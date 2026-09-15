La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este martes 15 de septiembre de 2026 se ubica en $3.109,30 por cada dólar estadounidense . Esto significa que US$100 equivalen, como referencia oficial, a $310.930 colombianos; sin embargo, el valor final de compra o venta en bancos, casas de cambio y plataformas puede ser distinto por el margen cambiario, las comisiones y el tipo de operación.

TRM del dólar hoy en Colombia

La TRM es el indicador de referencia del dólar frente al peso colombiano. Es certificada diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en las operaciones del mercado cambiario y se usa como parámetro en múltiples trámites financieros, contratos, pagos internacionales, obligaciones en moneda extranjera y cálculos contables.

Para hoy, martes 15 de septiembre, la cotización oficial es de $3.109,30 por dólar, con un aumento de $37,03 frente a la tasa previa de $3.072,27 . En términos porcentuales, el movimiento representa una subida cercana a 1,21% en la referencia oficial.

Indicador Valor para hoy, 15 de septiembre de 2026 Utilidad para el usuario TRM oficial $3.109,30 COP por US$1 Referencia regulatoria y financiera Variación frente a la TRM anterior +$37,03 El dólar subió frente al peso colombiano Variación porcentual diaria +1,21% Mide el cambio de la tasa oficial Equivalencia de US$100 $310.930 COP Conversión teórica a TRM Equivalencia de US$500 $1.554.650 COP Conversión teórica a TRM Equivalencia de US$1.000 $3.109.300 COP Conversión teórica a TRM

¿Cuánto vale el dólar en pesos colombianos?

Con la TRM de $3.109,30, estas son algunas conversiones útiles para quienes reciben remesas, realizan compras internacionales, pagan servicios en dólares o preparan un viaje al exterior:

US$1 equivale a $3.109,30 COP.

US$10 equivalen a $31.093 COP.

US$50 equivalen a $155.465 COP.

US$100 equivalen a $310.930 COP.

US$200 equivalen a $621.860 COP.

US$500 equivalen a $1.554.650 COP.

US$1.000 equivalen a $3.109.300 COP.

Por ejemplo, si una persona debe pagar una suscripción internacional de US$25, el cálculo base a TRM sería de $77.732,50. No obstante, si el pago se procesa con tarjeta, el monto final puede cambiar por la tasa propia de la franquicia, el banco emisor, la fecha de procesamiento y eventuales cargos asociados a compras internacionales.

También conviene considerar que una cotización informada durante la jornada en el mercado puede diferir de la TRM. El 14 de septiembre, el dólar cerró en un promedio de $3.109,32 en la plataforma Set-FX, apenas por encima de la nueva TRM vigente para hoy.

Precio de compra y venta en bancos

No existe un único “precio del dólar en bancos” aplicable a todos los colombianos. Cada entidad define sus condiciones de acuerdo con el canal utilizado —ventanilla, oficina, compra de efectivo, transferencia, tarjeta, cuenta en dólares o negociación empresarial— y con su margen comercial.

La regla práctica es sencilla:

El precio de compra es el valor en pesos que recibe una persona cuando entrega dólares a una entidad.

es el valor en pesos que recibe una persona cuando entrega dólares a una entidad. El precio de venta es el monto en pesos que debe pagar una persona para adquirir dólares.

es el monto en pesos que debe pagar una persona para adquirir dólares. La TRM funciona como referencia, pero no obliga a bancos ni casas de cambio a vender o comprar dólares exactamente a ese valor.

funciona como referencia, pero no obliga a bancos ni casas de cambio a vender o comprar dólares exactamente a ese valor. El precio de venta suele ser mayor que la TRM, mientras que el de compra suele ser menor.

Las operaciones en efectivo pueden tener una diferencia más amplia frente a la TRM que las transferencias internacionales o las negociaciones digitales.

Antes de cambiar dinero, compare la cotización de al menos dos o tres entidades y confirme si el valor publicado incluye comisión. En operaciones de mayor monto, una diferencia de $20, $50 o $100 por dólar puede tener un efecto relevante sobre el total recibido o pagado.

Recomendaciones para cambiar dólares hoy

Si necesita comprar o vender dólares este martes, tome la TRM de $3.109,30 como punto de partida, pero solicite la tasa final antes de confirmar la transacción. Es la mejor forma de evitar confundir el valor oficial con el monto efectivo de una operación bancaria.riotimesonline+1

Para remesas, pagos con tarjeta o compras en línea, revise además el tipo de cambio aplicado por el proveedor y el momento en que se liquida el cobro. Un pago autorizado hoy puede procesarse uno o más días después, cuando la tasa de conversión podría haber cambiado.

Finalmente, use entidades autorizadas y conserve los comprobantes de la operación. Para cálculos financieros, contractuales o tributarios, la referencia pertinente suele ser la TRM oficial correspondiente a la fecha en que se genera la obligación, no una tasa informal ni una cotización de ventanilla.