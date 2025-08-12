Aquí las señales que nos indican que un niño puede sufrir problemas de visión. (Foto: RainStar / iStock)
No basta solo con frotarse los ojos o tener un parpadeo excesivo, sino que hay otras conductas que pueden ser recurrentes en un niño y que no deben pasarse por alto a la hora de detectar a tiempo los problemas visuales. Y es que un pequeño que está presentando dificultades para ver tendrá cambios de comportamiento que afectan también su desarrollo, rendimiento académico, habilidades motoras y relaciones sociales. Hoy te explico, de la mano de , a qué señales debes prestarle atención para poder detectar con tiempo si sufren de ojo vago, estrabismo, miopía, astigmastismo, entre otros.

¿Por qué estar atento a cada uno de sus movimientos? La razón es que muchos problemas de visión en la infancia son asintomáticos y pasan desapercibidos y pueden confundirse con otros problemas de salud o de conducta como no hacer las tareas, no querer relacionarse o socializar con otros o tener mala ortografía.

Y es que esto permitirá tener un diagnóstico precoz y ayudarlos. “Problemas visuales como la miopía, hipermetropía, astigmatismo o estrabismo pueden tratarse con éxito si se detectan a tiempo. El uso oportuno de gafas correctoras o terapia visual previene complicaciones futuras”, explicó la especialista.

La mayoría de los problemas visuales en la infancia pueden corregirse si se detectan a tiempo. (Foto: aldomurillo / iStock)
¿Cómo saber si un niño tiene problemas de visión?

La mayoría de los problemas visuales en la infancia pueden corregirse si se detectan a tiempo. La oftalmóloga Marleni Mendoza recomienda a padres y cuidadores vigilar las siguientes conductas:

  1. Se acerca demasiado a la televisión, libros o celular: Puede ser una forma de compensar la baja agudeza visual o la dificultad para enfocar.
  2. Entrecierra los ojos o inclina la cabeza para enfocar: Es un intento inconsciente por mejorar la visión, especialmente en casos de astigmatismo o miopía.
  3. Dolores de cabeza frecuentes, sobre todo al final del día: La fatiga ocular es común cuando hay problemas no corregidos.
  4. Falta de atención o bajo rendimiento escolar sin causa aparente: Muchos niños con problemas visuales evitan tareas que les resultan difíciles de ver o interpretar, lo cual puede confundirse con falta de interés o problemas de aprendizaje.
  5. Parpadeo excesivo, ojos llorosos o rojos: Estos síntomas pueden ser signos de sequedad ocular, fatiga o alguna alteración visual.
  6. Tropiezos frecuentes o dificultad para calcular distancias: Puede ser señal de problemas con la percepción de profundidad o coordinación visual-motriz.
El uso oportuno de gafas correctoras o terapia visual previene complicaciones futuras. (Foto: Roman Chekhovskoy / iStock)
La especialista y asesora científica de Laboratorios Lansier también aconseja un examen oftalmológico completo entre los 6 y 12 meses, otro a los 3 años y nuevamente antes del ingreso escolar. Desde entonces, lo ideal es realizar controles anuales, incluso si no hay síntomas evidentes.

