En Estados Unidos, es común que las personas digan que están demasiado ocupadas para hacer ejercicio, pero una nueva tendencia llamada “caminata japonesa” está cambiando esa idea. Se trata de una rutina simple y respaldada por la ciencia que promete resultados importantes con solo 30 minutos de caminata.

“Todo movimiento es medicina, pero si tienes poco tiempo o quieres sacarle el máximo provecho a tu dinero, esto es para ti”, explicó el entrenador Eugene Teo en un video publicado recientemente en TikTok. En otras palabras, cualquier movimiento es bueno, pero esta técnica es ideal si tienes poco tiempo y quieres aprovecharlo al máximo.

Desde hace años, se dice que caminar 10.000 pasos al día es clave para tener buena salud. Esta práctica se relaciona con mejoras en la salud del corazón, mejor calidad de sueño e incluso menor riesgo de demencia; sin embargo, ese número no viene de un estudio científico, sino de una campaña publicitaria japonesa en los años 60 para vender podómetros.

La "caminata japonesa" es una rutina simple y respaldada por la ciencia que promete resultados importantes con solo 30 minutos de ejercicio. (Foto referencial: Freepik)

La verdad es que muchas personas no tienen dos horas al día para caminar tanto. Según el New York Post, las encuestas indican que casi la mitad de los estadounidenses dicen que no pueden hacer ejercicio porque tienen demasiadas obligaciones. Por eso, la caminata japonesa puede ser una alternativa efectiva y rápida para obtener beneficios similares en mucho menos tiempo.

En un estudio de 2007, investigadores japoneses dividieron a 246 adultos en tres grupos: uno que no caminaba, otro que caminaba a paso constante buscando 8.000 pasos al menos cuatro veces por semana, y un tercero que practicaba caminata por intervalos. Estos últimos alternaban tres minutos de caminata lenta con tres minutos de caminata rápida durante media hora.

El resultado fue claro: la caminata por intervalos fue mejor para reducir la presión arterial, el azúcar en sangre y el índice de masa corporal. También mejoró más la fuerza en las piernas y la capacidad aeróbica, es decir, la cantidad de oxígeno que el cuerpo puede usar durante el ejercicio.

Desde hace tiempo, se dice que caminar 10.000 pasos al día es clave para tener buena salud. Lo cierto es que muchas personas no tienen dos horas libres al día para caminar tanto. (Foto referencial: Freepik)

Este tipo de ejercicio de bajo impacto puede ser ideal para mantenerse en forma con la edad. “Caminar a intervalos es una de las herramientas más ignoradas, pero increíblemente efectivas, para mejorar la salud a largo plazo, especialmente en adultos de mediana edad y mayores”, explicó el doctor Ramit Singh Sambyal a Verywell Health.

“Al alternar entre periodos cortos de caminata rápida y una recuperación más lenta, activamos el sistema cardiovascular de una manera mucho más dinámica”, añadió.

Además, hacer esta rutina de 30 minutos cuatro veces por semana te deja a solo media hora de cumplir con la recomendación del CDC de 150 minutos de ejercicio moderado por semana. Si puedes sumar una caminata más, estarás cumpliendo con lo que muchos no logran.

La "caminata japonesa" es una rutina simple y respaldada por la ciencia que promete resultados importantes con solo 30 minutos de ejercicio. (Foto referencial: Freepik)

Puedes usar un reloj que mida tu ritmo cardíaco, o hacer la “prueba de hablar”: si puedes decir pocas palabras sin quedarte sin aire, vas bien. Y si te cuesta mantener el ritmo rápido al principio, no te preocupes.

“Intenta caminar a tu ritmo habitual durante unos minutos, luego aumenta la velocidad durante 20 a 30 segundos y repite”, aconsejó la doctora Sarah F. Eby.

“A medida que tu cuerpo se adapta a este nuevo estímulo de ejercicio, puedes aumentar gradualmente la duración de las sesiones de caminata más rápida”, agregó.