Una reconocida doctora reveló un accesorio común de la ducha que nunca usaría, advirtiendo que puede albergar bacterias y moho que provocan infecciones en la piel.

La Dra. Sasha Haddad, profesional radicada en Estados Unidos con 1,2 millones de seguidores en TikTok, compartió este consejo en un video que ya superó las 117,000 reproducciones. En el clip, compartió tres hábitos de ducha que evita, pero uno en particular generó debate entre los usuarios.

El artículo en cuestión es la esponja o “loofah”. Tradicionalmente hecha de calabazas tropicales secas, pero ahora más comúnmente de malla sintética, estos accesorios son habituales en muchos baños.

La doctora fue contundente: “Está húmeda, llena de bacterias y moho, y no quieres frotarte eso en la piel”.

Expertos coinciden en que la malla de estos accesorios atrapa células muertas y crea un ambiente ideal para el crecimiento de gérmenes peligrosos. (Foto referencial: Freepik)

Su video generó muchas preguntas sobre otras alternativas. La Dra. Haddad recomendó usar una toalla de baño que se pueda reemplazar regularmente o un exfoliante de silicona.

Cuando un usuario preguntó si bastaba con enjuagar la esponja y dejarla secar al sol, la doctora respondió: “Posiblemente, si alguien usa un desinfectante y la deja al sol, [puede] tener un efecto desinfectante leve. Pero no creo que todos hagan eso cada vez que se duchan”.

Su advertencia coincide con la de J. Matthew Knight, dermatólogo de Orlando, quien señaló que las esponjas de malla atrapan células muertas, creando un ambiente perfecto para los gérmenes. “Luego la pones en la ducha, que es cálida y húmeda, y es un lugar ideal para que crezcan bacterias, levaduras y moho”, explicó a Women’s Health.

Además, la doctora aconseja no dejar que nadie le crujiera el cuello, ya que existe riesgo de disección arterial y derrame cerebral, y comparte experiencias de personas afectadas por esta práctica. (Foto: @onceuponadoctor / TikTok)

Estudios muestran que las esponjas pueden albergar bacterias peligrosas como E. coli y estafilococos, capaces de causar infecciones graves.

La Dra. Haddad también compartió otra advertencia de seguridad personal: nunca dejaría que alguien le crujiera el cuello.

Por último, alertó sobre no compartir maquillaje, especialmente rímel, para evitar infecciones oculares como conjuntivitis y orzuelos. (Foto referencial: Freepik)

“Pueden disecar una arteria que, aunque raro, puede provocarte un derrame cerebral. Llámalo mala suerte, lo he visto tres veces este año. No voy a correr ese riesgo”, señaló.

Finalmente, la doctora dijo que nunca comparte maquillaje, especialmente rímel, describiéndolo como “la forma más fácil de propagar infecciones en los ojos”. Esto puede incluir conjuntivitis y orzuelos, que suelen ser dolorosos y molestos.

Qué usar en vez de una esponja de baño

En lugar de una esponja de ducha, que acumula bacterias, puedes usar un cepillo de silicona. Este material no poroso se seca rápido y no alberga gérmenes. Es una opción duradera y fácil de limpiar.

Otra alternativa es una manopla de lino, algodón o bambú. Estos materiales naturales son suaves para la piel y se pueden lavar en la lavadora con frecuencia para desinfectarlos.

También puedes optar por una toalla exfoliante o una manopla de crin. Sirven para limpiar y exfoliar al mismo tiempo. Lo más importante es que, sin importar lo que elijas, lo dejes secar por completo después de cada uso y lo laves o reemplaces con regularidad.

