El eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026 será uno de los principales acontecimientos astronómicos en la historia de España. Sin embargo, a pesar de la expectativa, la experiencia no será igual en todo el territorio: mientras algunas zonas tendrán la posibilidad de contemplar la totalidad, en otras regiones el fenómeno se apreciará únicamente de manera parcial. ¿Murcia está en la llamada franja de la totalidad? Te contamos.
El fenómeno geofísico tendrá lugar durante las últimas horas de la tarde y será necesario prestar especial atención al horizonte, ya que el Sol se encontrará relativamente bajo durante el desarrollo del eclipse. La presencia de nubes o cualquier obstáculo visual podría dificultar la observación, por lo que se recomienda buscar espacios abiertos con una buena visibilidad del cielo.
¿Se verá el eclipse solar total en Murcia hoy, 12 de agosto?
El eclipse solar del miércoles 12 de agosto podrá observarse en toda la Región de Murcia, aunque no será en su totalidad. La Luna llegará a ocultar cerca del 98% del disco solar en Murcia capital, mientras que algunas localidades, como Yecla, se aproximarán al 99% de ocultación. El fenómeno comenzará alrededor de las 19:40 horas y alcanzará su máximo cerca de las 20:35, aunque cada municipio tendrá pequeñas diferencias en el horario.
|Localidad
|Hora de inicio
|Hora del máximo del eclipse
|Murcia
|19:40:58 horas
|20:35 horas
|Cartagena
|19:41 horas
|20:36 horas
|Yecla
|19:39 horas
|20:34 horas
|Lorca
|19:40 horas
|20:35 horas
|Águilas
|19:42 horas
|20:37 horas
|Mazarrón
|19:41 horas
|20:36 horas
|San Javier
|19:41 horas
|20:36 horas
|Caravaca de la Cruz
|19:39 horas
|20:34 horas
¿Qué porcentaje del eclipse solar se verá en Murcia?
El porcentaje de visibilidad del eclipse solar en Murcia varía según la localidad; hay sectores donde se podrá observar al 99% y en otros al 97% aproximadamente.
|Localidad
|Porcentajes aproximados de visibilidad del eclipse solar
|Murcia
|98,4%
|Cartagena
|97,9%
|Yecla
|99,0%
|Lorca
|98,0%
|Águilas
|97,0%
|Mazarrón
|98%
|San Javier
|98%
|Caravaca de la Cruz
|99%
¿Lugares para ver el eclipse solar en Murcia?
Hay sectores donde se podrá visualizar el eclipse solar y que fueron aprobados por las autoridades:
- San Pedro del Pinatar y el Mar Menor
- Lo Pagán
- El paseo de Villananitos
- San Javier y Santiago de la Ribera
- Los Alcázares
- Puerto de Mazarrón y Bolnuevo
- Cabo de Palos
- La Azohía
- Isla Plana
- Castillo de la Concepción
- Monteagudo
- Fuensanta
- Alhama de Murcia
- Caravaca de la Cruz
- El Castillo de Lorca
- Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara