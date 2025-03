Los observadores del cielo y los entusiastas de la astronomía se encontrarán con un espectacular evento celestial, ya que se espera un Eclipse Solar Parcial este viernes 29 de marzo de 2025, proyectando una sombra sobre partes del hemisferio norte, incluyendo distintas provincias de España. Conoce cuál será toda la trayectoria del fenómeno y qué medidas debes tomar para observar desde cualquier punto del país.

Un eclipse solar parcial ocurre cuando la luna se interpone entre La Tierra y el Sol, pero su alineación no es perfecta, lo que provoca que solo una parte del Sol se quede oculta. La extensión de la cobertura depende de la ubicación del observador. Durante este evento, la Luna parecerá “mordisquear” al astro solar, produciendo un efecto visual similar a una medialuna.

Aunque los eclipses parciales no crean la dramática oscuridad de un eclipse total, siguen siendo fascinantes eventos astronómicos. Los observadores notarán sombras más definidas y descensos de temperatura.

Mapa de trayectoria del eclipse solar de este 29 de marzo

Conoce la trayectoria del eclipse solar de este sábado 29 de marzo de 2025 que se verá en diferentes partes del mundo. (Foto: NASA)

Este será un eclipse solar parcial para todos los que estén a la sombra de la Luna.

Las líneas curvas amarillas en este mapa muestran el porcentaje del Sol que estará cubierto por la Luna durante el máximo del eclipse en esos lugares.

Las líneas verdes muestran cuándo ocurrirá el eclipse máximo en lugares a lo largo de esas líneas.

Las horas se expresan en UTC (Tiempo Universal Coordinado). El horario de verano del este (EDT) tiene 4 horas de retraso con respecto al UTC, por lo que las 10:30 UTC son las 6:30 a. m. EDT.

Los bucles naranjas representan las líneas de la salida y la puesta del sol. El bucle en el extremo oeste (izquierdo) del recorrido es la línea de la salida del sol. La mitad izquierda de este bucle muestra dónde termina el eclipse al amanecer, mientras que la mitad derecha muestra dónde comienza. En el bucle este, el lado izquierdo muestra dónde termina el eclipse al atardecer, y la mitad derecha muestra dónde comienza. Las líneas azules muestran dónde se produce el máximo eclipse al amanecer o al atardecer.

En qué provincias de España puedes ver el eclipse solar

Conoce en qué ciudades y los horarios aproximados para poder observar el eclipse solar parcial este viernes 29 de marzo de 2025.

Andalucía: Almería (11:34 horas), Cádiz (11:30 horas), Córdoba (11:32 horas), Granada (11:33 horas), Huelva (11:30 horas), Jaén (11:34 horas), Málaga (11:32 horas), Sevilla (11:31 horas).

Aragón: Huesca (11:46 horas), Teruel (11:42 horas), Zaragoza (11:45 horas).

Asturias: Oviedo (11:41 horas).

Baleares: Palma de Mallorca (11:50 horas).

Canarias: Las Palmas de Gran Canaria (10:03 horas), Santa Cruz de Tenerife (10:04 horas).

Cantabria: Santander (11:42 horas).

Castilla-La Mancha: Albacete (11:38 horas), Ciudad Real (11:36 horas), Cuenca (11:41 horas), Guadalajara (11:42 horas), Toledo (11:39 horas).

Castilla y León: Ávila (11:40 horas), Burgos (11:43 horas), León (11:41 horas), Palencia (11:41 horas), Salamanca (11:38 horas), Segovia (11:41 horas), Soria (11:44 horas), Valladolid (11:40 horas), Zamora (11:38 horas).

Cataluña: Barcelona (11:48 horas), Girona (11:50 horas), Lleida (11:45 horas), Tarragona (11:47 horas).

Comunidad Valenciana: Alicante (11:45 horas), Castellón (11:47 horas), Valencia (11:46 horas).

Extremadura: Badajoz (11:34 horas), Cáceres (11:36 horas).

Galicia: La Coruña (11:40 horas), Lugo (11:40 horas), Ourense (11:38 horas), Pontevedra (11:38 horas).

La Rioja: Logroño (11:44 horas).

Madrid: Madrid (11:40 horas).

Murcia: Murcia (11:42 horas).

Navarra: Pamplona (11:44 horas).

País Vasco: Bilbao (11:43 horas), San Sebastián (11:44 horas), Vitoria (11:43 horas).

Ceuta y Melilla: Ceuta (11:28 horas), Melilla (11:32 horas).

En diferentes partes del hemisferio norte, incluyendo España, se podrá observar un eclipse solar parcial este sábado 29 de marzo de 2025. (Foto: Avector / iStock)

No es seguro mirar el eclipse solar directamente

Durante el eclipse solar parcial, nunca es seguro mirar directamente el fenómeno sin la protección ocular adecuada. Debe usar gafas de observación solar seguras (“gafas de eclipse”) o un visor solar portátil seguro en todo momento.

Las gafas de eclipse NO son gafas de sol comunes; estas, por muy oscuras que sean, no son seguras para observar el Sol. Estos implementos deben ser más oscuros y cumplir con la norma internacional ISO 12312-2. La NASA no aprueba ninguna marca específica de visores solares.

Si no tiene gafas para eclipse ni un visor solar portátil, puede usar un método de observación indirecta, que no implica mirar directamente al Sol. Una forma de hacerlo es usar un proyector estenopeico, que tiene una pequeña abertura y proyecta una imagen del Sol sobre una superficie cercana.

El 29 de marzo de 2025, un eclipse solar parcial oscurecerá parcialmente el Sol, proyectando su sombra sobre el hemisferio norte. A diferencia de un eclipse total, la Luna no cubrirá completamente el Sol desde ninguna ubicación terrestre. Este evento astronómico requiere precauciones visuales: se recomienda el uso de protección ocular certificada o métodos de proyección indirecta para observar el eclipse de forma segura y evitar daños oculares. | Crédito: GEC