Mientras los astrónomos le siguen el paso al cometa interestelar 3I/ATLAS, en la Tierra se registra una efímera lluvia de estrellas fugaces.

¿Qué son las Dracónidas?

Las Dracónidas son una lluvia de meteoros poco común cuyo origen son los fragmentos del cometa 21P/Giacobini-Zinner. Es por eso, que esta lluvia de estrellas también es llamada Giacobínidas.

Una característica que hace especial a las Dracónidas es que su punto de origen se eleva temprano en la noche, lo que hace que sea fácil observarlas al anochecer, sin tener que esperar hasta la madrugada.

Una Dracónida desaparece detrás de un árbol en esta imagen tomada por una cámara canadiense de cielo completo (Crédito: Grupo de Física de Meteoros UWO).

Cuándo y cómo observar las Dracónidas 2025

La lluvia de estrellas Dracónidas es una de las que menos dura. Este 2025 sus meteoros solo serán visibles entre el 6 y el 10 de octubre. Su punto máximo será entre el 8 y 9 de octubre.

Cuántos meteoros podrán observarse

Lamentablemente, este año las Dracónidas tienen competencia. La lluvia de meteoros empieza cuando una superluna alumbra las noches, lo que dificultará visualizar sus meteoros. En las zonas más oscuras, y con la vista lejos de la Luna, podrían llegar a verse hasta 10 meteoros por hora.

El cometa Giacobini-Zinner fue captado por el telescopio Kitt Peak de 0,9 m el 31 de octubre de 1998. El norte está arriba y el este a la izquierda.(Foto: N.A.Sharp/NOAO/AURA/NSF)

Debido a que este año, el cometa 21P/Giacobini-Zinner pasó cerca del Sol en marzo, se cree que podría haber aumentado la densidad de su estela, lo que a su vez podía derivar en una mayor actividad meteórica. Es así que algunos cálculos optimistas sugieren más de un centenar de meteoros por hora.