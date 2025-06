El verano ya llegó al hemisferio norte, y con él, los días de parque, las tardes de playa y, si no tenemos cuidado, también las molestas quemaduras solares. Pero no te preocupes: con algunos cuidados básicos, puedes disfrutar del sol sin poner en riesgo tu piel. Recientemente, la Dra. Lisa O. Akintilo, cirujana dermatológica certificada del Departamento de Dermatología Ronald O. Perelman de NYU Langone Health, reveló los pasos que debes seguir para protegerte correctamente y todo lo que debes tener en cuenta a la hora de elegir un buen protector solar.

En un artículo publicado en el New York Post, la especialista recordó que no siempre es necesario cambiar por completo tu rutina de cuidado de la piel en verano. En los meses cálidos, lo ideal es optar por humectantes más ligeros, como lociones o cremas suaves que hidraten sin dejar sensación pesada.

El protector solar se convierte en nuestro mejor aliado del verano, ya que nos protege de dos tipos de radiación ultravioleta. La radiación UVA provoca daños a largo plazo como envejecimiento de la piel, manchas y crecimientos anormales. Por su parte, la radiación UVB es la principal responsable de las quemaduras solares y también contribuye al desarrollo del cáncer de piel.

La Dra. Lisa O. Akintilo recuerda que el uso de protector solar debe ser todo el año y no solo en verano. (Foto: @dr.lisaakintilo)

Para el día a día, la especialista indica que un SPF 30 suele ser suficiente; sin embargo, si vas a estar mucho tiempo al aire libre o en lugares muy soleados, como la playa, es mejor usar un SPF 50. Asimismo, no olvides que el protector solar debe aplicarse todos los días, incluso si está nublado o llueve.

Sobre qué tipo de protector solar usar, la Dra. Akintilo señala que muchas personas le preguntan si recomienda uno químico o uno mineral.

“La verdad es que cualquiera que te guste, me parece bien. La diferencia principal es cómo protegen la piel: los químicos absorben la radiación UV y la convierten en calor, mientras que los minerales la bloquean y reflejan. Los minerales son menos propensos a causar irritación o brotes, pero los químicos suelen tener una textura más agradable”, explicó.

Todas las pieles, sin importar el tono, necesitan protección solar. (Foto: Mikhail Nilov / Pexels)

Si eliges uno químico, busca que contenga avobenzona y oxibenzona, dos ingredientes que ofrecen una protección eficaz. También recuerda que todas las pieles, sin importar el tono, necesitan protección solar. Si te has aplicado bótox o rellenos, puedes exponerte al sol, pero no olvides usar protector. Si has recibido tratamientos con láser o luz, ten aún más cuidado: usa sombreros de ala ancha, camina por la sombra y aplica un protector de amplio espectro con al menos SPF 30.

Finalmente, la profesional recuerda reaplicar el protector cada dos horas si estás al aire libre. Si sudas mucho o te metes al agua, puede ser necesario hacerlo cada hora, dependiendo de la duración de resistencia al agua del producto.

Por otra parte, evita los protectores solares vencidos o caseros, ya que podrían no ser efectivos o incluso dañar tu piel. Y si te quemas, alivia la piel con compresas frías, ibuprofeno y aloe vera.

Recuerda reaplicar el protector cada dos horas si estás al aire libre. Si sudas mucho o te metes al agua, puede ser necesario hacerlo cada hora, dependiendo de la duración de resistencia al agua del producto. (Foto referencial: dimitrisvetsikas1969 / Pixabay)

Cómo aplicar el protector solar correctamente

Para aplicar el protector solar correctamente según Isdin, el primer paso es hacerlo sobre la piel limpia y seca, al menos 30 minutos antes de la exposición al sol. Esto permite que el producto se absorba bien y forme una barrera protectora efectiva. La marca destaca la importancia de usar una cantidad generosa del producto, no escatimar, ya que aplicar menos de lo recomendado reduce significativamente el nivel de protección.

Aplica el protector solar de manera uniforme por todas las áreas expuestas al sol. Esto incluye no solo el rostro, sino también las orejas, el cuello, el escote, los brazos y las piernas. Extiende el producto suavemente hasta que se absorba por completo. En zonas especialmente sensibles o con mayor exposición, como la nariz o los hombros, puedes aplicar una capa adicional.

Finalmente, la reaplicación es fundamental para mantener la protección. Isdin recomienda volver a aplicar el protector solar cada dos horas, o con mayor frecuencia si sudas mucho, después de nadar o tras secarte con una toalla. Recuerda que, aunque algunos productos sean resistentes al agua, su efectividad disminuye con el tiempo y la exposición continua.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí