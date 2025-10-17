Los astrónomos siguen la trayectoria de 3I/ATLAS, el cometa interestelar que ha llegado a nuestro sistema solar y cada día sorprende por sus características inusuales; sin embargo, también se preparan para un avistamiento que no se repetirá en siglos: la llegada de cometas que se acercarán en los próximos días a la Tierra.

Los cometas C/2025 A6 Lemmon y C/2025 R2 SWAN ofrecerán un espectáculo único en siglos en octubre 2025. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

Los cometas se verán desde la Tierra

Son dos cometas verdes brillantes que serán visibles para los aficionados a la astronomía en el hemisferio norte. Se trata de C/2025 A6 (Lemmon) y C/2025 R2 (SWAN), cometas que provienen de lo que se conoce como la nube de Oort, más allá de Plutón.

Tanto C/2025 A6 (Lemmon) como C/2025 R2 (SWAN) tendrán su próximo acercamiento a la Tierra en los próximos días. Se calcula que SWAN pasará cerca de nuestro planeta el lunes, mientras que Lemmon lo hará el martes. El paso de ambos cometas coincidirá también con el punto máximo de la lluvia de meteoros Oriónidas.

Carl Fuls, director del estudio del cielo con sede en la Universidad de Arizona, la cual detectó el cometa Lemmon, sostuvo a la agencia AP que observar dos cometas de manera prácticamente simultánea y sin equipo especial es “raro, pero no inédito”.

Cómo ver los cometas desde EE.UU. y otros países del hemisferio norte

Los cometas serán visibles en el hemisferio norte. Para verlos, solo hay que salir después de la puesta del sol y mirar hacia el cielo norte. Así se podrá encontrar a Lemmon cerca del horizonte. En el caso de SWAN, también se verá cerca del horizonte, pero en dirección suroeste.

Los especialistas señalan que los dos cometas seguirán siendo visibles con binoculares hasta finales de octubre.

El cometa C/2025 R2 SWAN no volverá a ser visible en la Tierra hasta dentro de seis siglos aproximadamente. (Foto referencial: Dragon Claws/iStock)

Cómo se descubrieron los cometas

El cometa C/2025 R2 (SWAN) fue descubierto en septiembre pasado por un astrónomo aficionado que utilizó fotos de una nave espacial operada por la NASA y la ESA. Por su parte, C/2025 Lemmon fue hallado en enero con un telescopio.

Un espectáculo irrepetible

El paso de los dos cometas promete ser una experiencia única en la vida. Y es que el cometa Lemmon no volverá a pasar por nuestro planeta hasta dentro de aproximadamente 1300 años. Por su parte, el cometa SWAN volverá a ser visible en nuestro planeta dentro de unos 650 años.

Además, el paso de estos cometas no solo tendrá como fondo la lluvia de meteoros Oriónidas; el cielo estará más oscuro debido a la luna nueva, lo que facilitará su observación.