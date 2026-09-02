Todo está listo para que se disputen las semifinales de la Leagues Cup 2026. Toluca enfrenta a León en la primera llave este miércoles 2 de septiembre, a partir de las 19:00 horas Ciudad de México, en el Shell Energy Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos. Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto la lista de horarios, para seguir la cobertura desde México, Estados Unidos, otros países de Centroamérica y Sudamérica.
El equipo dirigido por Antonio Mohamed buscará dar un paso decisivo hacia el título ante una Fiera comandada por Javier Gandolfi, una de las grandes revelaciones del semestre por su notable recuperación competitiva. León llega fortalecido tras elevar su nivel tanto en el torneo binacional como en la Liga MX, certamen en el que logró revertir un inicio irregular para volver a pelear por los puestos de mayor protagonismo.
¿Dónde ver Toluca vs. León EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?
Toluca vs. León, por la semifinal de la Leagues Cup 2026, se juega este miércoles 2 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston. La señal confirmada y universal para seguirlo es Apple TV; en México también está anunciada la emisión por Imagen Televisión.
|País o territorio
|TV abierta / TV de paga confirmada
|Streaming online confirmado
|Hora local del partido
|Estado de la transmisión
|México
|Imagen Televisión
|Apple TV
|19:00
|Confirmada
|Estados Unidos
|Sin canal lineal confirmado específicamente para este partido
|Apple TV
|20:00 CT / 21:00 ET / 18:00 PT
|Confirmada por Apple TV
|Canadá
|Sin canal lineal confirmado específicamente para este partido
|Apple TV
|21:00 ET / 18:00 PT
|Confirmada por Apple TV
|Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y otros)
|Sin señal lineal específica confirmada
|Apple TV
|19:00 aprox. en la mayor parte de Centroamérica
|Confirmada por Apple TV
|Colombia, Perú y Ecuador
|Sin señal lineal específica confirmada
|Apple TV
|20:00
|Confirmada por Apple TV
|Venezuela y Bolivia
|Sin señal lineal específica confirmada
|Apple TV
|21:00
|Confirmada por Apple TV
|Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
|Sin señal lineal específica confirmada
|Apple TV
|22:00
|Confirmada por Apple TV
|España
|Sin señal lineal específica confirmada
|Apple TV
|03:00 del jueves 3 de septiembre
|Confirmada por Apple TV
|Resto de países y regiones con disponibilidad de Apple TV
|No anunciada
|Apple TV
|Según huso horario local
|Confirmada en más de 100 países y regiones
- Apple TV es la vía principal y más segura para ver Toluca vs. León desde prácticamente toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, España y otros mercados internacionales. La organización de Leagues Cup indica disponibilidad en más de 100 países y regiones.
- Para esta edición, Apple TV transmite los 62 partidos del torneo, incluidos los de eliminación directa. Además, la cobertura incluye opciones de narración en español e inglés; algunos contenidos también pueden tener francés según el mercado.
- En México, el partido tiene una alternativa de TV tradicional: Imagen Televisión, además de Apple TV. El duelo está programado a las 19:00 horas del centro de México.
- En Estados Unidos, el horario oficial es 21:00 ET, 20:00 CT y 18:00 PT. Aunque FOX, FS1, Univision, UniMás y TUDN participan en emisiones seleccionadas del torneo, no figuran como señales confirmadas para esta semifinal específica al momento de la programación consultada; por ello, Apple TV debe considerarse la opción garantizada.
¿A qué hora juega Toluca vs. León EN VIVO HOY 2 de septiembre?
Toluca vs. León se jugará el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el Shell Energy Stadium de Houston, por las semifinales de la Leagues Cup. El pitazo inicial está programado para las 8:00 p. m. en Houston, equivalente a las 7:00 p. m. en Perú y México (centro).
|País o región
|Ciudad/zona de referencia
|Hora
|Día
|Estados Unidos
|Houston / Dallas / Chicago (CT)
|8:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|México
|CDMX, Toluca, León y centro del país
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Perú
|Lima
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Colombia
|Bogotá
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Ecuador
|Quito y Guayaquil
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Estados Unidos
|Nueva York / Miami / Washington (ET)
|9:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Canadá
|Toronto / Montreal (ET)
|9:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Venezuela
|Caracas
|8:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Bolivia
|La Paz / Santa Cruz
|8:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|República Dominicana
|Santo Domingo
|9:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Puerto Rico
|San Juan
|9:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Paraguay
|Asunción
|9:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Chile
|Santiago
|10:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Argentina
|Buenos Aires
|10:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Uruguay
|Montevideo
|10:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Brasil
|Brasilia / São Paulo / Río de Janeiro
|10:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Estados Unidos
|Denver (MT)
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Estados Unidos
|Los Ángeles / Las Vegas / Seattle (PT)
|6:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
|Hora local
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|España peninsular
|Madrid
|3:00 a. m.
|Jueves 3 de septiembre
|Islas Canarias
|Santa Cruz de Tenerife / Las Palmas
|2:00 a. m.
|Jueves 3 de septiembre
Últimos resultados de Toluca y León
Estos son los antecedentes entre Toluca y León, equipos que definirán al primer finalista de la primera edición de la Leagues Cup en la que cuatro conjuntos mexicanos llegan hasta instancias finales.
- Toluca 4-1 León | Clausura 2026
- León 2-4 Toluca | Apertura 2025
- León 3-3 Toluca | Clausura 2025
- Toluca 2-2 León | Apertura 2024
- Toluca 4-1 León | Clausura 2024
- León 1-0 Toluca | Apertura 2023