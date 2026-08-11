El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 sí será visible desde Sevilla, pero no será total. La capital andaluza quedará fuera de la franja de totalidad y observará un eclipse parcial cuyo máximo llegará a las 20:37:42, cuando el Sol se encuentre apenas 7° sobre el horizonte y en dirección oeste-noroeste (283°).

¿Se verá el eclipse solar en Sevilla?

Sí. El miércoles 12 de agosto de 2026, Sevilla podrá observar el eclipse solar, aunque la ciudad no estará dentro de la franja de totalidad. Por tanto, el Sol no quedará completamente cubierto por la Luna desde la capital andaluza.

El fenómeno comenzará a las 19:41:59, según las circunstancias calculadas para Sevilla. El máximo llegará a las 20:37:42 y la observación desde la ciudad estará condicionada por la puesta de Sol, prevista para las 21:19:56.

La particularidad de Sevilla será que el eclipse alcanzará una ocultación muy elevada justo cuando el Sol esté descendiendo hacia el horizonte. Por eso, elegir correctamente el lugar de observación será tan importante como el horario.

¿Qué porcentaje del eclipse se verá en Sevilla?

En Sevilla, el eclipse tendrá una magnitud de 0,95. Este dato indica que la Luna cubrirá aproximadamente el 95% del diámetro aparente del Sol durante el máximo.

Es importante aclarar que magnitud 0,95 no significa que el 95% de la superficie del Sol vaya a quedar cubierta. La magnitud mide la fracción del diámetro solar ocultado, no la proporción del área del disco solar.

Por eso, lo correcto es señalar que Sevilla tendrá un eclipse parcial de magnitud 0,95. En ningún momento de la observación desde Sevilla se alcanzará la totalidad.

¿A qué hora será el eclipse solar en Sevilla?

Estos son los momentos principales para seguir el fenómeno desde Sevilla:

¿A qué hora ver eclipse en Sevilla? Hora exacta Inicio del eclipse 19:41:59 Máximo 20:37:42 Altura del Sol en el máximo 7° Dirección del Sol 283° Puesta de Sol 21:19:56 Tipo de eclipse Parcial Magnitud 0,95

El máximo se producirá cuando el Sol se encuentre hacia los 283°, es decir, oeste-noroeste.

Por eso, quienes quieran observarlo deberían llegar al lugar elegido con suficiente antelación. El Sol estará más alto al comienzo del eclipse, pero irá descendiendo progresivamente hasta quedar muy cerca del horizonte durante el máximo.

¿Por qué será tan difícil ver el máximo desde algunos lugares?

A las 20:37:42, el Sol estará a solamente 7° sobre el horizonte. Eso significa que un obstáculo relativamente cercano puede bloquear completamente la visión.

Un edificio de varios pisos, una arboleda, una tapia o incluso una pequeña elevación del terreno puede quedar justo en la línea de visión del Sol.

Por eso, no basta con buscar un sitio abierto. Es necesario que el horizonte esté despejado específicamente hacia el oeste-noroeste.

El análisis geoespacial realizado para Sevilla calcula qué obstáculos pueden afectar la visual hacia los 283°. El modelo analiza una visual de hasta 3 kilómetros desde el punto representativo de cada espacio público y mide el ángulo aparente de edificios y vegetación.

Se considera que el máximo es visible cuando queda al menos 1° de margen respecto al obstáculo modelado.

El eclipse de Sevilla, minuto a minuto

19:41:59: comienza el eclipse parcial.

comienza el eclipse parcial. 20:37:42: llega el máximo. El Sol estará a unos 7° de altura , hacia los 283° , y la magnitud será 0,95 .

llega el máximo. El Sol estará a unos , hacia los , y la magnitud será . 21:19:56: el Sol se pone en Sevilla. Las últimas fases del eclipse quedan condicionadas por el horizonte.

¿Dónde ver mejor el eclipse en Sevilla?

El análisis geoespacial realizado con datos del IGN, CNIG/PNOA-LiDAR, Catastro y OpenStreetMap identificó 30 espacios públicos de Sevilla con diferentes condiciones de visibilidad hacia el punto donde estará el Sol durante el máximo.

El ranking muestra la visibilidad calculada desde cada espacio, pero no garantiza que el lugar esté disponible o sea adecuado para permanecer allí durante el eclipse. El acceso, aforo, obras y estado actual del arbolado no han sido comprobados presencialmente.

