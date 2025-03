El eclipse lunar total que ocurrirá este viernes 14 de marzo de 2025 no deja de ser tema de conversación en diversas redes sociales. Y es que este fenómeno no es algo de todos los días. Además, está el hecho de que impactará con gran intensidad y que sucederá en el signo de Virgo. Dicho ello, en esta nota podrás conocer qué hacer y qué no durante el mismo. Presta mucha atención.

De acuerdo a una publicación realizada en Instagram por la astróloga Flor Claramunt (@flor.lunark), “los eclipses no son eventos astrológicos cualquiera”. Ella, según dijo, “son aceleradores de procesos que impulsan cambios profundos en nuestra vida”. ¡Ojo con eso!

Los eclipses, según la astróloga Flor Claramunt, “nos desafían a soltar lo que ya no nos pertenece y a abrazar nuestro destino con valentía”. (Foto: @flor.lunark / Instagram)

La experta, en el ya indicado post, también informó que “durante un eclipse, el tiempo parece acelerarse y lo que tardaría meses en suceder, ocurre en días. Nos desafían a soltar lo que ya no nos pertenece y a abrazar nuestro destino con valentía”. Por lo tanto, es importante saber qué actividades realizar y qué no durante este fenómeno.

Qué hacer durante el eclipse lunar total

Con respecto a lo que está permitido hacer, RCN Radio señaló que durante el eclipse lunar total de este viernes 14 de marzo puedes analizar las rutinas y los hábitos de vida que tengas con el fin de “encontrar equilibrio y establecer nuevas metas”.

Además, como el fenómeno ocurrirá en Virgo, que es un signo de Tierra, el medio sostuvo que definitivamente tienes la oportunidad propicia para “estructurar proyectos a futuro y definir prioridades”. Pero no creas que aquí acaba todo lo relacionado al punto de lo permitido.

Otras actividades que puedes hacer durante el eclipse lunar total, según la citada fuente, son: prestar atención a tu salud (reforzando hábitos alimenticios), realizar un ritual de cierre de ciclos (sobre todo para dejar atrás las relaciones tóxicas) y escribir tus emociones (ayuda a despejar la mente). La Opinión, además de coincidir en los dos últimos puntos mencionados, sostuvo que también es una buena idea realizar una meditación introspectiva y descansar para evitar la sobrecarga emocional.

La astróloga Flor Claramunt recalcó que los eclipses “son aceleradores de procesos que impulsan cambios profundos en nuestra vida”. (Foto: Roberto Nickson / Pexels)

Qué no hacer durante el eclipse lunar total

Con respecto a lo que no está permitido hacer, RCN Radio fue claro en señalar que, durante el eclipse lunar total, uno no debe tomar decisiones impulsivas, no debe ignorar los signos de estrés y agotamiento, no debe buscar confrontaciones y no debe realizar rituales de renovación (se podría generar un efecto rebote en lugar de atraer lo deseado). La Opinion, en tanto, además de indicar la última actividad mencionada, hizo énfasis en el hecho de no cargar amuletos y no tomar baños de luna. Ahora que ya cuentas con la información necesaria, todo depende de ti.