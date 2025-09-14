El espacio volvió a sorprender a los expertos con un visitante inesperado: el cometa 3I/ATLAS, un cuerpo que no nació en nuestro sistema solar y que se acercará al Sol a finales de octubre. Su paso ofrece una oportunidad única para los astrónomos, que ya están descubriendo secretos sobre su composición mucho antes de que llegue a su punto más cercano.

Un equipo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) y del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile tomó la delantera en este hallazgo. Bajo la guía del profesor Thomas Puzia, los estudiantes Rohan Rahatgaonkar, Juan Pablo Carvajal y Baltasar Luco revelaron información que desafía lo que se creía sobre este tipo de cometas.

El medio BioBioChile informa que, para su investigación, utilizaron los espectrógrafos X-SHOOTER y UVES del Very Large Telescope (VLT) de ESO, ubicado en el desierto de Atacama.

Gracias a estos potentes instrumentos, pudieron analizar la luz de 3I/ATLAS cuando se encontraba entre 4.4 y 2.85 unidades astronómicas del Sol.

Con el Very Large Telescope en el desierto de Atacama, observaron un espectro dominado por polvo rojizo y emisiones inusuales. (Foto: David RANKIN / David Rankin, Saguaro Observatory / AFP) / DAVID RANKIN

Los datos obtenidos muestran un espectro dominado por polvo rojizo y, por primera vez, emisiones de níquel atómico (Ni I) y cianógeno (CN).

Aunque no se conoce su tamaño exacto, el cometa ya presenta una brillante coma y el inicio de una cola.

“Este objeto nos está contando su historia mucho antes de acercarse al Sol, revelando el orden exacto en el que las señales químicas emergen durante su visita a nuestro vecindario”, explica Thomas Puzia.

Para Rohan Rahatgaonkar, el descubrimiento tiene un valor especial: “es la primera vez que vemos un cometa interestelar tan activo desde tan lejos. Es como leer el prólogo de un libro antes de que llegue al clímax de la historia en el perihelio (punto más cercano al Sol)”.

Destaca la presencia de níquel sin los habituales rastros de agua o hierro, algo nunca visto en objetos similares. (Foto: NASA/ESA)

Lo sorprendente es que 3I/ATLAS no sigue el patrón de otros cometas. Normalmente, el calor solar provoca que el agua y otros hielos, como el dióxido y monóxido de carbono, se evaporen y formen la típica coma. Este visitante cósmico, en cambio, liberó átomos de níquel sin señales de hierro.

“Es como si este cometa encendiera primero las notas metálicas de una orquesta, pero sin que suenen los instrumentos habituales del agua o del CO”, comenta Puzia. “El hecho de ver níquel tan temprano y en solitario podría indicar que se formó y perduró en ambientes extremos, quizás en el disco grueso de la Vía Láctea”.

Juan Pablo Carvajal agrega: “en los cometas del Sistema Solar y en el anterior objeto interestelar 2I/Borisov, el níquel siempre había sido observado junto al hierro. Aquí lo vemos activarse solo, como la primera señal de un fósil criogénico de hace miles de millones de años. Eso nos habla de un proceso distinto; de un laboratorio natural diferente a cualquier otro que conocemos”.

El equipo seguirá observando el cometa para comprender su origen y los procesos de formación de otros cuerpos celestes. (Foto: NASA/ JPL-Caltech)

El 29 de octubre, 3I/ATLAS alcanzará su perihelio. El equipo de CATA y la UC ya cuenta con un programa de 37,5 horas de observación con el VLT y un proyecto adicional para medir su composición isotópica.

“Las próximas semanas serán como abrir más páginas de este manuscrito interestelar. Cada dato nuevo nos permitirá reconstruir cómo y dónde nació este objeto, y comprender mejor cómo se forman cometas y planetas alrededor de otras estrellas”, concluye Puzia.

Baltasar Luco coincide: “hasta ahora solo hemos leído un capítulo del espectro electromagnético. Lo que viene de nuestro Instituto promete revelar aún más misterios de este viajero cósmico”.

Lo que debes saber sobre el cometa 3I/ATLAS

El 3I/ATLAS debe su nombre a que es el tercer objeto interestelar descubierto, tras ‘Oumuamua y 2I/Borisov, reconociendo al observatorio que lo identificó. Se trata de un viajero cósmico que no pertenece a nuestro sistema solar. Su órbita hiperbólica muestra que proviene del espacio interestelar, es decir, nació en otro sistema estelar y fue expulsado de allí antes de cruzar por nuestra región.

El origen de 3I/ATLAS sigue siendo un enigma. Los astrónomos creen que podría ser un fragmento de cometa o asteroide formado en torno a otra estrella, lo que lo convierte en una muestra natural de otros mundos lejanos.

Estudiarlo nos permite asomarnos a la historia de sistemas solares ajenos. Analizar su composición y movimiento ayuda a comparar nuestro sistema solar con otros y a entender mejor cómo se forman y evolucionan los planetas en la galaxia.

