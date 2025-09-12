El espacio esconde misteriosos objetos celestes y cada vez que se acercan a la Tierra suelen ser materia de estudios pues representan la oportunidad de desvelar algunos enigmas del Universo, aunque también pueden ser una amenaza para nuestro mundo. Esta vez, astrónomos de todo el mundo siguen con atención a un sigiloso visitante que llega desde más allá de las fronteras del Sistema Solar.

Se trata de 3I/ATLAS, un cometa interestelar descubierto por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) de la NASA, en Chile.

3I/ATLAS está viajando a través de nuestro sistema solar a una asombrosa velocidad de 130.000 millas (209.000 kilómetros) por hora, la velocidad más alta jamás registrada para un visitante del sistema solar, reporta la NASA. (Foto: : NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI))

El cometa, que también es conocido como C/2025 N1 (ATLAS) y que originalmente fue bautizado como A11pl3Z, fue descubierto el 1 de julio mientras entraba en el Sistema Solar interno a una distancia de 4,5 UA, es decir, 670 millones de kilómetros o 420 millones de millas, del Sol.

¿Por qué 3I/ATLAS es tan importante para los científicos?

Como todo objeto descubierto por el ATLAS, la comunidad científica lo primero que hizo fue determinar qué tipo de objeto era 3I/ATLAS y si era una amenaza para la Tierra, lo que implicaría la activación del Protocolo de Defensa Planetaria. Si bien se ha descartado que realmente sea un peligro, 3I/ATLAS ha cautivado a la comunidad astronómica mundial.

Y es que se trata del tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa el Sistema Solar. El primero fue 1I/ʻOumuamua, descubierto en octubre de 2017, el segundo fue el 2I/Borisov, hallado en agosto de 2019.

Características de 3I/ATLAS

Hasta el momento se ha determinado que 3I/ATLAS es un cometa activo que consiste de un núcleo sólido helado y una coma, que no es más que una nube de gas y polvo helado que escapa del núcleo.

Las imágenes conseguidas con el Telescopio Espacial Hubble de la NASA y ESA sugieren que el diámetro del núcleo de 3I/ATLAS mide entre 0.32 y 5.6 km, es decir, entre 0.2 mi y 3.5 mi. El cálculo más probable es que sea poco menos de 1 kilómetro.

Visualización del núcleo del cometa 3I/ATLAS, conocido también como C/2025 N1 (ATLAS). (Foto: NASA's Goddard Space Flight Center)

Las observaciones realizadas con el Telescopio Espacial James Webb de la NASA, ESA y CSA sugieren que el cometa interespacial que nos visita es inusualmente rico en dióxido de carbono y contiene pequeñas cantidades de hielo, vapor de agua y otros elementos.

Por el momento, se cree que es el cometa más antiguo que se ha detectado desde la Tierra.

Cuándo se acerca el 3I/ATLAS a la Tierra

El 3I/ATLAS se encuentra paseando por el Sistema Solar. Su máxima aproximación al Sol será a finales de octubre próximo, cuando se ubique a solo 1.36 AU, es decir, a 203 millones de kilómetros o 125 millones de millas.

De acuerdo con NOIRLab, operado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, 3I/ATLAS tendrá su máxima aproximación a la Tierra el próximo 19 de diciembre.