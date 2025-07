Si te cuesta manejar tus emociones o lidiar con el estrés, podrías probar una técnica sencilla pero poderosa: el “journaling de liberación”. Shawna Thibodeau, una enfermera de salud mental de Toronto que hoy se dedica a la mentoría espiritual, recomienda esta práctica como una forma saludable de procesar sentimientos difíciles.

“Mi trabajo realmente involucra trabajar con la luz y con la oscuridad”, explicó en conversación con el New York Post. “Estamos aprendiendo prácticas que ayudan con emociones desafiantes como el estrés, la ansiedad, el miedo, la preocupación, la sobrecarga”.

Thibodeau se inspiró en el Dr. John Sarno, un médico pionero en la conexión mente-cuerpo, quien creía que escribir durante 20 minutos cada noche para liberar emociones reprimidas podía aliviar dolores crónicos.

Su técnica incluye escribir frases como “Estoy enojado por…”, “Estoy triste por…”, “Me siento abrumado por…” o “Tengo miedo de…”.

Shawna Thibodeau recomienda el “journaling de liberación” para manejar emociones difíciles como el estrés o la ansiedad. (Foto: @shawnathibodeau / Instagram)

“Libera todo lo que estás sintiendo”, sugiere. “Sin filtros: pon en papel exactamente lo que tienes en la mente”.

Después de escribir durante al menos 10 minutos, es importante reconocer esas emociones. “Puedes decirte: ‘Esta rabia puede estar aquí, este estrés puede estar aquí’”, explica.

Luego, llega el momento de enfocarse en lo positivo. Thibodeau propone identificar tres emociones opuestas a lo que sentiste. Por ejemplo, si escribiste sobre estrés, podrías pensar en paz interior o armonía familiar. Después, cierra los ojos, respira profundo, relaja el cuerpo y repite mentalmente la palabra “amor” con cada inhalación.

Esta pequeña meditación busca reconectar con la energía amorosa interna. “Lo que realmente necesitamos más es amor”, afirma Thibodeau.

La técnica consiste en escribir lo que se siente durante al menos 10 minutos, usando frases como “Estoy enojado por…” o “Estoy estresado porque…”, para luego identificar el opuesto de esas emociones y meditar en torno a ellas. (Foto: Kampus Production / Pexels)

Luego, repasa las tres emociones positivas que escribiste y agradécelas como si ya fueran realidad. “Puedes repetirlo varias veces y visualizar que lo respiras”, sugiere.

Para cerrar, vuelve a inhalar con la palabra “amor” y, cuando estés listo, mueve suavemente los dedos y abre los ojos.

“Es una forma de comunicar lo que estamos viviendo y también lo que deseamos”, explica. “Empiezan a aparecer cosas interesantes en tu camino, y así se profundiza la relación espiritual con el tiempo”.

Thibodeau comenzó a meditar cuando enfrentaba una depresión durante sus años como estudiante de enfermería. Luego se certificó como instructora y ahora enseña esta práctica a tiempo completo.

El estrés puede ser peligroso, especialmente si es crónico o intenso. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

Muchas de sus clientas son mujeres de entre 20 y 50 años, algunas con problemas de salud mental y otras buscando alcanzar su mayor potencial. Su enfoque combina terapia cognitivo-conductual, tapping EFT y prácticas espirituales como la visualización, la sanación energética y la manifestación.

Ella enseña estas herramientas en un programa en línea de ocho semanas llamado Radiant Mind Academy. Además de sus cursos, Thibodeau organiza retiros espirituales y escribió el libro The Light That Shines Through, donde narra su camino hacia la sanación tras la pérdida de su hermano por una sobredosis accidental.

“Puede ayudar a quienes luchan con la depresión, la ansiedad, el duelo o simplemente quieren transformar su realidad”, concluye.

Cuáles son las consecuencias del estrés

Según Mayo Clinic, el estrés puede afectar tanto el cuerpo como la mente. A nivel físico, puede causar dolores de cabeza, tensión muscular, fatiga, problemas estomacales y alteraciones del sueño. También puede debilitar el sistema inmunológico, haciendo que la persona se enferme con más frecuencia.

Emocionalmente, el estrés prolongado puede generar ansiedad, irritabilidad, tristeza o depresión. Las personas estresadas también pueden tener dificultades para concentrarse, tomar decisiones o disfrutar de las actividades cotidianas.

Además, el estrés puede llevar a adoptar hábitos poco saludables como comer en exceso, fumar, consumir alcohol o evitar la actividad física. Con el tiempo, esto puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes o presión arterial alta.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí