El iPhone 18 Pro Max se perfila como uno de los lanzamientos tecnológicos más esperados de 2026 para mexicanos y para el público hispano que vive en Estados Unidos. Apple realizará su próximo evento el miércoles 9 de septiembre, fecha en la que se espera la presentación de los nuevos modelos Pro. Aunque la compañía aún no publica la ficha comercial ni los precios oficiales para México, diversas filtraciones anticipan una subida en el costo del celular premium. Si planeas comprarlo en México, compararlo con su precio en dólares o encargarlo desde EE. UU., te compartimos toda la información que se conoce hasta ahora sobre esta iteración del popular smartphone.

Los reportes prevén que la versión base del iPhone 18 Pro Max incluya 256 GB de almacenamiento y que su precio de salida en México oscile aproximadamente entre 30,999 y 39,000 pesos mexicanos. Una lista filtrada difundida por medios mexicanos sitúa las configuraciones de 256 GB, 512 GB y 1 TB en 30,999, 35,999 y 40,999 pesos, respectivamente; sin embargo, esos montos no han sido confirmados por Apple. Para quienes viven en Estados Unidos y compran tecnología para usarla o enviarla a México, el precio final puede cambiar por impuestos, tipo de cambio, promoción bancaria y disponibilidad.

La presentación esperada para el 9 de septiembre no equivale necesariamente a la fecha de venta. Si bien la información previa apunta a una preventa desde el viernes 11 de septiembre y a disponibilidad en tiendas y entregas a partir del viernes 18 de septiembre en México, Apple no ha ratificado todavía ese calendario. Por ello, la recomendación es esperar el anuncio oficial y revisar la Apple Store México antes de tomar una decisión de compra: las cifras filtradas sirven como referencia, no como precio definitivo.

Consulta la hora de inicio para ver el Apple Event 2026 desde México, Estados Unidos, España y más países en Latinoamérica, este miércoles 9 de septiembre. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

Fecha de lanzamiento del iPhone 18 Pro Max en México

Apple tiene programado un evento para el miércoles 9 de septiembre de 2026, una fecha señalada por distintos reportes como el escenario previsto para la presentación del iPhone 18 Pro Max y otros dispositivos de la nueva generación. Para México, el evento comenzaría a las 11:00 a. m., hora del centro, de acuerdo con información difundida antes de la keynote.

Hito Fecha reportada Apple Event Miércoles 9 de septiembre de 2026 Preventa en México 11 o 12 de septiembre de 2026 Llegada a tiendas y primeros envíos Viernes 18 de septiembre de 2026

¿Cuándo llegaría el iPhone 18 Pro Max a las tiendas mexicanas?

La fecha de llegada del iPhone 18 Pro Max a México no ha sido confirmada oficialmente por Apple. Algunas publicaciones especializadas anticiparon la preventa para el 11 de septiembre y ventas o entregas desde el 18 de septiembre, pero diversos reportes internacionales especulan con disponibilidad alrededor del 18 de septiembre. Hasta que Apple publique sus fechas en su tienda mexicana, este calendario debe considerarse como un estimado.

Para lectores hispanos en Estados Unidos, conviene recordar que la disponibilidad estadounidense y mexicana puede no ser idéntica. También vale la pena confirmar que el modelo adquirido sea compatible con el operador móvil que se usará, especialmente si se compra un equipo en EE. UU. para activarlo posteriormente en México.

¿Cuánto costará el nuevo iPhone 18 Pro Max en México?

Apple aún no ha anunciado el precio oficial del iPhone 18 Pro Max en México. Las estimaciones disponibles dibujan un rango amplio: un reporte calcula un inicio de entre 34,000 y 39,000 pesos para el modelo de 256 GB, mientras que una supuesta lista filtrada lo coloca en 30,999 pesos mexicanos.

Precios estimados del iPhone 18 Pro Max por almacenamiento

Modelo Precio estimado en México iPhone 18 Pro Max de 256 GB Entre $30,999 y $39,000 MXN iPhone 18 Pro Max de 512 GB Entre $35,999 y $43,000 MXN iPhone 18 Pro Max de 1 TB Desde $40,999 MXN; podría superar $40,000 MXN

En Estados Unidos, estimaciones de analistas citadas por MacRumors ubican al iPhone 18 Pro Max desde US$1,349 hasta US$1,399, lo que supondría un aumento frente al precio inicial de US$1,199 del modelo anterior. Ese valor no se puede convertir directamente al precio mexicano: impuestos, costos de importación, tipo de cambio y estrategias locales de Apple pueden elevar o modificar el costo final en pesos.

¿Conviene comprar el iPhone 18 Pro Max en México o Estados Unidos?

Antes de elegir dónde comprar el iPhone 18 Pro Max, compara el total real y no únicamente el precio que aparece en la etiqueta. Si vives en Estados Unidos, verifica el impuesto de ventas de tu estado, si el iPhone se vende desbloqueado, la banda o eSIM compatible con tu operador y la cobertura de garantía. Si lo comprarás en México, revisa el precio final en Apple Store, distribuidores autorizados y planes de financiamiento locales cuando se active la preventa.

Modelos de iPhone se muestra dentro de la Apple Store recientemente renovada en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York. - La mayoría de los empleados de una tienda Apple de EE. UU. Votó para formar un sindicato el 18 de junio de 2022, una novedad para el gigante tecnológico, que hasta ahora ha tratado de desalentar los intentos de sindicalización (Foto de Johannes EISELE / AFP) / JOHANNES EISELE

Preguntas frecuentes (FAQ) del iPhone 18 Pro Max

¿Cuándo se presenta el iPhone 18 Pro Max?

Se espera que Apple presente el iPhone 18 Pro Max el 9 de septiembre de 2026 durante su próximo evento. La empresa ha confirmado la fecha del evento, pero los modelos específicos que anunciará se mantienen sujetos a la presentación oficial.

¿Cuánto vale el iPhone 18 Pro Max en México?

No hay un precio oficial confirmado. Las filtraciones publicadas sitúan el modelo de 256 GB desde $30,999 MXN, mientras otras estimaciones lo ubican entre $34,000 y $39,000 MXN. Confirma el precio en la Apple Store México después de la presentación.

¿Cuándo comenzaría la preventa en México?

Una estimación señala el viernes 11 de septiembre como posible fecha de preventa y el viernes 18 de septiembre como posible inicio de ventas y entregas. Apple no ha confirmado estas fechas, por lo que pueden cambiar.

¿Cuál sería el precio del iPhone 18 Pro Max en Estados Unidos?

Las proyecciones consultadas lo sitúan entre US$1,349 y US$1,399 para la versión inicial. Es un precio estimado, no anunciado por Apple, y no incluye necesariamente los impuestos de venta que correspondan a cada estado.

¿Los precios filtrados del iPhone 18 Pro Max son definitivos?

No. Los valores difundidos para México proceden de filtraciones y estimaciones de medios, no de un anuncio comercial de Apple. El precio definitivo, las capacidades disponibles, las promociones y la fecha de venta deben confirmarse exclusivamente con la información oficial de Apple.