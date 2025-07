Es un electrodoméstico esencial en la cocina ya que facilita la preparación de batidos, salsas, jugos y diversas recetas; sin embargo, cuando llega la hora de limpiarla, más de uno no realiza de manera correcta esta acción. Y es que no se trata solo de pasarle la esponja con lavavajillas y que caiga un buen chorro de agua, sino de realizar ciertas acciones que evitarán la acumulación de residuos, bacterias y patógenos causantes de enfermedades como la E. coli y la Salmonella. Aquí te explico los métodos que no fallan para limpiar y desinfectar la licuadora de manera correcta.

Y es que muchas veces se subestima la importancia de su limpieza profunda y los restos de alimentos pueden alojarse en las cuchillas y espacios difíciles de alcanzar. Por ello es fundamental conocer y aplicar técnicas efectivas para su lavado y desinfección, algo que no solo garantiza su higiene, sino también el prolongar su vida útil.

Limpiar la licuadora profundamente no es una tarea tan peligrosa como puede parecer y lo más aconsejable es hacerlo de forma inmediata a su uso para evitar problemas de higiene o funcionamiento.

Cómo limpiar la licuadora correctamente

Para esto es necesario desarmarla y separar las piezas para así eliminar residuos que podrían albergar bacterias y hongos. Retira el asa, la tapa, las cuchillas y cualquier otro componente desmontable. Eso sí, hazlo cuando esté desenchufada para evitar accidentes.

Utiliza agua tibia y jabón líquido para limpiar cada componente. Un cepillo de cerdas suaves es ideal para alcanzar áreas difíciles y eliminar residuos adheridos.

Cómo desinfectar la licuadora: trucos caseros

Vinagre y bicarbonato de sodio

Mezcla una taza de vinagre blanco con media taza de bicarbonato de sodio, sumerge las cuchillas en esta solución y déjalas reposar durante 10 minutos. Pasado el tiempo, lava bien con agua y jabón, enjuaga y seca antes de volver a ensamblar la licuadora.

Limón

Llena el vaso de la licuadora con agua tibia y añade unas gotas de jabón líquido. Enciende durante unos segundos para que la mezcla limpie el interior. Después de enjuagar la mezcla anterior, coloca medio limón cortado en el vaso y licúa nuevamente, esto ayudará a desinfectar y eliminar olores guardados. Retira el contenido, enjuaga con agua limpia y seca el vaso antes de guardarlo.

Bicarbonato de sodio

Para este truco casero es ideal para quitar todo el sarro o grasa pegada por dejar la licuadora sin lavar después de varias horas de su uso. Necesitas dos cucharadas de jabón líquido para trastes, media taza de bicarbonato y una taza de vinagre. Una vez que se licuan todos los ingredientes, deja reposar la licuadora con dicha mezcla por varias horas. Luego del reposo, licúa nuevamente la mezcla y enjuaga con agua tibia.

Errores más comunes al lavar la licuadora

Cada licuadora puede tener especificaciones particulares en cuanto a su limpieza y mantenimiento y es importante seguir las recomendaciones del fabricante. Dejar residuos de alimentos en la licuadora puede provocar la acumulación de bacterias y malos olores. Es recomendable lavarla siempre después de cada uso. Para una limpieza adecuada, es fundamental desmontar las partes de la licuadora, incluyendo las cuchillas y el anillo de sellado. El no hacerlo favorece la acumulación de residuos, bacterias y posibles hongos. No limpiar la base y los cables. Estos también pueden acumular partículas de comida o grasa. Pásales un trapo húmedo cuando el aparato esté desconectado. No dejar secar completamente las piezas antes de ensamblarlas. Si no lo haces, puede generar humedad, malos olores y proliferación de moho en las partes internas.

