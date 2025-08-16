La naranja es, sin duda, una de las frutas preferidas por las personas. Su sabor cítrico suele ser muy agradable al paladar y, además ofrece múltiples beneficios para la salud . Sin embargo, lo habitual sería que, al momento de pelarla, deseches la cáscara por considerar que no tiene ninguna utilidad. Te comentaré que estás cometiendo un grave error.

Basándome en las recomendaciones de distintos expertos en el cuidado del hogar, no debes tirar las cáscaras de este cítrico a la basura, pues tienen una función importante para el cuidado de tu microondas .

Probablemente, estas dudas te invaden: ¿por qué debería hacerlo? ¿se debe calentarlo? o ¿debo comerlo después de calentarlo en el microondas? No te preocupes, en esta nota te aclararé todas las interrogantes que tengas.

La cáscaras de las naranjas no debes desecharlas. Puedes reutilizarlas. (Crédito: Freepik)

Por qué colocar cáscaras de naranjas en el microondas

Seguramente, usas tu microondas para calentar los platos de comida que sobraron el día anterior. Si lo utilizar de manera constante, es probable que te hayas topado con un desagradable olor y los restos de alimentos que se acumulan en el interior de este artefacto.

Para solucionar estos problemas, recurriste a algún producto químico, pero existen opciones más eficaces y al alcance de tu mano, tal como las cáscaras de naranja.

Cuando calientas las cáscaras de esta fruta en un recipiente con agua, ocurren dos cosas: se liberan aceites esenciales cítricos capaces de reducir el mal olor y el vapor generado ablanda la suciedad, lo que te facilitaría al momento de limpiarlo.

Quedarás sorprendido con la eficacia de las cáscaras de naranja en el cuidado de tu microondas. (Crédito: Imagen generada por IA / ChatGPT)

Cómo aplicar la técnica de las cáscaras de naranja en el microondas

En un recipiente lo suficientemente grande, añades una cantidad moderada de agua y las cáscaras de dos naranjas Lo introduces en tu microondas y programas este artefacto por un aproximado entre 1 o 2 minutos. Cuando el tiempo termine, no abras la puerta del microondas. Deja el recipiente en su interior por un máximo de 5 minutos. Pasado el tiempo de reposo, con un paño limpio y húmedo, limpia las paredes, el techo y el plato giratorio de tu microondas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!