Los 10 lugares con mejor visibilidad calculada

Puesto Lugar Puntuación Margen libre ¿Ve el máximo? 1 Parque Vega de Triana 94 5,26° Sí 2 Plaza Diputado Ramón Rueda 91 4,05° Sí 3 Carril Bicicleta: La Algaba-San Jerónimo 90 6,27° Sí 4 Puente de la Señorita 89 5,90° Sí 5 Higuerón Sur 88 3,81° Sí 6 Plaza del Giraldillo 87 3,09° Sí 7 Parque Guadaíra 87 3,58° Sí 8 Parque María Teresa León 85 3,02° Sí 9 Jardín Alberto García Camarasa 84 2,69° Sí 10 Parque Campillo 84 0,90° No

El Parque Vega de Triana encabeza el modelo con una puntuación de 94 sobre 100 y un margen libre de 5,26°. En ese punto, la vegetación aparece como el principal elemento que limita la visual.

Los otros 20 puntos analizados

Puesto Lugar Puntuación Margen libre ¿Ve el máximo? 11 Plaza de las buñoleras 80 1,34° Sí 12 Plaza Juan Durán Ferrete 80 1,29° Sí 13 Parque Calistenia 78 1,31° Sí 14 Parque Julia Uceda 78 0,44° No 15 Pasarela de San Jerónimo 78 3,21° Sí 16 Puente de San Juan 78 3,18° Sí 17 Puente de las Delicias 77 2,88° Sí 18 Puente Concejal José Gallardo 73 1,98° Sí 19 Puente de los Remedios 72 1,69° Sí 20 Plaza Azorín 71 -0,26° No 21 Plaza de la Acogida 68 -0,86° No 22 Puente de San Telmo 67 0,14° No 23 Parque Forja XXI 66 -0,86° No 24 Jardines del Valle 63 -1,31° No 25 Plaza de España 62 -1,57° No 26 Jardines 56 -2,18° No 27 Calle Maestras 56 -2,44° No 28 Parque Santa Teresa 55 -2,28° No 29 Parque Juan Castellano Martín 54 -2,33° No 30 Plaza Cantores de Hispalis 54 -2,37° No

¿Es mejor salir de Sevilla capital?

No necesariamente. Lo importante será encontrar un punto con horizonte despejado hacia el oeste-noroeste.

Algunas recomendaciones para el área de Sevilla apuntan al Parque del Alamillo y la ribera del Guadalquivir, además de zonas elevadas del Aljarafe como Camas, Tomares o Castilleja de la Cuesta.

También se señalan espacios abiertos de la Vega y otras zonas rurales como alternativas para quienes quieran alejarse de la ciudad.

Sin embargo, una buena panorámica hacia el oeste no garantiza por sí sola que el Sol sea visible a 7° de altura. Lo recomendable es comprobar previamente el lugar elegido alrededor de la misma hora del eclipse para detectar posibles obstáculos.

¿Cómo ver el eclipse de forma segura?

Aunque el eclipse alcance una magnitud muy elevada en Sevilla, seguirá siendo un eclipse parcial. Por tanto, no habrá una fase durante la cual sea seguro mirar directamente al Sol sin protección.

Para observarlo de forma segura:

Utiliza gafas específicas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2 .

. No utilices gafas de sol convencionales.

No emplees radiografías, cristales ahumados ni filtros caseros.

Para cámaras, prismáticos o telescopios, utiliza filtros solares específicos instalados correctamente delante del objetivo .

. Supervisa a los niños durante la observación.

Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles.

¿Se podrá ver el eclipse total desde algún lugar de España?

Sí. La franja de totalidad atravesará distintas zonas del norte de España, pero Sevilla quedará fuera de ese recorrido.

Por eso, desde la capital andaluza la experiencia será la de un eclipse solar parcial de gran magnitud. Las condiciones cambiarán según la localidad desde la que se observe el fenómeno.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse solar en Sevilla este 12 de agosto

¿El eclipse del 12 de agosto será total en Sevilla?

No. Sevilla verá un eclipse solar parcial. La totalidad no alcanzará la capital andaluza.

¿A qué hora será el máximo del eclipse en Sevilla?

El máximo se producirá a las 20:37:42 del 12 de agosto de 2026.

¿Qué porcentaje del Sol se cubrirá en Sevilla?

El dato de referencia es una magnitud de 0,95, que corresponde aproximadamente al 95% del diámetro aparente del Sol. No debe interpretarse como que el 95% de la superficie solar quedará cubierta.

¿Hacia dónde hay que mirar?

Durante el máximo, hacia el oeste-noroeste, aproximadamente 283° de azimut.

¿Por qué es importante encontrar un lugar sin edificios?

Porque durante el máximo el Sol estará a solamente 7° de altura. Un edificio o árbol situado en la línea de visión puede ocultarlo completamente.

¿Se puede mirar el eclipse con gafas de sol?

No. Es necesario utilizar gafas específicas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2.

¿Cuándo empieza el eclipse en Sevilla?

El eclipse comenzará a las 19:41:59.

¿Cuándo se pondrá el Sol durante el eclipse?

La puesta de Sol en Sevilla está prevista para las 21:19:56, por lo que las últimas fases del eclipse quedarán condicionadas por el horizonte.