Estas son dos recetas sencillas, nutritivas y deliciosas que puedes preparar en casa. (Foto: Foodie Factor / Pexels)
Sandra Morales Gonzales

Son muy saludables y ricos en antioxidantes como las antocianinas e incluirlos en diversas preparaciones no es tarea complicada. De seguro cada vez que vas al mercado o supermercado los ves luciéndose al lado de las fresas y no sabes en qué alimentos incluirlos para sacarle el máximo provecho a sus ‘superpoderes’. Hoy te traigo dos recetas saludables y muy sencillas de preparar que te permitirán no solo disfrutar del sabor de los arándanos, sino llenar a tu organismo de sus múltiples beneficios.

El Perú es uno de los principales exportadores de arándanos a nivel mundial gracias a la calidad y tamaño de esta fruta cultivada en regiones como Caraz, en Áncash. Allí, entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, el clima templado y soleado favorece el crecimiento de arándanos firmes, jugosos y con un sabor excepcional.

Desde Mayo Clinic que este fruto considerado un “superalimento” está repleto de nutrientes, muchos de los cuales se clasifican como antioxidantes y fitoquímicos. “Gran parte del poder de los arándanos reside en su color. Su intenso tono azul proviene de la antocianina, un fitoquímico cuyas propiedades pueden ayudar a proteger el cuerpo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2, ofreciendo beneficios contra el cáncer, promoviendo la salud intestinal y reduciendo la inflamación. Las investigaciones también sugieren que consumir arándanos con regularidad puede mejorar la memoria y retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad”.

Los arándanos son bajos en calorías y ricos en nutrientes. Estas recetas te ayudarán a disfrutar de su sabor. (Foto: Martha Vera / Pexels)

Cómo disfrutar de los arándanos en sencillas recetas

Gracias a su sabor ligeramente dulce y ácido, los arándanos pueden disfrutarse solos, en smoothies, ensaladas, bowls de desayuno, postres y hasta en platos salados. Además, se pueden congelar sin perder propiedades, lo que permite tenerlos listos todo el año para recetas rápidas y saludables.

“El arándano es un alimento extraordinario por su alto contenido de nutrientes y compuestos antioxidantes. De hecho, está en el top de frutas con mayor capacidad antioxidante. Es pequeño en tamaño, pero tiene enormes beneficios pues aportan vitaminas C, vitamina K, fibra, minerales y sustancias bioactivas que protegen las células, favorecen la salud del corazón, el cerebro, la piel y hasta la microbiota intestinal”, explica Adriana Carulla, nutricionista y embajadora de Wong.

La especialista recomienda dos recetas sencillas y deliciosas que puedes preparar en casa para aprovechar sus beneficios:

Crumble de arándanos

Ingredientes (9 porciones):

  • 6 tazas de arándanos frescos
  • 3 cdas. de maicena
  • ¾ taza de avena tradicional
  • ¼ taza de harina integral
  • 1 cdta. de canela
  • 2 cdas. de miel de abeja
  • 1 ½ cdas. de mantequilla derretida

Preparación:

  1. Mezclar arándanos con maicena y colocarlos en un molde engrasado.
  2. Combinar avena, harina, canela, miel y mantequilla hasta obtener una mezcla arenosa.
  3. Espolvorear sobre los arándanos.
  4. Hornear a 175 °C por 45–50 minutos hasta que burbujee y la superficie esté dorada.
  5. Dejar enfriar y refrigerar antes de servir.

Avena overnight con arándanos y limón

Ingredientes (1 porción grande o 2 pequeñas):

  • ⅓ taza de yogur griego natural
  • ½ taza de avena tradicional
  • ⅔ taza de leche de almendras o la de tu preferencia
  • 1 cda. de jugo de limón
  • ½ taza de arándanos frescos o congelados
  • 1 cda. de semillas de chía o linaza molida
  • ½ cdta. de extracto de vainilla
  • 2 cdas. de miel o jarabe de arce (opcional)
  • Pizca de sal

Preparación:

  1. Mezclar todos los ingredientes en un recipiente hermético.
  2. Refrigerar al menos 4 horas (ideal toda la noche).
  3. Consumir frío, directo del frasco o en un bowl con más arándanos frescos encima.

