Hacienda ya ha confirmado el calendario oficial para la declaración de la Renta y Patrimonio del ejercicio 2025 , que se presentará durante 2026. La campaña arrancará el 8 de abril y se alargará hasta el 30 de junio de 2026, según el calendario del contribuyente publicado por la Agencia Tributaria.

Estas son las grandes fechas que conviene tener claras:

8 de abril – 30 de junio de 2026: presentación de la Renta 2025 por Internet (Renta WEB y app de la Agencia Tributaria).

6 de mayo – 30 de junio de 2026: confección de la declaración por teléfono con ayuda de Hacienda, con cita previa.

1 de junio – 30 de junio de 2026: atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria, también con cita previa.

25 de junio de 2026: fecha límite para domiciliar el pago de las declaraciones con resultado a ingresar.

La propia Agencia Tributaria recoge estas fechas en su calendario simplificado para contribuyentes, disponible en la sede electrónica.​

Cómo podrás presentar la declaración: Internet, teléfono y oficinas

El canal online seguirá siendo el protagonista y el primero en abrirse.

Por Internet: desde el 8 de abril podrás acceder al borrador y a tus datos fiscales y presentar la declaración a través de Renta WEB, usando Cl@ve, certificado digital o número de referencia.

Por teléfono: Hacienda te confeccionará la declaración entre el 6 de mayo y el 30 de junio si pides cita en los plazos habilitados.

Presencial: del 1 al 30 de junio, la Agencia Tributaria atenderá en oficinas para elaborar la declaración, siempre con cita previa.

Para la modalidad telefónica, la cita se podrá pedir entre el 29 de abril y el 27 de junio, mientras que para la atención presencial el plazo de cita irá del 29 de mayo al 27 de junio. Esta planificación permite repartir la carga de trabajo y que no tengas que esperar al último momento.

Quién está obligado a hacer la Renta 2025 en España

No todas las personas que trabajan o han tenido ingresos deben presentar la declaración, pero los límites son importantes para evitar sustos con Hacienda. En esta campaña estarán obligados a declarar:

Quienes hayan cobrado más de 22.000 euros de un solo pagador en 2025.​

Quienes superen los 15.876 euros si han tenido dos o más pagadores, cuando el segundo y siguientes les hayan abonado más de 1.500 euros en total.​

Todas las personas que hayan estado dadas de alta como trabajadores autónomos (RETA u otros regímenes especiales como el del Mar) en cualquier momento del año.

Titulares del Ingreso Mínimo Vital y todos los miembros de su unidad de convivencia.

En cambio, los beneficiarios de prestaciones por desempleo quedarían exentos de declarar si se confirma la modificación incluida en el real decreto‑ley de revalorización de pensiones, pendiente de ratificación en el Congreso. Es importante revisar cada año las instrucciones de la Agencia Tributaria, porque los umbrales y supuestos pueden cambiar.

Plazos de pago, devoluciones y métodos para pagar a Hacienda

Si tu declaración sale a ingresar, tienes varias formas de pagar y algunos plazos clave que no debes pasar por alto.

Domiciliación bancaria: solo será posible hasta el 25 de junio de 2026; es una forma cómoda de evitar errores de última hora.

Otros métodos: ingreso en cuenta, NRC, tarjetas de crédito o débito y transferencias instantáneas a través de sistemas como Bizum, siempre dentro del plazo general de la campaña.​

Documento de ingreso: puedes generar un documento para pagarlo en una entidad colaboradora en el plazo establecido.​

En la campaña anterior (Renta 2024), la Agencia Tributaria devolvió más de 13.000 millones de euros a unos 15,6 millones de contribuyentes, y el 65% de las declaraciones resultaron a devolver. Esto muestra que, incluso si no estás obligado, a menudo puede compensar presentar la declaración para recuperar retenciones de más.

Consejos prácticos para llegar a la campaña con los deberes hechos

Aunque el plazo oficial arranca en abril, conviene preparar la campaña con un poco de antelación para evitar prisas, errores y rectificaciones posteriores. Algunas recomendaciones útiles:

Reúne justificantes: nóminas, certificados de retenciones, datos de hipoteca, alquiler, donativos o aportaciones a planes de pensiones, entre otros.

Consulta tus datos fiscales en la sede electrónica en cuanto estén disponibles para comprobar que están completos y corregir posibles errores.

Si vas a usar el servicio telefónico o presencial, pide cita en cuanto se abra el plazo para garantizar día y hora que te encajen.

Revisa si tienes derecho a deducciones autonómicas o estatales (por familia numerosa, alquiler, maternidad, discapacidad, etc.), ya que pueden reducir de forma notable tu factura fiscal.

Según datos de campañas anteriores, un uso correcto del borrador, la revisión de datos y, cuando hace falta, la presentación de declaraciones rectificativas, ha permitido a miles de contribuyentes evitar sanciones, intereses y comprobaciones posteriores.

Consultar siempre la información oficial de la Agencia Tributaria antes de presentar la declaración es la mejor garantía para cumplir a tiempo y pagar solo lo que corresponde.