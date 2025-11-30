Un encuentro con un agujero negro jamás sería una situación favorable, pero un científico explicó con detalle qué ocurriría exactamente si una persona llegara a atravesar uno. Estos objetos, que se forman tras el colapso de estrellas masivas durante una supernova, son algunas de las entidades más impresionantes y temibles del universo, existiendo prácticamente desde sus orígenes.

Los agujeros negros pueden devorar planetas enteros e incluso galaxias completas. Una vez que se forman, no existe forma de detenerlos, como demuestran múltiples simulaciones. Por ello, resulta evidente que cualquier ser humano debería evitar acercarse a uno. Incluso las versiones más pequeñas, que pueden ser hasta 100.000 veces más livianas que un clip, serían extremadamente peligrosas.

Según informó el Daily Mail, el profesor Robert Scherrer, de la Universidad de Vanderbilt, calcula que la fuerza de un agujero negro sería suficiente para destruir las células del cerebro desde adentro hacia afuera, un resultado tan drástico como perturbador.

Estos objetos, formados en los primeros instantes del universo, pueden generar una onda de choque similar a un disparo de gran calibre. (Foto referencial: Pixabay)

El físico afirma: “Un agujero negro primordial lo suficientemente grande, aproximadamente del tamaño de un asteroide o incluso mayor, causaría lesiones graves o la muerte si pasara a través de ti”.

“Se comportaría como un disparo de arma de fuego”, agregó.

Los agujeros negros primordiales habrían existido desde los primeros instantes del universo y, durante los últimos 13.800 millones de años, habrían estado desplazándose y reduciendo lentamente su tamaño. Si uno de ellos llegara a atravesar el cuerpo humano, transferiría dos tipos de energía devastadora: una onda de choque supersónica y fuerzas de marea.

Sus fuerzas de marea serían capaces de desgarrar tejidos y órganos en un instante. (NASA/JPL-Caltech)

La onda de choque funcionaría como el impacto de una bala de gran calibre, propagando energía a través de los tejidos en forma de un cono y provocando daños internos inmediatos. Esto rompería órganos y causaría un sangrado masivo en cuestión de instantes.

Las fuerzas de marea, por su parte, podrían desgarrar el cuerpo, ya que la gravedad tiraría con distinta intensidad sobre diferentes partes. Aunque el nivel de destrucción depende del tamaño del agujero negro, incluso uno relativamente pequeño sería letal si atravesara el cerebro, al arrancar células y generar una onda de choque lo suficientemente fuerte como para causar la muerte instantánea.

Incluso un agujero negro pequeño sería letal si atravesara el cerebro, provocando destrucción celular inmediata. (Foto: Getty Images)

Qué es un agujero, cómo se forma y cuál es el más cercano al sistema solar

Un agujero negro es una región del espacio-tiempo con una gravedad tan intensa que nada, ni la luz, puede escapar de ella. No es un “agujero” vacío, sino una concentración de materia con una densidad extrema. La frontera sin retorno se conoce como el horizonte de sucesos y en el centro se encuentra la singularidad, un punto de densidad infinita.

El tipo más común, el agujero negro de masa estelar, se forma cuando una estrella muy masiva (más de 10 a 20 veces la masa del Sol) agota su combustible nuclear. Sin la presión interna que equilibre la gravedad, el núcleo de la estrella colapsa violentamente sobre sí mismo, provocando una explosión de supernova. Si el remanente de ese núcleo supera las tres masas solares, el colapso continúa sin cesar hasta convertirse en una singularidad, formando así el agujero negro.

El agujero negro conocido más cercano a nuestro Sistema Solar es Gaia BH1. Se estima que está ubicado a unos 1,500 años luz de distancia en la constelación de Ofiuco. Es un agujero negro de masa estelar que tiene aproximadamente 10 veces la masa del Sol y forma parte de un sistema binario donde orbita una estrella similar a nuestro Sol.

