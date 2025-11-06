Hay quienes prefieren consumir un desayuno con huevos sancochados, aguacate, frutas y pan, mientras que otros optan por opciones más ligeras como un batido. Si eres de los que busca cómo complementar de forma saludable su alimentación diaria, hoy te explico lo que debes evitar al momento de preparar esta alternativa fresca, nutritiva y práctica.
No solo ayudan a la hidratación, sino que también son una manera sencilla de incrementar el consumo de frutas, verduras y otros alimentos saludables. Además, funcionan como un complemento para un desayuno ligero y rápido, una merienda práctica o incluso como opción para el pre y post entrenamiento.
“Consumir batidos permite incorporar una gran variedad de nutrientes en una sola preparación. Pueden incluir proteína proveniente, por ejemplo, de un suplemento en polvo, y aportar fibra gracias a frutas con cáscara y/o vegetales de hoja. La combinación de proteína y de fibra contribuye a aumentar la sensación de saciedad”, explica Talía Pinto, nutricionista y miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.
Ingredientes recomendados y qué evitar en un batido
Para que tu batido tenga ese punche de nutrición que buscas, recurre a frutas frescas de temporada, verduras, agua, alguna fuente de proteína como un suplemento en polvo, leche o yogur griego descremado, y grasas saludables como frutos secos.
¿Qué evitar en un batido?
- Azúcar, miel, jarabes o néctares: los azúcares propios de las frutas son suficientes.
- Utilizar lácteos enteros o cremas: aportan grasas saturadas innecesarias.
- Demasiada fruta en una sola preparación: puede elevar la carga de azúcares naturales.
Receta del batido de mango, espinaca y yogur
Ingredientes:
- 1 taza de mango maduro en trozos
- 1 puñado de hojas de espinaca frescas
- ½ taza de yogur natural o griego
- ½ taza de agua o leche vegetal sin azúcar
- 1 cucharadita de semillas de chía
Preparación:
- Licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.
- Servir frío y disfrutar.
Los batidos son especialmente recomendables porque esta estación ofrece frutas frescas y coloridas, perfectas para elaborar bebidas refrescantes, ricas en vitaminas y antioxidantes que ayudan a mantener la energía y apoyar las defensas.
