Son muy saludables y ricos en antioxidantes como las antocianinas e incluirlos en diversas preparaciones no es tarea complicada. De seguro cada vez que vas al mercado o supermercado los ves luciéndose al lado de las fresas y no sabes en qué alimentos incluirlos para sacarle el máximo provecho a sus ‘superpoderes’. Hoy te traigo dos recetas saludables y muy sencillas de preparar que te permitirán no solo disfrutar del sabor de los arándanos, sino llenar a tu organismo de sus múltiples beneficios.

El Perú es uno de los principales exportadores de arándanos a nivel mundial gracias a la calidad y tamaño de esta fruta cultivada en regiones como Caraz, en Áncash. Allí, entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, el clima templado y soleado favorece el crecimiento de arándanos firmes, jugosos y con un sabor excepcional.

Desde Mayo Clinic explican que este fruto considerado un “superalimento” está repleto de nutrientes, muchos de los cuales se clasifican como antioxidantes y fitoquímicos. “Gran parte del poder de los arándanos reside en su color. Su intenso tono azul proviene de la antocianina, un fitoquímico cuyas propiedades pueden ayudar a proteger el cuerpo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2, ofreciendo beneficios contra el cáncer, promoviendo la salud intestinal y reduciendo la inflamación. Las investigaciones también sugieren que consumir arándanos con regularidad puede mejorar la memoria y retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad”.

Los arándanos son bajos en calorías y ricos en nutrientes. Estas recetas te ayudarán a disfrutar de su sabor. (Foto: Martha Vera / Pexels)

Cómo disfrutar de los arándanos en sencillas recetas

Gracias a su sabor ligeramente dulce y ácido, los arándanos pueden disfrutarse solos, en smoothies, ensaladas, bowls de desayuno, postres y hasta en platos salados. Además, se pueden congelar sin perder propiedades, lo que permite tenerlos listos todo el año para recetas rápidas y saludables.

“El arándano es un alimento extraordinario por su alto contenido de nutrientes y compuestos antioxidantes. De hecho, está en el top de frutas con mayor capacidad antioxidante. Es pequeño en tamaño, pero tiene enormes beneficios pues aportan vitaminas C, vitamina K, fibra, minerales y sustancias bioactivas que protegen las células, favorecen la salud del corazón, el cerebro, la piel y hasta la microbiota intestinal”, explica Adriana Carulla, nutricionista y embajadora de Wong.

La especialista recomienda dos recetas sencillas y deliciosas que puedes preparar en casa para aprovechar sus beneficios:

Crumble de arándanos

Ingredientes (9 porciones):

6 tazas de arándanos frescos

3 cdas. de maicena

¾ taza de avena tradicional

¼ taza de harina integral

1 cdta. de canela

2 cdas. de miel de abeja

1 ½ cdas. de mantequilla derretida

Preparación:

Mezclar arándanos con maicena y colocarlos en un molde engrasado. Combinar avena, harina, canela, miel y mantequilla hasta obtener una mezcla arenosa. Espolvorear sobre los arándanos. Hornear a 175 °C por 45–50 minutos hasta que burbujee y la superficie esté dorada. Dejar enfriar y refrigerar antes de servir.

Avena overnight con arándanos y limón

Ingredientes (1 porción grande o 2 pequeñas):

⅓ taza de yogur griego natural

½ taza de avena tradicional

⅔ taza de leche de almendras o la de tu preferencia

1 cda. de jugo de limón

½ taza de arándanos frescos o congelados

1 cda. de semillas de chía o linaza molida

½ cdta. de extracto de vainilla

2 cdas. de miel o jarabe de arce (opcional)

Pizca de sal

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes en un recipiente hermético. Refrigerar al menos 4 horas (ideal toda la noche). Consumir frío, directo del frasco o en un bowl con más arándanos frescos encima.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí