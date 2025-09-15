El cambio de estación llega con uno de los fenómenos astronómicos más inusuales y cautivantes del cielo, aunque solo podrá ser observado por un limitado número de personas.

Septiembre inició con una Luna de Sangre producto de un eclipse lunar total, que puedo ser vista por miles de millones de personas en el mundo. En contraposición, el 21 de este mes ocurrirá un eclipse solar, el último del año que tiene un característica particular que llama la atención de los astrónomos.

El eclipse total parcial “profundo”

El eclipse solar de septiembre es un eclipse parcial. Si bien no es total, sí tiene una característica que lo hace particularmente interesante para la comunidad de astrónomos: es profundo.

En general, un eclipse solar parcial profundo es un fenómeno astronómico que se caracteriza por un alto porcentaje del disco solar cubierto por la Luna, que lo sitúa cerca de la totalidad, aunque sin llegar a alcanzarla completamente. Se calcula que en el eclipse solar parcial profundo de septiembre de 2025, la cobertura sea de hasta el 86%, reporta la agencia Europa Press.

El anterior eclipse solar ocurrió el 29 de marzo de 2025. En la imagen, un vistazo al eclipse desde España. (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

¿Dónde se verá el eclipse solar parcial?

A diferencia del eclipse lunar total de inicios del mes, que fue contemplado por miles de millones de personas en varios continentes, el eclipse solar parcial será visible en áreas poco habitadas como la Antártida y el Pacífico Sur. Asimismo, también podrá ser visto en Nueva Zelanda y partes de Australia.

La inusual coincidencia: el equinoccio

El eclipse solar parcial profundo del 21 de septiembre también presenta una inusual coincidencia: la fecha en la que ocurre es un día antes del equinoccio, cuando se inicia la primavera en el hemisferio sur y el otoño en el norte.

Un eclipse solar nunca debe ser visto directamente sin la protección adecuada. (Foto: CESAR MANSO / AFP)

Cuándo serán los próximos eclipses solares

El eclipse del 21 de septiembre es el último solar de 2025. El siguiente eclipse solar ocurrirá el 17 de febrero de 2026 y será anular. El 12 de agosto ocurrirá el segundo eclipse solar del año 2026 y será total.