¿Será un fin de semana de buena suerte o de mala fortuna en el amor? Este viernes no es uno cualquiera: además de ser la antesala de San Valentín 2026, marca el primer viernes 13 del año. La fecha cae el 13 de febrero, justo un día antes del 14, lo que la convierte en la única que coincide con un fin de semana festivo. Para algunos es un día cargado de superstición; para otros, una excusa perfecta para romper rutinas, hacerse un tatuaje o simplemente reírse del mito. Lo cierto es que el viernes 13 sigue despertando curiosidad, temor y hasta tradición, incluso en pleno 2026.

¿Cuántos viernes 13 hay en 2026?

Según el sitio especializado Time and Date, en 2026 habrá tres viernes 13, y dos de ellos ocurren de manera consecutiva. Estas son las fechas:

Viernes 13 de febrero

Viernes 13 de marzo

Viernes 13 de noviembre

El primero cae justo antes de San Valentín, lo que lo hace especial por partida doble. El segundo llega apenas un mes después, en marzo, y el tercero se presenta en noviembre. Como dato curioso, en 2025 solo hubo un viernes 13, en junio, así que 2026 viene con “dosis triple” de superstición.

¿Por qué el viernes 13 es considerado de mala suerte?

Esta fecha ha inspirado incluso una famosa saga de terror, Friday the 13th, y ha dado nombre a un miedo muy específico: la paraskevidekatriaphobia, es decir, el temor al viernes 13. Pero el miedo no termina ahí. Existe también la triskaidekaphobia, que es el temor irracional al número 13.

En la cultura occidental, el 13 ha sido visto históricamente como un número “imperfecto” frente al 12, considerado símbolo de plenitud: 12 meses del año, 12 signos del zodiaco, 12 apóstoles. Según el profesor emérito de Sociología Barry Markovsky, de la Universidad de Carolina del Sur, no hay una explicación científica clara de por qué el 13 carga con tan mala reputación, pero sí abundan las leyendas.

En la mitología nórdica, Loki fue el invitado número 13 en un banquete en Valhalla, donde provocó la muerte de Balder. En la tradición cristiana, Judas —quien traicionó a Jesús— fue el invitado número 13 en la Última Cena. Con el tiempo, estas historias alimentaron rumores y creencias populares que terminaron consolidando la fama oscura del número.

Aun así, no existe evidencia de que el viernes 13 tenga efectos negativos reales. Sin embargo, muchas personas siguen modificando su comportamiento ese día: evitan viajar, tomar decisiones importantes o incluso casarse.

