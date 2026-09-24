El precio del dólar en Colombia para hoy, jueves 24 de septiembre de 2026, se ubica en $3.264,39 pesos colombianos por cada dólar estadounidense (USD) , según la Tasa Representativa del Mercado (TRM). La cotización subió $55,73 frente a la jornada anterior, equivalente a un incremento diario de 1,74%.

La TRM es la tasa de referencia certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para las operaciones cambiarias del país. Sin embargo, quienes compren o vendan dólares en bancos, casas de cambio, aeropuertos o plataformas digitales encontrarán precios distintos, ya que las entidades aplican sus propios márgenes de intermediación.

Precio del dólar hoy, 24 de septiembre, en Colombia: datos clave

El dólar oficial para este jueves 24 de septiembre registra una recuperación importante respecto al miércoles 23, cuando la TRM fue de $3.208,66 . Aunque la tasa oficial funciona como una referencia para créditos, pagos, contratos, impuestos y operaciones de comercio exterior, no representa necesariamente el valor final que recibirá una persona al cambiar efectivo.

Indicador Valor para hoy, 24 de septiembre de 2026 TRM oficial $3.264,39 COP por USD Variación frente al 23 de septiembre +$55,73 Variación diaria +1,74% TRM del miércoles 23 de septiembre $3.208,66 Compra promedio en casas de cambio $3.122 COP Venta promedio en casas de cambio $3.222 COP Diferencia compra/venta promedio $100 COP Equivalencia de US$100 a TRM $326.439 COP Equivalencia de US$500 a TRM $1.632.195 COP Equivalencia de US$1.000 a TRM $3.264.390 COP

La diferencia entre la cotización de compra y venta es conocida como spread cambiario. En términos simples, cuando una persona entrega dólares a una entidad, esta los compra a una tasa más baja; cuando desea adquirir dólares, los vende a un precio superior. Por ello, convertir divisas usando solo la TRM puede dar una estimación útil, pero no el monto exacto de una transacción presencial o digital.

TRM de hoy: ¿qué significa para la conversión de pesos colombianos?

La Tasa Representativa del Mercado indica cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar estadounidense. Para este jueves, US$1 equivale a $3.264,39 COP. Así, una persona que necesite calcular un pago, una compra internacional o un presupuesto de viaje puede multiplicar los dólares por la TRM vigente.

La tasa oficial de este jueves está $135,93 por encima del nivel de una semana atrás, con un alza semanal de 4,34%. También registra un aumento de $216,27 frente al mismo día del mes anterior, equivalente a 7,1%. Pese a ese rebote reciente, la divisa sigue $492,69 por debajo del nivel con el que comenzó 2026, una reducción acumulada de 13,11%.

Precio de compra y venta: bancos y casas de cambio

Es importante diferenciar entre la TRM y el precio que ofrecen bancos o casas de cambio. La tasa oficial se calcula a partir de operaciones del mercado cambiario entre intermediarios financieros y sirve de referencia nacional. En cambio, cada establecimiento define su precio de compra y venta según costos operativos, disponibilidad de efectivo, ciudad, riesgo, monto de la operación y condiciones de mercado.

Como referencia de mercado, las casas de cambio reportan una compra promedio de $3.122 y una venta promedio de $3.222 por dólar. Esto significa que, si una persona vende US$100 al promedio informado, recibiría cerca de $312.200 COP; si compra esos mismos US$100, tendría que pagar alrededor de $322.200 COP.

En las cotizaciones reportadas por ciudad existen diferencias relevantes. Colombia.com informó precios de compra cercanos a $3.170 en Bogotá, $3.280 en Medellín, $3.200 en Cali, $3.180 en Cúcuta, $3.750 en Cartagena y $3.730 en Pereira. No obstante, varios valores de venta no estaban disponibles en ese reporte, por lo que conviene verificar directamente antes de realizar la operación.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de comprar o vender dólares, conviene revisar el tipo de entidad, el valor total que se recibirá y los costos asociados. Una cotización aparentemente más favorable puede incluir cargos que reducen el monto final.

Consulte la TRM vigente como punto de partida, pero pida la tasa final de compra o venta de la entidad.

Compare al menos dos o tres cotizaciones si la operación es de un monto relevante.

Verifique si existen comisiones adicionales, especialmente en compras con tarjetas, transferencias internacionales o retiros en cajeros.

Confirme la vigencia de la cotización: algunas tasas cambian varias veces durante el día.

Use entidades formales y autorizadas; evite operaciones informales que no ofrezcan comprobante ni condiciones claras.

La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de supervisar a las instituciones que integran el sistema financiero colombiano y publica reportes de tasas certificadas, incluida la TRM. Para decisiones de cambio, pagos internacionales o movimientos de mayor valor, la recomendación es contrastar siempre la referencia oficial con la cotización específica entregada por el banco, casa de cambio o plataforma que realizará la operación.