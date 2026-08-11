El eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026 será uno de los principales acontecimientos astronómicos en la historia de España. Sin embargo, a pesar de la expectativa, la experiencia no será igual en todo el territorio: mientras algunas zonas tendrán la posibilidad de contemplar la totalidad, en otras regiones el fenómeno se apreciará únicamente de manera parcial. ¿Murcia está en la llamada franja de la totalidad? Te contamos.

El fenómeno geofísico tendrá lugar durante las últimas horas de la tarde y será necesario prestar especial atención al horizonte, ya que el Sol se encontrará relativamente bajo durante el desarrollo del eclipse. La presencia de nubes o cualquier obstáculo visual podría dificultar la observación, por lo que se recomienda buscar espacios abiertos con una buena visibilidad del cielo.

Horarios y canales para ver el eclipse solar total en España que se realizará este miércoles 12 de agosto. FOTO: EFE/ Cabalar. / Cabalar

¿Se verá el eclipse solar total en Murcia hoy, 12 de agosto?

El eclipse solar del miércoles 12 de agosto podrá observarse en toda la Región de Murcia, aunque no será en su totalidad . La Luna llegará a ocultar cerca del 98% del disco solar en Murcia capital, mientras que algunas localidades, como Yecla, se aproximarán al 99% de ocultación. El fenómeno comenzará alrededor de las 19:40 horas y alcanzará su máximo cerca de las 20:35, aunque cada municipio tendrá pequeñas diferencias en el horario.

Localidad Hora de inicio Hora del máximo del eclipse Murcia 19:40:58 horas 20:35 horas Cartagena 19:41 horas 20:36 horas Yecla 19:39 horas 20:34 horas Lorca 19:40 horas 20:35 horas Águilas 19:42 horas 20:37 horas Mazarrón 19:41 horas 20:36 horas San Javier 19:41 horas 20:36 horas Caravaca de la Cruz 19:39 horas 20:34 horas

¿Qué porcentaje del eclipse solar se verá en Murcia?

El porcentaje de visibilidad del eclipse solar en Murcia varía según la localidad; hay sectores donde se podrá observar al 99% y en otros al 97% aproximadamente.

Localidad Porcentajes aproximados de visibilidad del eclipse solar Murcia 98,4% Cartagena 97,9% Yecla 99,0% Lorca 98,0% Águilas 97,0% Mazarrón 98% San Javier 98% Caravaca de la Cruz 99%

¿Lugares para ver el eclipse solar en Murcia?

Hay sectores donde se podrá visualizar el eclipse solar y que fueron aprobados por las autoridades:

San Pedro del Pinatar y el Mar Menor

Lo Pagán

El paseo de Villananitos

San Javier y Santiago de la Ribera

Los Alcázares

Puerto de Mazarrón y Bolnuevo

Cabo de Palos

La Azohía

Isla Plana

Castillo de la Concepción

Monteagudo

Fuensanta

Alhama de Murcia

Caravaca de la Cruz

El Castillo de Lorca

Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara