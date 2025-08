Una experta en relaciones está advirtiendo sobre una nueva tendencia en las citas que está dejando a muchas personas confundidas. Se trata de un comportamiento conocido como ‘submarining’, que según Gemma Logan, especialista de The Foxy Hen, puede ser aún peor que el ‘ghosting’. A diferencia de quienes simplemente desaparecen sin explicación, los que aplican esta táctica vuelven a aparecer semanas o meses después como si nada hubiera pasado.

“Te escriben de pronto un ‘Hey tú’ como si no te hubieran ignorado por completo durante semanas”, explica Gemma sobre estas personas que, aparte de no dar señales, no se disculpan y tampoco ofrecen una razón clara para su desaparición.

Este regreso inesperado puede dejar a la otra persona confundida, sin saber si debería continuar como si nada o enfrentar lo que sucedió. “Te preguntas si tienes que actuar como si su ausencia no te hubiera dolido”, añade.

A diferencia del ghosting, este comportamiento implica desaparecer sin explicación y luego reaparecer como si nada hubiera pasado. (Foto referencial: Freepik)

El ‘ghosting’ es comparado a menudo con el zombing, que es cuando alguien “resucita” con un mensaje sin reconocer el tiempo sin contacto. Gemma asegura que todas estas conductas se repiten con frecuencia en las citas de la actualidad. Quienes las practican, dice, suelen tener una combinación de inseguridad y cierto sentido de derecho sobre la otra persona.

A veces, quienes hacen ‘submarining’ simplemente se aburren o se sienten abrumados y, en lugar de hablar con madurez, desaparecen. Pueden estar resolviendo temas personales, viendo a alguien más o simplemente no están disponibles emocionalmente.

“Y lo peor es que no siempre planean irse para siempre. Algunos creen que pueden entrar y salir de tu vida sin consecuencias”, señala.

Según la especialista, esta táctica puede causar más daño porque genera una falsa esperanza en la otra persona. (Foto referencial: Freepik)

Gemma advierte que, aunque esta conducta puede no parecer tan cruel como el ghosting, también interrumpe tu proceso emocional: “Justo cuando empiezas a sanar, vuelven a aparecer, reabriendo heridas y sembrando dudas”.

Ante estos casos, la experta sugiere no responder de inmediato. “Pregúntate qué quieres realmente: ¿una explicación, cerrar el capítulo o solo estás respondiendo por curiosidad?”, dice.

La experta recomienda estar alerta y no normalizar este tipo de actitudes en las relaciones. (Foto referencial: Freepik)

De la misma manera, recomienda establecer límites claros si decides contestar: “Fue confuso que desaparecieras sin decir nada. No quiero seguir con alguien que no respeta la comunicación”.

Por último, Gemma recuerda que las citas deberían ser emocionantes, no caóticas: “Que sea común no significa que esté bien. Si alguien trata tu corazón como una puerta giratoria, tienes derecho a cerrarla. Hay muchas personas allá afuera que saben comunicarse con respeto. Esas son las que valen la pena”.

¿Te dejaron de hablar sin explicación? Esto es lo que debes saber sobre el ghosting

El ‘ghosting’ es una forma de cortar la comunicación con alguien de manera repentina y sin dar explicaciones. Suele ocurrir en relaciones o citas, donde una persona simplemente deja de responder mensajes, llamadas o cualquier intento de contacto.

Este comportamiento se ha vuelto más común con el auge de las redes sociales y las aplicaciones de citas, que permiten conexiones rápidas pero también facilitan desaparecer sin consecuencias inmediatas.

Aunque puede parecer una salida fácil para evitar una conversación incómoda, el ‘ghosting’ puede generar ansiedad, confusión y baja autoestima en la persona que lo sufre.

Expertos recomiendan la comunicación directa y el cierre respetuoso para evitar ese tipo de daño emocional

