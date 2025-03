Hay quienes piensan que su uso solo se debe realizar en verano, cometiendo un grave error que atenta contra su salud, ¿Eres consciente de la importancia de aplicar protector solar todo el año sin importar la estación en la que te encuentres? Hoy te explico, te la mano de los expertos, por qué debes realizar diariamente esta acción y te revelo la cantidad correcta que debes aplicar tanto en rostro como cuerpo para asegurar que tu piel estará a salvo y evitar los efectos nocivos de la radiación ultravioleta.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 80% del envejecimiento prematuro es causado por la radiación UV. Aunque el uso de protector solar es una práctica cada vez más habitual, su efectividad puede verse reducida por errores comunes al aplicarlo.

Y es que la radiación UV está presente todo el año, incluso en días nublados o en la ciudad. Por eso, lo ideal es aplicarlo todos los días, sin importar si sales o te quedas en casa para evitar un resultado fatal en tu piel como la hiperpigmentación, manchas o cáncer de piel.

El protector solar debe usarse a diario para protegernos de los rayos del sol, por lo que tiene que ser aplicado de la forma apropiada para el cuidado de nuestra piel. (Foto: Freepik)

La cantidad correcta de protector solar

Hay una regla que se usa durante al menos dos décadas y consiste en seguir la técnica de los dos dedos, es decir, pon líneas extendidas de protector solar a lo largo de tus dedos índice y medio y esa cantidad es la que debes esparcir bien sobre el contorno de ojos, rostro, orejas y cuello, teniendo en cuenta que debe ser el último paso de tu rutina de cuidado facial.

“Para una protección efectiva, la cantidad recomendada es aproximadamente una cucharadita de producto para el rostro, orejas, cuello y dorso de manos, y una cantidad similar para cada brazo. Para el cuerpo completo, se necesita alrededor de un vaso pequeño”, explica la Dra. Danney Gómez, dermatóloga de L’Oréal Paris.

Esta cantidad de dos cucharadas o unos 30 ml para el cuerpo o una cucharadita para el rostro debe ser reaplicada. La protección solar no dura todo el día y debe volver a colocarse cada 3 horas, pero si estás al aire libre o has sudado debe replicarse más frecuentemente. No olvides las orejas, cuello, dorso de las manos y labios, zonas donde también se produce daño solar.

“El sol impacta la piel en todo momento, no solo en la playa. Por eso, es fundamental elegir un fotoprotector de amplio espectro con una textura ligera y resistente, como UV Defender Fluido FPS 50+. Pero la protección no depende solo del producto: aplicarlo en la cantidad adecuada, reaplicarlo cada tres horas y complementarlo con otros hábitos de fotoprotección es lo que realmente marcará la diferencia a largo plazo”, comentó la dermatóloga quien agregó que es vital usar sombreros, gafas de sol y ropa con filtro UV en los días de intenso sol.

¿Cuál es la forma correcta de aplicar protector solar? Prueba la técnica de los dos dedos. (Foto: Anna Tarazevich / Pexels)

La guía para una correcta aplicación del protector solar

Elige un protector solar de amplio espectro con FPS 30 o más.

Cada vez que te expongas a los rayos solares, aplicarlo al menos 30 minutos antes de la exposición.

Cuando visites una playa o piscina y cada vez que entres y salgas del agua.

Cada dos horas y más aún si la sudoración es profunda o has estado en el agua de manera frecuente y prolongada.

A las horas de mayor temperatura y radiación que son entre las 10 am – 4 pm.

“Si tu piel es grasa o mixta es mejor elegir un protector en loción o gel. En caso tu piel sea normal a seca, los bloqueadores en crema e hidratantes son ideales”, explica En ese sentido, la Dra. Cecilia Solís-Rosas García, Miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.

