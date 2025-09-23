Desde siempre el cielo nocturno ha fascinado a los seres humanos: eclipses, lunas de sangre y lluvia de estrellas fugaces han maravillado con las impresionantes vistas que dejan estos fenómenos astronómicos. Y en octubre, el firmamento de la Tierra se verá iluminado por los meteoros.
Las lluvias de meteoros, conocidas como lluvia de estrellas fugaces, sueles ser uno de los eventos más esperados por los astrónomos y aficionados. En octubre próximo son cuatro lluvias de meteoros las que cautivarán a los observadores.
Las Dracónidas
La primera lluvia de estrellas de octubre lleva el nombre de Dracónidas y estará activa entre el 6 y el 10 de octubre. Su pico máximo será el 8 de octubre. Lamentablemente los observadores deberán competir con la Luna, que habrá estado en su fase de Luna Llena dos días antes.
Las Oriónidas
Pero si eres aficionado a los fenómenos astronómicos, no desesperes. En octubre también tiene lugar la lluvia de meteoros Oriónidas. Esta tiene un periodo más amplio de visualización, entre el 2 de octubre y el 12 de noviembre. Su apogeo será entre la noche del 22 de octubre y la madrugada del 23 de octubre, coincidiendo con el fin de la Luna Nueva, es decir, se podrá disfrutar del evento astronómico sin competir con el brillo del satélite de la Tierra.
Las Oriónidas son una de las lluvia de estrellas más populares del año. Se pueden apreciar entre cinco y seis meteoros por hora, con una velocidad de 41 millas por hora, por lo que deja una brillante estela de escombros, de acuerdo con la NASA.
Las Táuridas
La lluvia de meteoros Táuridas del Sur ya empezó su actividad desde el 10 de septiembre pasado y seguirá alumbrando el cielo de la Tierra hasta el 20 de noviembre, reportó la American Meteor Shower. Su pico todavía será en noviembre próximo. Sin embargo, las Táuridas del Norte iniciarán su actividad el 20 de octubre hasta diciembre próximo. Su apogeo será entre el 8 y el 9 de noviembre. En ambos casos, los meteoros tendrán como competencia a una Luna brillante.
Qué son las lluvias de meteoros
La lluvia de meteoros, también llamada lluvia de estrellas fugaces, es un fenómeno astronómico en el que la Tierra atraviesa una estela de escombros dejada por un cometa o un asteroide. Este cruce provoca que miles de partículas entren a la atmósfera de nuestro mundo y se desintegren, produciendo el espectáculo visual que es comparado con las estrellas.