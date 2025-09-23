Desde siempre el cielo nocturno ha fascinado a los seres humanos: eclipses, lunas de sangre y lluvia de estrellas fugaces han maravillado con las impresionantes vistas que dejan estos fenómenos astronómicos. Y en octubre, el firmamento de la Tierra se verá iluminado por los meteoros.

Las lluvias de meteoros, conocidas como lluvia de estrellas fugaces, sueles ser uno de los eventos más esperados por los astrónomos y aficionados. En octubre próximo son cuatro lluvias de meteoros las que cautivarán a los observadores.

Las Dracónidas

La primera lluvia de estrellas de octubre lleva el nombre de Dracónidas y estará activa entre el 6 y el 10 de octubre. Su pico máximo será el 8 de octubre. Lamentablemente los observadores deberán competir con la Luna, que habrá estado en su fase de Luna Llena dos días antes.

Una Dracónida desaparece detrás de un árbol en esta imagen tomada por una cámara canadiense de cielo completo (Crédito: Grupo de Física de Meteoros UWO).

Las Oriónidas

Pero si eres aficionado a los fenómenos astronómicos, no desesperes. En octubre también tiene lugar la lluvia de meteoros Oriónidas. Esta tiene un periodo más amplio de visualización, entre el 2 de octubre y el 12 de noviembre. Su apogeo será entre la noche del 22 de octubre y la madrugada del 23 de octubre, coincidiendo con el fin de la Luna Nueva, es decir, se podrá disfrutar del evento astronómico sin competir con el brillo del satélite de la Tierra.

Las Oriónidas son una de las lluvia de estrellas más populares del año. Se pueden apreciar entre cinco y seis meteoros por hora, con una velocidad de 41 millas por hora, por lo que deja una brillante estela de escombros, de acuerdo con la NASA.

Los meteoros Oriónidas aparecen cada año cuando la Tierra viaja a través de un área del espacio llena de restos del cometa Halley. (Foto: NASA/JPL)

Las Táuridas

La lluvia de meteoros Táuridas del Sur ya empezó su actividad desde el 10 de septiembre pasado y seguirá alumbrando el cielo de la Tierra hasta el 20 de noviembre, reportó la American Meteor Shower. Su pico todavía será en noviembre próximo. Sin embargo, las Táuridas del Norte iniciarán su actividad el 20 de octubre hasta diciembre próximo. Su apogeo será entre el 8 y el 9 de noviembre. En ambos casos, los meteoros tendrán como competencia a una Luna brillante.

Una brillante bola de fuego Táuridas registrada por la estación All Sky Fireball Network de la NASA en Tullahoma, Tennessee. (Foto: NASA)

Qué son las lluvias de meteoros

La lluvia de meteoros, también llamada lluvia de estrellas fugaces, es un fenómeno astronómico en el que la Tierra atraviesa una estela de escombros dejada por un cometa o un asteroide. Este cruce provoca que miles de partículas entren a la atmósfera de nuestro mundo y se desintegren, produciendo el espectáculo visual que es comparado con las estrellas.