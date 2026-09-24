Conoce el precio del dólar en Colombia hoy, jueves 24 de septiembre de 2026. Revisa la TRM de $3.264,39, su variación diaria y las tasas de compra y venta. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Conoce el precio del dólar en Colombia hoy, jueves 24 de septiembre de 2026. Revisa la TRM de $3.264,39, su variación diaria y las tasas de compra y venta. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El precio del dólar en Colombia para hoy, jueves 24 de septiembre de 2026, se ubica en $3.264,39 pesos colombianos por cada dólar estadounidense (USD), según la Tasa Representativa del Mercado (TRM). La cotización subió $55,73 frente a la jornada anterior, equivalente a un incremento diario de 1,74%.

La TRM es la tasa de referencia certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para las operaciones cambiarias del país. Sin embargo, quienes compren o vendan dólares en bancos, casas de cambio, aeropuertos o plataformas digitales encontrarán precios distintos, ya que las entidades aplican sus propios márgenes de intermediación.

Precio del dólar hoy, 24 de septiembre, en Colombia: datos clave

El dólar oficial para este jueves 24 de septiembre registra una recuperación importante respecto al miércoles 23, cuando la TRM fue de $3.208,66. Aunque la tasa oficial funciona como una referencia para créditos, pagos, contratos, impuestos y operaciones de comercio exterior, no representa necesariamente el valor final que recibirá una persona al cambiar efectivo.

IndicadorValor para hoy, 24 de septiembre de 2026
TRM oficial$3.264,39 COP por USD
Variación frente al 23 de septiembre+$55,73
Variación diaria+1,74%
TRM del miércoles 23 de septiembre$3.208,66
Compra promedio en casas de cambio$3.122 COP
Venta promedio en casas de cambio$3.222 COP
Diferencia compra/venta promedio$100 COP
Equivalencia de US$100 a TRM$326.439 COP
Equivalencia de US$500 a TRM$1.632.195 COP
Equivalencia de US$1.000 a TRM$3.264.390 COP

La diferencia entre la cotización de compra y venta es conocida como spread cambiario. En términos simples, cuando una persona entrega dólares a una entidad, esta los compra a una tasa más baja; cuando desea adquirir dólares, los vende a un precio superior. Por ello, convertir divisas usando solo la TRM puede dar una estimación útil, pero no el monto exacto de una transacción presencial o digital.

TRM de hoy: ¿qué significa para la conversión de pesos colombianos?

La Tasa Representativa del Mercado indica cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar estadounidense. Para este jueves, US$1 equivale a $3.264,39 COP. Así, una persona que necesite calcular un pago, una compra internacional o un presupuesto de viaje puede multiplicar los dólares por la TRM vigente.

La tasa oficial de este jueves está $135,93 por encima del nivel de una semana atrás, con un alza semanal de 4,34%. También registra un aumento de $216,27 frente al mismo día del mes anterior, equivalente a 7,1%. Pese a ese rebote reciente, la divisa sigue $492,69 por debajo del nivel con el que comenzó 2026, una reducción acumulada de 13,11%.

Precio de compra y venta: bancos y casas de cambio

Es importante diferenciar entre la TRM y el precio que ofrecen bancos o casas de cambio. La tasa oficial se calcula a partir de operaciones del mercado cambiario entre intermediarios financieros y sirve de referencia nacional. En cambio, cada establecimiento define su precio de compra y venta según costos operativos, disponibilidad de efectivo, ciudad, riesgo, monto de la operación y condiciones de mercado.

Como referencia de mercado, las casas de cambio reportan una compra promedio de $3.122 y una venta promedio de $3.222 por dólar. Esto significa que, si una persona vende US$100 al promedio informado, recibiría cerca de $312.200 COP; si compra esos mismos US$100, tendría que pagar alrededor de $322.200 COP.

En las cotizaciones reportadas por ciudad existen diferencias relevantes. . No obstante, varios valores de venta no estaban disponibles en ese reporte, por lo que conviene verificar directamente antes de realizar la operación.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de comprar o vender dólares, conviene revisar el tipo de entidad, el valor total que se recibirá y los costos asociados. Una cotización aparentemente más favorable puede incluir cargos que reducen el monto final.

  • Consulte la TRM vigente como punto de partida, pero pida la tasa final de compra o venta de la entidad.
  • Compare al menos dos o tres cotizaciones si la operación es de un monto relevante.
  • Verifique si existen comisiones adicionales, especialmente en compras con tarjetas, transferencias internacionales o retiros en cajeros.
  • Confirme la vigencia de la cotización: algunas tasas cambian varias veces durante el día.
  • Use entidades formales y autorizadas; evite operaciones informales que no ofrezcan comprobante ni condiciones claras.

La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de supervisar a las instituciones que integran el sistema financiero colombiano y publica reportes de tasas certificadas, incluida la TRM. Para decisiones de cambio, pagos internacionales o movimientos de mayor valor, la recomendación es contrastar siempre la referencia oficial con la cotización específica entregada por el banco, casa de cambio o plataforma que realizará la operación.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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