El objeto interestelar 3I/ATLAS está cambiando de color a medida que se acerca al Sol. Científicos reportan que ahora brilla en verde intenso, un fenómeno que describen como una “evolución anómala”, como si algo dentro de él “se hubiera encendido” de repente.

De acuerdo con un informe reciente, astrónomos del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, en Chile, observaron un notable aumento en la emisión de cianuro y níquel. Esa liberación de gases transformó el tono del objeto de rojo a verde en solo dos semanas.

El estudio señala que este incremento es “superlineal” y no se explica por la cantidad de luz solar ni por una simple respuesta a la temperatura.

Científicos del Very Large Telescope en Chile reportaron una liberación “superlineal” de cianuro y níquel, que no se explica solo por la luz solar ni por el calor. (Foto: NASA / ESA)

En cambio, los científicos creen que se trata de un proceso “activado por la temperatura” o de un “umbral” que se enciende al alcanzarse un punto crítico.

El astrofísico de Harvard Avi Loeb, quien sigue de cerca la trayectoria de 3I/ATLAS, lo explicó con un ejemplo simple.

“Imaginen que quieren comprar una entrada para un espectáculo. Mientras tengan solo una pequeña cantidad de dinero, no podrán entrar. Pero una vez que superen un mínimo, sí podrán ver la función”, dijo el experto en conversación con el New York Post.

El astrofísico Avi Loeb comparó el fenómeno con pagar una entrada: “hay que superar un mínimo para que el proceso se active”. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

“Cuanto más dinero tengan, mejor será su asiento, pero para ingresar necesitan alcanzar ese pago mínimo. Ese es el efecto de umbral al que se refieren”, agregó.

En una publicación en su blog, Loeb añadió: “El equipo de ATLAS interpreta esta evolución anómala como un cambio: de la dispersión de la luz solar por el polvo levantado de una superficie rojiza a la producción de pequeños granos de hielo, brillantemente reflectantes, que modificaron la opacidad de la nube de materiales expulsados por 3I/ATLAS”.

Además, 3I/ATLAS parece emitir su propia luz y sigue una ruta por el sistema solar interior con apenas un 0,02% de probabilidad de ocurrir. (Foto: NASA/ JPL-Caltech)

Las primeras observaciones del objeto no mostraban cola de cometa, pese a que algunos científicos ya lo clasificaban como tal. Incluso, las mediciones recientes indican que parece emitir su propia luz y presenta una extensión de luz dispersa orientada hacia el Sol, en lugar de alejarse de él, algo inusual en los cometas.

3I/ATLAS también destaca por su recorrido: es el primer objeto interestelar que atraviesa el sistema solar interior y pasa cerca de varios planetas, un trayecto que, según Loeb, tenía solo 0,02% de probabilidad de ocurrir, lo que lo convierte en un visitante verdaderamente excepcional.

Lo que debes saber sobre el 3I/ATLAS

El 3I/ATLAS debe su nombre a que es el tercer objeto interestelar descubierto, tras ‘Oumuamua y 2I/Borisov, reconociendo al observatorio que lo identificó. Se trata de un viajero cósmico que no pertenece a nuestro sistema solar. Su órbita hiperbólica muestra que proviene del espacio interestelar, es decir, nació en otro sistema estelar y fue expulsado de allí antes de cruzar por nuestra región.

El origen de 3I/ATLAS sigue siendo un enigma. Los astrónomos creen que podría ser un fragmento de cometa o asteroide formado en torno a otra estrella, lo que lo convierte en una muestra natural de otros mundos lejanos.

Estudiarlo nos permite asomarnos a la historia de sistemas solares ajenos. Analizar su composición y movimiento ayuda a comparar nuestro sistema solar con otros y a entender mejor cómo se forman y evolucionan los planetas en la galaxia.

