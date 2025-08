Hay quienes trabajan directamente con él y no lo pueden dejar de lado, mientras que otros lo buscan cada que tienen un momento libre para revisar sus redes sociales o saber qué pasa en el mundo. Hace mucho el celular dejó de ser solo una herramienta de comunicación y se volvió pieza clave en la vida de las personas. Si estás dentro del grupo de los que no pueden estar separados de él y no sabes qué hacer en tu tiempo libre más allá de scrollear en Facebook o Instagram, estoy segura que esta información te interesará. Y es que sobrecargar la vista es algo que todos estamos haciendo sin pensar y se da por la cantidad de minutos u horas que pasamos pegados al smartphone. Hoy te explico qué hacer y cómo usarlo para no dañar tus ojos.

El uso de teléfonos inteligentes con cierta dependencia tiene diversos efectos sobre la vista, sobre todo por la luz azul violeta de las pantallas. Y es que ver estar pendientes de lo que pasa en estos dispositivos puede provocar ojo seco, fatiga ocular, visión borrosa, lagrimeo u ojos llorosos, dolor de cabeza, entre otros problemas.

Además, demasiada exposición a la luz azul de las pantallas por la noche puede interrumpir el ciclo natural del sueño del organismo, conocido como “ritmo circadiano.” La luz disminuye la producción de melatonina, la hormona del sueño, en el organismo, según explican desde la American Academy of Ophthalmology.

Estas recomendaciones te ayudarán a usar el celular sin sobrecargar la vista ni la mente. (Foto: Kaboompics.com / Pexels)

Cómo proteger la vista mientras usas el celular

Establece pausas regulares

El uso ininterrumpido del celular durante varias horas exige un esfuerzo constante tanto a la vista como al cerebro. Por ello, los especialistas recomiendan aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos de uso, es aconsejable desviar la vista hacia un objeto ubicado a 20 pies de distancia (aproximadamente seis metros) durante al menos 20 segundos. Esta práctica ayuda a relajar los músculos oculares y prevenir la fatiga visual acumulada. Asimismo, realizar pausas de 5 a 10 minutos cada hora permite desconectar la mente del flujo constante de información digital y reducir la tensión mental.

Ajustar la frecuencia de pantalla

La frecuencia de actualización de la pantalla influye directamente en la comodidad visual. Frecuencias altas como 90 Hz o 120 Hz ofrecen mayor fluidez, pero no es necesario mantenerlas siempre. Para lectura o navegación básica, Jhair Olave, especialista de entrenamiento de vivo, recomienda frecuencias más bajas (60 Hz), mientras que las más altas pueden usarse cuando sea necesario. Dispositivos como el vivo V50 ajustan de manera automática entre 60, 90 y hasta 120 Hz, equilibrando rendimiento y bienestar ocular.

Mantener distancia de la pantalla y disminuir el resplandor y el brillo son acciones claves para cuidar tus ojos. (Foto: Kaboompics.com / Pexels)

Activar el modo lectura

Diversos estudios evidencian que la luz azul emitida por las pantallas puede alterar el ciclo natural del sueño y contribuir a la fatiga visual. Por ello, es fundamental utilizar funciones como el Modo Lectura o los filtros de luz azul, que reducen la emisión de este tipo de luz y suavizan los tonos de la pantalla.

Controlar el nivel de brillo

El brillo excesivo obliga a los ojos a realizar un esfuerzo adicional, lo que contribuye al cansancio ocular. Por este motivo, se recomienda evitar el uso constante del brillo máximo, especialmente en espacios interiores. Lo ideal es ajustar el brillo manualmente a niveles medios o activar el brillo automático, de modo que la pantalla regule su luminosidad en función de la luz ambiente.

Elegir pantallas con colores equilibrados

La elección del dispositivo también puede marcar la diferencia. Pantallas compatibles con gamas amplias de colores, como la P3 del vivo V50, ofrecen una reproducción más natural y equilibrada, lo que facilita la lectura y visualización sin forzar la vista. Este tipo de tecnología reduce el esfuerzo ocular, brindando una visualización más cercana a la percepción real del ojo humano.

Desde la American Academy of Ophthalmology también aconsejan usar lágrimas artificiales para lubricar los ojos si los siente secos y emplear anteojos en lugar de lentes de contacto al usar la computadora o celular durante periodos largos de tiempo.

