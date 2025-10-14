El firmamento de la Tierra cautiva permanentemente a la humanidad, ya sea por la Luna brillante o por los asteroides que irrumpen en nuestro mundo. Esta vez, sin embargo, el cielo nocturno nos sorprende con un espectáculo visual: una lluvia de estrellas fugaces que ha creado expectativa entre los observadores de eventos astronómicos.

Se trata de la lluvia de meteoros Oriónidas, que se produce anualmente debido a que la Tierra atraviesa los restos del cometa Halley todos los años en octubre. Así, los meteoros entran a la atmósfera de la Tierra a aproximadamente 41 millas por segundo (66 km por segundo), de acuerdo con la American Meteor Society.

Los meteoros Oriónidas aparecen cada año cuando la Tierra viaja a través de un área del espacio llena de restos del cometa Halley. (Foto: NASA/JPL)

Cuándo y dónde ver mejor la lluvia de meteoros Oriónidas

La lluvia de estrellas fugaces Oriónidas está activa desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre. Su pico máximo, es decir, la mejor fecha para apreciarla, será la noche entre el lunes 20 y el martes 21 de octubre, reporta la NASA.

Esta lluvia de meteoros se puede apreciar desde ambos hemisferios. El punto radiante de las Oriónidas está en la constelación de Orión, cerca de Betelgeuse, y el mejor momento para observarla es después de la medianoche y antes del amanecer, cuando el radiante sube más alto en el cielo.

El núcleo del cometa Halley, fotografiado por la sonda Giotto el 14 de marzo de 1986. (Foto: ESA/MPS)

Qué tan favorables son las condiciones para ver las Oriónidas este 2025

Si la Luna casi llena fue un impedimento para apreciar las Dracónidas durante su apogeo a inicios de octubre, esta vez las condiciones son muy favorables para disfrutar de la lluvia de meteoros Oriónidas. The Planetary Society adelantó que en 2025 las condiciones serán excelentes para observar la lluvia de estrellas: una luna creciente menguante significa una interferencia mínima de la luz lunar, lo que produce un cielo oscuro y óptimo para la observación durante el pico de la lluvia de estrellas.

Qué esperar de la lluvia de las Oriónidas 2025

Los meteoros Oriónidas son rápidos y suelen producir colas hermosas y persistentes.

Si bien el apogeo de las Oriónidas es entre el 20 y el 21 de octubre, la actividad será moderada por varios días alrededor de esas fechas.

En general se esperan unos 20 meteoros por hora durante sus días de máximo esplendor. En raras ocasiones, las Oriónidas han tenido entre 50 y 75 meteoros por hora, compitiendo con las famosas Perseidas.

