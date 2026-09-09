El precio oficial del dólar en Colombia para este miércoles 9 de septiembre de 2026 se ubica en $3.116,47 pesos colombianos por cada dólar estadounidense , según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La referencia disminuye $9,61 frente a los $3.126,08 que rigieron entre el 5 y el 8 de de este mes.

La TRM funciona como referencia para operaciones financieras, pagos indexados, obligaciones en moneda extranjera, liquidaciones contables y trámites que requieren convertir dólares a pesos colombianos. Sin embargo, no equivale necesariamente al valor final que recibe una persona al vender dólares ni al que paga cuando los compra en un banco, una casa de cambio o una plataforma financiera.

TRM del dólar hoy en Colombia

Para la jornada del miércoles 9 de septiembre, la Superintendencia Financiera certificó una TRM de $3.116,47 por dólar. Es decir, en términos de referencia oficial, US$1 equivale a $3.116,47 COP .

La TRM se construye a partir de las operaciones de compra y venta de divisas realizadas entre los intermediarios del mercado cambiario colombiano. La Superintendencia Financiera la calcula y certifica todos los días hábiles con base en las transacciones registradas durante la jornada hábil inmediatamente anterior.

El descenso de la tasa frente al valor previo supone una apreciación del peso colombiano ante el dólar. En términos simples: se necesitan menos pesos para comprar un dólar que en la vigencia anterior. La diferencia es moderada para transacciones pequeñas, pero puede ser relevante para empresas, importadores, viajeros, personas que reciben remesas o usuarios que deben pagar productos y servicios cotizados en USD.

Indicador Valor para el 9 de septiembre de 2026 Utilidad para el usuario TRM oficial $3.116,47 COP por US$1 Referencia oficial diaria TRM previa $3.126,08 COP por US$1 Vigente del 5 al 8 de septiembre Variación diaria -$9,61 COP El dólar baja frente al peso Equivalencia de US$10 $31.164,70 COP Conversión con TRM Equivalencia de US$100 $311.647,00 COP Conversión con TRM Equivalencia de US$500 $1.558.235,00 COP Conversión con TRM Equivalencia de US$1.000 $3.116.470,00 COP Conversión con TRM

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Los cálculos son referenciales y no incluyen spread, comisiones, impuestos ni costos de intermediación.

Precio de compra y venta del dólar en bancos

Los bancos no están obligados a vender ni a comprar dólares en efectivo exactamente a la TRM. Cada entidad define sus cotizaciones de acuerdo con su liquidez, costos operativos, disponibilidad de efectivo, canal de atención, monto de la transacción y condiciones del mercado.

Por ello, al consultar el “precio del dólar en bancos” es indispensable diferenciar entre tres referencias:

TRM: valor oficial certificado para el día; es una referencia de mercado y contractual.

valor oficial certificado para el día; es una referencia de mercado y contractual. Precio de compra: monto en pesos que la entidad paga cuando el cliente entrega dólares.

monto en pesos que la entidad paga cuando el cliente entrega dólares. Precio de venta: monto en pesos que cobra el banco cuando el cliente adquiere dólares.

monto en pesos que cobra el banco cuando el cliente adquiere dólares. Tasa para transferencias o pagos internacionales: puede ser distinta de la tasa de efectivo y puede incorporar cargos adicionales.

La diferencia entre compra y venta se conoce como spread cambiario. Cuanto mayor sea ese diferencial, mayor será el costo implícito de cambiar divisas. Por esta razón, antes de concretar la operación es recomendable revisar la cotización vigente en el sitio oficial, la aplicación móvil o la sucursal de cada banco. También se debe confirmar si la operación es en efectivo, mediante cuenta en moneda extranjera, tarjeta o transferencia internacional.

Para quien necesita comprar dólares, la comparación debe centrarse en el precio de venta final y en las comisiones. Para quien venderá dólares, la cifra relevante es el precio de compra que paga la entidad. No basta con revisar la TRM: una operación de US$1.000 puede variar de forma significativa entre establecimientos por el margen aplicado.