En estos días, te he compartido trucos caseros relacionados a las cáscaras de alguna fruta o verdura. En esta ocasión, no será distinto, ya que quiero revelarte por qué debes retener las cáscaras de tus cebollas y colocarlas ante el sol. Comúnmente, sueles desecharlas porque consideras que no poseen alguna utilidad.

Quizás no lo hayas considerado en un principio, pero existen recursos naturales que te ayudarían en distintos aspectos de vida. Por suponer, al combinar bicarbonato y agua oxigenada, dos elementos que seguramente tienes en casa, te ayudan a limpiar, desinfectar y blanquear cualquier imperfección .

Por su parte, las cáscaras de cebolla no son simples desperdicios, ya que esta parte vegetal contiene antioxidantes y flavonoides que son vitales para el cuidado de tu salud. No obstante, ahora te diré por qué debes posicionarlas ante el sol.

Es seguro que estás acostumbrado a desechar las cáscaras de cebolla cuando la pelas. (Crédito: Freepik)

Para qué sirven las cáscaras de cebollas secas

En caso eres un amante de las plantas, esta cáscaras expuestas al sol funcionan como un perfecto fertilizante que fortalecen las raíces y ayudan el crecimiento de lo que estás sembrando. Te aconsejo que hagas trozos con estas cáscaras y los coloques directamente a la tierra.

Si creías que era el único beneficio, debes saber que también funcionan como un perfecto repelente natural para ahuyentar los distintos insectos que merodean por tu casa. Cuando estas cáscaras se descomponen, ahuyentarás a las plagas. Esto significaría un ahorro considerable si acostumbras a comprar químicos.

Estas cáscaras también cuentan con propiedades que beneficiarían el correcto funcionamiento de tu organismo. (Crédito: Freepik)

Cómo se secar correctamente las cáscaras de cebolla al sol

Limpia las cáscaras de las cebollas para retirar los restos de tierra o suciedad.

Sécalas con un paño húmedo y limpio.

Colócalas sobre una bandeja o superficie planta y déjale expuestas ante los rayos del sol por varias horas hasta que estén secas.

Guárdalas en cualquier frasco de vidrio o cualquier recipiente hermeneútico.