más de 2.000 años, se utiliza para marcar el carácter de los años, orientar decisiones importantes e incluso interpretar el destino de las personas, su carrera y su compatibilidad. Hoy en día, más allá de las creencias, sigue siendo una pieza central de la cultura china, presente en celebraciones, regalos y conversaciones cotidianas.​

Una celebración global: robots, flamenco y la “Super Bowl” de la televisión china

El arranque del Año Nuevo Lunar se vive también como un gran espectáculo mediático, especialmente a través de la tradicional gala televisiva de la cadena estatal CCTV, producida por China Media Group (CMG). Este programa dura unas 4,5 horas, incluye cerca de 50 actuaciones y se ha convertido en una de las retransmisiones más vistas del planeta, con cientos de millones de espectadores cada año.

En 2026, la gala combinó demostraciones de robots humanoides capaces de ejecutar acrobacias y coreografías complejas con actuaciones de artistas de distintas culturas. Destacó, por primera vez, la participación de una compañía española de flamenco, la Compañía de Danza Jesús Carmona, que compartió escenario con danzas tradicionales chinas y folclore de otros países. Según datos preliminares de CMG, la emisión alcanzó unos 677 millones de usuarios en todas sus plataformas y fue distribuida por alrededor de 4.000 medios en el extranjero, situándola a la altura de eventos mediáticos como la Super Bowl en impacto global.

Para un público español, este detalle no es menor: muestra cómo China abre su principal escaparate cultural a expresiones artísticas internacionales, incluyendo el flamenco, y convierte el Año Nuevo Lunar en una celebración cada vez más global y cercana.​

Cómo celebran el Año Nuevo Lunar en China tradicionalmente

En China el Año Nuevo Lunar (o Fiesta de la Primavera) es una celebración de quince días llena de rituales para atraer buena fortuna, reforzar la unidad familiar y empezar “limpio” el nuevo ciclo. Aunque hay variaciones regionales, hay tradiciones que se repiten prácticamente en todo el país.

Preparativos antes del Año Nuevo

Los días previos son casi tan importantes como la fecha exacta.

Limpieza profunda de la casa: se barre y limpia a fondo para “expulsar” la mala suerte del año anterior y dejar espacio a la buena fortuna.

Decoraciones rojas: se colocan farolillos, recortes de papel y carteles con mensajes auspiciosos (chunlian o fai chun) en puertas y ventanas, porque el rojo simboliza protección y prosperidad.

Compras y regalos: se compran alimentos especiales, dulces, fruta (como mandarinas) y pequeños obsequios para familiares y amigos.

La cena de reunión familiar

La noche de la víspera es el gran momento del Año Nuevo Lunar.

Cena de reunión: la familia se reúne, a menudo viajando largas distancias, para una comida abundante que simboliza unidad y prosperidad futura.

Platos simbólicos: se sirve pescado (su pronunciación se asocia a “excedente”), dumplings que recuerdan a lingotes de oro, pasteles y pudines como el “nian gao”, que suena igual que “subir” o “mejorar”.

Vigilia hasta medianoche: muchas familias juegan, ven programas especiales de televisión y esperan juntas el cambio de año.

Fuegos artificiales, dragones y leones

La llegada del nuevo año se celebra de forma muy ruidosa y colorida.

Fuegos artificiales y petardos: se encienden a medianoche para ahuyentar al monstruo mítico Nian y cualquier mala energía, siguiendo una leyenda muy popular.

Danza del dragón y del león: grupos de artistas recorren calles, templos o plazas con trajes y marionetas gigantes de dragón y león, acompañados de tambores y gongs, para atraer fortuna y espantar la mala suerte.

Espectáculos públicos: muchas ciudades organizan desfiles, ferias de templo y actuaciones tradicionales durante los primeros días del año.

Visitas, sobres rojos y templos

Durante los días siguientes se refuerzan los lazos familiares y espirituales.

Sobres rojos (hongbao): se entregan sobres con dinero, sobre todo de mayores a niños y jóvenes, como deseo de buena suerte y prosperidad.

Visitas a familiares y amigos: se realizan visitas formales con felicitaciones y pequeños regalos, siguiendo un orden (primero la familia más cercana, luego otros parientes).

Ofrendas y oraciones: muchas familias visitan templos, prenden incienso y rezan por paz, salud y buenos tiempos en el nuevo ciclo.

Cierre con el Festival de las Linternas

La celebración tradicionalmente termina el día 15 del primer mes lunar.

Fiesta de los Faroles: miles de linternas de colores se cuelgan o se pasean por calles y parques, a veces con acertijos escritos en ellas.

Simbolismo: las linternas iluminan el camino hacia el nuevo año y representan esperanza, guía y buena fortuna para todos.

En conjunto, el Año Nuevo Lunar en China combina familia, memoria de los antepasados, supersticiones de protección y abundancia, y un gran despliegue festivo que marca el inicio simbólico del año más que cualquier otra fecha.

