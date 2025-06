Una investigación reciente viene generando preocupación entre los consumidores. El grupo CHOICE, especializado en evaluar productos, descubrió que muchos protectores solares con etiqueta SPF 50 o 50+ no ofrecen la protección que prometen. La organización puso a prueba 20 marcas populares y los resultados, desafortunadamente, no fueron los esperados.

El estudio analizó protectores solares de distintos precios y orígenes. Todos afirmaban ofrecer una protección alta, pero al ser examinados en un laboratorio especializado, la mayoría no cumplió con lo que decían en sus envases. De hecho, 16 de los 20 productos no alcanzaron el nivel de protección anunciado.

“De los 20 protectores solares que probamos, solo cuatro cumplieron con su promesa de tener un SPF 50 o 50+”, explicó Ashley de Silva, director ejecutivo de CHOICE. “Los consumidores esperan que el protector solar los proteja tal como se indica en la etiqueta, pero como muestra nuestra investigación, eso no siempre ocurre”.

El protector solar debe ser aplicado de manera adecuada, cubriendo toda la piel expuesta al sol y reaplicado cada dos horas, o después de nadar o sudar. (Foto referencial: Freepik)

Las únicas marcas que sí cumplieron fueron: La Roche-Posay Anthelios Wet Skin Sunscreen SPF 50+, Neutrogena Ultra Sheer Body Lotion SPF 50, Cancer Council Kid Sunscreen 50+ y Mecca Cosmetica To Save Body SPF 50+ Hydrating Sunscreen. En cambio, uno de los peores resultados fue el del Ultra Violette Lean Screen SPF 50+, que apenas alcanzó un SPF de 4.

“Nos sorprendió mucho el resultado del producto de Ultra Violette, tanto que decidimos probar un lote distinto en otro laboratorio, esta vez en Alemania, para confirmar”, agregó de Silva. “Esas pruebas dieron como resultado un SPF de 5, casi lo mismo que en nuestra primera evaluación”.

Debido a estos hallazgos, CHOICE pidió a las autoridades que tomen medidas. “CHOICE está pidiendo a la TGA que realice pruebas de cumplimiento urgentes y a la ACCC que investigue si se están haciendo afirmaciones engañosas”, señaló de Silva. También criticó que la TGA (organismo regulador del gobierno australiano) dependa de informes de los propios fabricantes, los cuales podrían no reflejar la realidad de los productos.

Todos deben usar protector solar, independientemente de la edad, el género y el color de piel. (Foto: iStock)

De todos modos, de Silva aclara que estos resultados no significan que los protectores solares no sirvan. “Un protector con SPF 30 o incluso 20 sigue ofreciendo una protección significativa. Cualquier protector es mejor que no usar nada”, dijo.

En TikTok, una usuaria dio a conocer los resultados de la prueba, causando que varios usuarios expresaran su frustración tras conocer esta información. Uno escribió: “Estoy cansado de este mundo y de tanta mentira y corrupción”. Otra persona comentó: “Esto me pone nerviosa porque tomo un medicamento que me causa alergia al sol”. Una tercera usuaria dijo: “No sé qué hacer. Quiero comprar de forma ética, pero tengo poco presupuesto y siento culpa por no usar protector. Ahora veo esto y me frustra más”.

En plena temporada de verano, este tipo de investigaciones nos sirven para tener más cuidado al elegir cómo protegernos del sol.

El protector solar evita que los rayos ultravioleta (UV) del sol dañen la piel, previniendo quemaduras solares, envejecimiento prematuro y reduciendo el riesgo de cáncer de piel. (Foto referencial: Freepik)

Cómo aplicar el protector solar correctamente

Para aplicar el protector solar correctamente según Isdin, el primer paso es hacerlo sobre la piel limpia y seca, al menos 30 minutos antes de la exposición al sol. Esto permite que el producto se absorba bien y forme una barrera protectora efectiva. La marca destaca la importancia de usar una cantidad generosa del producto, no escatimar, ya que aplicar menos de lo recomendado reduce significativamente el nivel de protección.

Aplica el protector solar de manera uniforme por todas las áreas expuestas al sol. Esto incluye no solo el rostro, sino también las orejas, el cuello, el escote, los brazos y las piernas. Extiende el producto suavemente hasta que se absorba por completo. En zonas especialmente sensibles o con mayor exposición, como la nariz o los hombros, puedes aplicar una capa adicional.

Finalmente, la reaplicación es igual de importante que todo lo anterior. Isdin recomienda volver a aplicar el protector solar cada dos horas, o con mayor frecuencia si sudas mucho, después de nadar o tras secarte con una toalla. Recuerda que, aunque algunos productos sean resistentes al agua, su efectividad disminuye con el tiempo y la exposición continua.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí