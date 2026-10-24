Es posible que en alguna ocasión hayas visto a una persona con discapacidad física, sensorial, intelectual o mental acompañada de un perro de servicio, pero no se trata de un animal de compañía cualquiera: está entrenado para realizar tareas específicas que la ayudan en su vida diaria y, en Estados Unidos, puede acompañarla en la mayoría de los espacios abiertos al público. Si tienes un perro en casa, quizá te preguntes si reúne las características necesarias para recibir este entrenamiento. A continuación, te contamos qué rasgos ayudan a identificar a un posible candidato.

La preparación de un perro de servicio va más allá de enseñarle órdenes básicas (Foto: paulbr75 / Pixabay)

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS HACEN DE TU PERRO UN CANDIDATO PARA EL ENTRENAMIENTO DE SERVICIO?

Las características que mejor indican si tu perro podría recibir entrenamiento para convertirse en un perro de servicio son: tener un temperamento tranquilo y estable, la capacidad de concentrarse pese a las distracciones, la disposición para aprender y una buena salud. Aunque estos rasgos lo convierten en un posible candidato, no garantizan que pueda completar la preparación ni realizar las tareas que necesita una persona con discapacidad.

Estas son las características que debes observar:

Característica ¿Cómo se manifiesta? Tranquilidad en ambientes nuevos Puede permanecer sereno en lugares desconocidos, sin mostrar miedo intenso o agitación constante. Atención hacia su guía Escucha y responde a la persona incluso cuando hay gente, otros animales, olores o comida cerca. Facilidad para aprender Aprende instrucciones, las recuerda y muestra disposición para trabajar con su guía. Conducta no agresiva No intenta morder, embestir o intimidar a personas u otros animales. Adaptación a distintos entornos Tolera sonidos, movimientos, superficies y situaciones nuevas sin quedar desbordado. Constancia Puede repetir una tarea de forma fiable, no únicamente cuando tiene ganas o cuando todo está en silencio.

Estos rasgos forman parte de los criterios que describen el American Kennel Club y la International Association of Assistance Dog Partners para seleccionar candidatos. Ser cariñoso u obediente en casa, por sí solo, no basta.

Asimismo, indican que un buen candidato puede estar cerca de personas y animales sin sentir la necesidad de acercarse, jugar o pedir atención. Mientras trabaja, debe poder centrarse en su guía e ignorar distracciones.

¿Qué lo convierte legalmente en perro de servicio?

En Estados Unidos, bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades —ADA—, no basta con tener buen comportamiento: el perro debe estar entrenado individualmente para realizar una tarea directamente relacionada con la discapacidad de una persona. Por ejemplo, guiar a alguien con discapacidad visual, alertar sobre determinados sonidos o recoger objetos que su guía no puede alcanzar.

¿Importan la raza o el tamaño?

La ADA admite perros de cualquier raza y tamaño. La elección debe considerar si sus características físicas y su salud son adecuadas para las tareas específicas que realizará. No existe una raza que garantice el éxito.

Ser un excelente compañero en casa no garantiza que pueda desempeñar tareas de asistencia (Foto: Magnific) / taras_chaban

¿Cómo saber si tu mascota es una candidata real?

Lo más útil es combinar una revisión veterinaria con una evaluación de temperamento realizada por alguien con experiencia en perros de asistencia. Deben valorarse tanto las necesidades de la persona como la salud, el comportamiento y el bienestar del perro: la pregunta no es solo si puede aprender, sino si puede desempeñar ese trabajo de manera fiable y sin vivirlo con estrés constante.

Su comportamiento, salud y disposición para aprender son parte de los aspectos que deben evaluarse antes de iniciar el entrenamiento (Foto: Magnific)

Glenda Galeano, experta en entrenamiento canino, dijo a N+ Univision que lo más importante que uno debe evaluar en su mascota para que se convierta en un perro de servicio es su temperamento, si es sumiso y amigable también cuentan.