La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es la referencia central para conocer el precio del dólar en Colombia. Para este jueves 3 de septiembre de 2026 , antes de publicar cifras definitivas, conviene verificar la tasa certificada para la nueva vigencia por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), entidad encargada de calcular y oficializar este indicador cada día hábil.

Como referencia confirmada de la jornada anterior, la TRM vigente el miércoles 2 de septiembre fue de $3.184,00 COP por cada dólar estadounidense, con una caída de $29,97 frente a los $3.213,97 registrados el 1 de septiembre. Esto representó una variación diaria de -0,93%, es decir, una apreciación del peso colombiano frente al dólar.banrep.gov+1

TRM del dólar en Colombia hoy, 3 de septiembre

La TRM expresa cuántos pesos colombianos se necesitan para adquirir un dólar estadounidense. Es importante distinguirla de la cotización que ofrecen bancos, casas de cambio, billeteras digitales o plataformas de transferencias, pues esas entidades pueden aplicar márgenes, comisiones y condiciones distintas.

La SFC calcula y certifica la tasa con base en operaciones cambiarias realizadas por entidades autorizadas del sistema financiero. Por ello, la TRM funciona como un indicador oficial de referencia para contratos, pagos internacionales, obligaciones financieras, importaciones y operaciones empresariales, aunque no garantiza que una persona acceda a ese mismo valor en ventanilla.banrep.

Dato clave para la actualización editorial: al momento de publicar esta nota el jueves 3 de septiembre, se debe reemplazar el valor de la TRM del 2 de septiembre por la cifra oficial vigente para la nueva jornada, disponible en la plataforma de tasas certificadas de la Superintendencia Financiera. La tasa previa de $3.184,00 COP sirve como punto de comparación para medir la variación diaria.banrep.

Indicador Referencia confirmada: 2 de septiembre de 2026 Qué debe actualizarse el 3 de septiembre TRM oficial $3.184,00 COP por US$1 TRM vigente certificada por la SFC Variación diaria -$29,97 COP Diferencia frente al 2 de septiembre Variación porcentual -0,93% Porcentaje de subida o caída TRM del día anterior $3.213,97 COP $3.184,00 COP Dólar en casas de cambio: compra $3.239 COP Promedio actualizado por ciudad o mercado Dólar en casas de cambio: venta $3.353 COP Promedio actualizado por ciudad o mercado Spread compra-venta $114 COP Brecha vigente entre ambas tasas

Conversión de dólares a pesos colombianos

Con la TRM de $3.184,00 COP vigente el miércoles 2 de septiembre, estas eran las equivalencias referenciales para calcular el valor del dólar en pesos colombianos. Las cifras permiten estimar pagos, remesas, compras internacionales o presupuestos de viaje, pero el monto final puede variar según el intermediario que procese la transacción.banrep.

Monto en dólares Equivalencia con TRM de $3.184,00 COP US$1 $3.184 COP US$10 $31.840 COP US$50 $159.200 COP US$100 $318.400 COP US$500 $1.592.000 COP US$1.000 $3.184.000 COP

Precio de compra y venta en bancos y casas de cambio

Los usuarios deben prestar atención a dos cotizaciones: la tasa de compra y la tasa de venta. La primera aplica cuando una persona entrega dólares a una entidad y recibe pesos colombianos; en ese escenario, conviene una tasa de compra alta. La segunda se utiliza cuando el cliente desea adquirir dólares; en ese caso, una tasa de venta más baja resulta más conveniente.

Como referencia de mercado para el 2 de septiembre, las casas de cambio reportaban un precio promedio de $3.239 COP para compra y $3.353 COP para venta. La diferencia entre ambas cifras era de $114 por dólar.

Esa brecha se denomina spread cambiario y representa el margen aplicado por la entidad para cubrir costos operativos, disponibilidad de efectivo, riesgo de mercado y rentabilidad. No debe confundirse con una comisión: una operación puede incorporar tanto un spread como cargos adicionales.

Los bancos pueden manejar tasas distintas de las casas de cambio físicas. También pueden existir diferencias según el canal utilizado: ventanilla, compra de efectivo, transferencias internacionales, tarjeta de crédito, compra de divisas para viajes o billeteras digitales. Por ello, el valor publicado como TRM no debe asumirse automáticamente como el precio final de una operación personal.

Qué significa una baja o subida del dólar

Cuando la TRM baja, se requieren menos pesos colombianos para comprar un dólar. En términos generales, esto puede favorecer a quienes pagan productos importados, viajes al exterior, suscripciones internacionales, deudas en dólares o proveedores extranjeros. También puede reducir el valor en COP de una compra realizada en plataformas que cobran en moneda estadounidense.

Por el contrario, una TRM menor puede implicar que quienes reciben remesas, exportaciones, pagos freelance o ingresos en dólares obtengan menos pesos por cada USD convertido. El efecto real dependerá de la cotización efectiva que aplique el banco, la casa de cambio o la plataforma de pago.

Antes de cambiar dinero, la recomendación es comparar el precio final en al menos dos o tres entidades autorizadas, revisar si hay comisiones y confirmar si la tasa anunciada corresponde al monto que se desea negociar. Para importes altos, una diferencia pequeña por dólar puede generar una variación considerable en el total pagado o recibido.