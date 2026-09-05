Estar en una relación puede aportar compañía, estabilidad y apoyo en los momentos buenos y difíciles. Tener a alguien con quien compartir las responsabilidades y las experiencias cotidianas puede hacer que la vida resulte más llevadera; sin embargo, para que una pareja funcione, la confianza y la cooperación son fundamentales.

El dinero y las tareas del hogar suelen convertirse en puntos de tensión dentro de las relaciones duraderas. Tener desacuerdos sobre estos temas es normal, pero los psicólogos advierten que las discusiones constantes pueden ser una señal de problemas más profundos. Uno de los comportamientos que puede empeorar la situación es comenzar a contabilizar quién hace más por la relación.

Cuando el amor empieza a parecer una contabilidad

Los terapeutas especializados en matrimonios y familias señalan que “llevar la cuenta” puede transformar pequeños desacuerdos en resentimientos duraderos. Esto ocurre cuando una pareja comienza a comportarse como si su relación fuera un libro contable: alguien hace un favor, realiza una tarea o asume una responsabilidad y espera que el otro devuelva inmediatamente el gesto.

En psicología, esta dinámica es conocida como una “relación de intercambio”. Consiste en registrar mentalmente los favores, las obligaciones y los esfuerzos realizados, esperando una compensación. Una investigación de 13 años, publicada en Personality and Social Psychology Bulletin, analizó a miles de parejas para conocer cómo esta forma de pensar influye en las relaciones a lo largo del tiempo.

Los resultados mostraron una diferencia importante. Las parejas que mantienen relaciones saludables suelen dejar de preocuparse por equilibrar constantemente lo que cada uno aporta a medida que su vínculo se fortalece. En lugar de exigir una devolución inmediata, hacen cosas por el otro sin esperar necesariamente algo a cambio y valoran cuando esos gestos son correspondidos.

Una investigación de 13 años encontró que las parejas más saludables tienden a abandonar la lógica de "llevar la cuenta" a medida que su vínculo se fortalece. (Foto referencial: Freepik)

El problema de pensar en el “retorno” de la relación

La situación cambia cuando uno o ambos integrantes mantienen una actitud de “me debes una”. De acuerdo con los hallazgos citados, este comportamiento está relacionado con una disminución considerable de la satisfacción dentro de la relación. El dinero puede ser una fuente habitual de presión, pero convertir la pareja en una especie de negocio puede aumentar todavía más el desgaste.

Pensar constantemente en quién pagó más, quién limpió más o quién hizo más sacrificios puede generar expectativas que nunca se expresan de manera directa. Cuando esas expectativas no se cumplen, el malestar puede convertirse poco a poco en resentimiento.

Con el tiempo, la confianza se deteriora y la pareja puede dejar de verse como un equipo para comenzar a comportarse como dos personas negociando permanentemente.

Cómo dejar de llevar la cuenta

Los psicólogos recomiendan cambiar esa lógica por una actitud de colaboración. Pagar las cuentas, alimentar a las mascotas, limpiar la casa o encargarse de otras responsabilidades son tareas que forman parte de la vida compartida. En lugar de esperar a que la otra persona haga primero su parte para responder de la misma manera, el objetivo debería ser preguntarse qué pueden construir y resolver juntos.

La comunicación también cumple un papel fundamental. Cuando una persona siente que está soportando demasiadas tareas domésticas o responsabilidades emocionales, expresar esas necesidades de manera clara puede evitar que el malestar se acumule en silencio. La empatía es igualmente importante: el objetivo de una conversación no debería ser ganar una discusión, sino encontrar una forma de mejorar la relación.

Las parejas más felices no necesariamente son aquellas que nunca discuten ni las que consiguen repartir cada esfuerzo exactamente al 50%. Su fortaleza está en continuar apoyándose incluso durante las etapas complicadas, sin exigir una recompensa inmediata por cada gesto.

Cuando ambos dejan de contar quién dio más y comienzan a concentrarse en cómo pueden afrontar juntos las pequeñas y grandes responsabilidades de la vida, el resentimiento pierde espacio y la relación puede recuperar parte de la confianza y la cercanía.