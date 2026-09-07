La Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia para este lunes 7 de septiembre de 2026 se ubica en $3.126,08 pesos colombianos por dólar estadounidense . El valor se mantiene vigente desde el sábado 5 y hasta el martes 8 de septiembre, tras la certificación correspondiente para los días no hábiles y la jornada de inicio de semana.

En términos prácticos, esto significa que para comprar un dólar tomando como referencia la tasa oficial se requieren $3.126,08 COP. Sin embargo, quienes necesiten cambiar efectivo, realizar una transferencia internacional, pagar con tarjeta o comprar divisas en una entidad financiera deben considerar que la tasa final puede ser diferente: bancos, casas de cambio y plataformas aplican márgenes de intermediación, comisiones y precios propios de compra y venta.

TRM del dólar hoy en Colombia

La TRM es el indicador de referencia del mercado cambiario colombiano y expresa cuántos pesos se necesitan para adquirir un dólar estadounidense. Para el lunes 7 de septiembre, la cotización oficial es de $3.126,08 COP por USD, con una disminución de $15,28 frente a la tasa del viernes 4 de septiembre, que fue de $3.141,36. La variación equivale a una caída diaria de 0,49%.

La tasa vigente muestra una continuidad en la tendencia bajista que se observó al comenzar septiembre. El 1 de septiembre, la TRM era de $3.213,97, por lo que el dólar acumula una reducción de $87,89 en la primera semana del mes, equivalente a 2,73%. Frente al inicio de 2026, cuando la TRM se ubicaba alrededor de $3.757,08, el dólar registra una reducción de $631 por unidad.

Es importante distinguir entre la TRM y el precio que recibe una persona al cambiar dinero. La TRM funciona como una referencia oficial para operaciones financieras, contratos, obligaciones, comercio exterior y cálculos contables, pero no obliga a bancos ni casas de cambio a vender o comprar dólares exactamente a esa cifra.

Indicador Valor para el 7 de septiembre de 2026 TRM oficial $3.126,08 COP por USD Variación frente al 4 de septiembre -$15,28 Variación porcentual diaria -0,49% TRM del 1 de septiembre $3.213,97 Cambio acumulado en septiembre -$87,89 Precio referencial de compra en casas de cambio $3.200 COP Precio referencial de venta en casas de cambio $3.230 COP Diferencial compra-venta referencial $30 COP

La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad que certifica la TRM, un indicador que se publica para su uso como referencia en el sistema financiero y cambiario nacional.

Conversión de pesos colombianos a dólares

Para convertir pesos colombianos a dólares con la TRM vigente, se debe dividir el monto en COP entre $3.126,08. Por ejemplo, una persona con $1.000.000 COP obtendría cerca de US$319,89 antes de comisiones, impuestos o el margen que aplique la entidad que realiza la operación.

Monto en pesos colombianos Equivalente aproximado en dólares $50.000 COP US$15,99 $100.000 COP US$31,99 $500.000 COP US$159,95 $1.000.000 COP US$319,89 $5.000.000 COP US$1.599,45 $10.000.000 COP US$3.198,89

Precio de compra y venta del dólar

Como referencia de mercado, algunas cotizaciones publicadas para casas de cambio sitúan el dólar en alrededor de $3.200 COP para compra y $3.230 COP para venta. Es decir, una persona que entregue dólares podría recibir cerca de $3.200 por cada unidad, mientras que otra que quiera adquirir dólares tendría que pagar aproximadamente $3.230 por cada uno.

La diferencia de $30 entre ambos precios refleja el margen de la operación. No obstante, estos valores son únicamente referenciales: pueden variar según la ciudad, el monto de la transacción, el canal —efectivo, cuenta bancaria o plataforma digital—, la disponibilidad de billetes y la política comercial de cada entidad.

Antes de hacer una conversión, conviene comparar tres elementos:

La TRM oficial vigente, para tener una referencia objetiva del mercado.

El precio final de compra o venta ofrecido por el banco, casa de cambio o plataforma.

Las comisiones adicionales por transferencia, retiro en cajero, pago con tarjeta, envío de remesas o conversión internacional.

Por ejemplo, para una compra de US$1.000 a una tasa de venta de $3.230, el desembolso sería de $3.230.000 COP, sin contar posibles cargos. A la TRM oficial, esos mismos US$1.000 equivaldrían a $3.126.080 COP. La diferencia es de $103.920 COP, antes de comisiones, por lo que comparar cotizaciones puede tener un impacto importante en operaciones de mayor valor.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

El dólar puede mostrar movimientos diarios por factores internacionales y locales, como la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos, el comportamiento del petróleo, la percepción de riesgo sobre mercados emergentes, los flujos de inversión y la oferta o demanda de divisas en Colombia. Por ello, la TRM es útil como punto de partida, pero no debe ser el único dato al decidir una operación.

Si se trata de un pago internacional, una compra en línea o un viaje, es recomendable confirmar si el banco aplicará su propia tasa de conversión y si cobrará comisión por transacción en moneda extranjera. En compras con tarjeta, además, el valor definitivo puede depender de la fecha en la que la franquicia procese la operación, no necesariamente del día en que se realizó el consumo.

Para cambio de efectivo, prioriza entidades autorizadas, solicita el valor final antes de entregar el dinero y guarda el comprobante. Para montos altos, las transferencias bancarias o plataformas reguladas pueden resultar más seguras y competitivas que el efectivo, aunque siempre se debe revisar el tipo de cambio efectivo recibido y los costos asociados.