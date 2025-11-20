El dólar en México ha presentado una ligera subida en la última semana y esa noticia puede generar un impacto positivo o negativo, acorde al sector al que te dediques. El precio del dólar en México para hoy, jueves 20 de noviembre 2025, ha abierto en 18.35 pesos mexicanos , lo que representa una ligera alza respecto a los 18.30 que llegó hace algunos pocos días. Aquí te cuento todos los detalles al respecto.

Según la institución, el Banco de México establece el tipo de cambio oficial calculando un promedio de las cotizaciones mayoristas. Dicho promedio proviene de diversas plataformas de transacción cambiaria y medios electrónicos significativos en el mercado, para operaciones con liquidación al segundo día hábil bancario.

A diferencia de otras divisas, la moneda de México ha conservado una posición relativamente sólida frente al dólar durante los dos años más recientes. La elección de Claudia Sheinbaum como presidenta provocó una caída significativa en su valor, llevando su cotización por encima de la marca de los 20 pesos mexicanos. A pesar de este retroceso, el peso se ha recuperado con firmeza en el tiempo transcurrido, volviendo a niveles inferiores a los 19 pesos.

¿Por qué se ha caído el Precio del Dólar en México?

La mañana del pasado miércoles 15 de octubre representó una caída más que importante para el dólar estadounidense. Acorde a Monex, que realiza análisis financieros, esta caída del dólar en México se debe a la incertidumbre política y económica en Estados Unidos, especialmente por las tensiones del Gobierno de Donald Trump con China y su aumento en los aranceles.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense ha presentado un ascenso de 0.65%, mientras que en total en el año ha presentado una baja de 6.84%, lo que es una cifra considerable.

La apreciación del peso mexicano frente al dólar ha sido de 0.19 por ciento en los últimos días. En la apertura del precio del dólar a pesos mexicanos del pasado miércoles se ubicó en 18.45 pesos por cada dólar, aunque al cierre puede presentar ligeras alzas en su precio.

Cabe señalar que el peso mexicano ha sido una de las monedas que mayor fortaleza ha demostrado frente al dólar estadounidense, siendo la cuarta moneda con mayores ganancias entre las divisas de países emergentes ante el dólar.

Tipo de Cambio en México — 20 de noviembre de 2025

Cotización oficial

Tipo de cambio FIX (Banxico/DOF): $18.3728 MXN por dólar estadounidense.

$18.3728 MXN por dólar estadounidense. Mercado spot: $18.326200 MXN por dólar en las primeras horas del día, con cierre previo en $18.3390 MXN. Otro promedio registrado fue entre $17.9788 - 18.598 MXN.

BANCO COMPRA (MXN) VENTA (MXN) Afirme 17.50 19.00 Banco Azteca 16.90 18.84 Bank of America 17.3611 19.3798 Banorte 17.70 18.75 BBVA Bancomer 17.49 18.63 Grupo Financiero Multiva 18.43 18.43 BX+ 17.8299 18.8449

Por lo tanto, el dólar se compra en un rango aproximado de ~17.9788 MXN y se vende en un rango de ~18.598 MXN, dependiendo del banco. Estos valores pueden variar ligeramente a lo largo del día por ajustes internos y horarios de cada institución. Los rangos reflejan ligeras diferencias por horarios y políticas internas bancarias.

Un dato a tener en cuenta es que el tipo de cambio FIX es una herramienta crucial para el mercado financiero en México, ya que determina el valor oficial del peso frente al dólar estadounidense. Este valor es calculado por el Banco de México (Banxico), basándose en un promedio ponderado de las cotizaciones de las operaciones al mayoreo. Dicho proceso asegura que el tipo de cambio sea representativo de las transacciones reales del mercado, garantizando transparencia y estabilidad para las empresas y particulares que operan con divisas.

La determinación del FIX se realiza cada día hábil bancario a partir de las 12:00 horas, y se publica oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) al día siguiente. Este dato es vital, ya que es el que se utiliza para saldar obligaciones y contratos denominados en dólares que se liquidarán en México. Gracias a este mecanismo, tanto empresas como individuos pueden planificar y ejecutar transacciones internacionales con una referencia clara y regulada.

¿Qué datos económicos de EE.UU. influyeron en la tendencia del peso mexicano hoy?

Los datos económicos de EE.UU. que influyeron en la tendencia del peso mexicano hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025, son principalmente las cifras de inflación al consumidor (Índice de Precios al Consumidor, IPC) correspondientes al mes de agosto:

El IPC subió 0.2% mensual y 2.7% anual , igual al registro del mes anterior y por debajo de lo esperado por analistas (2.8% anual era el consenso). La inflación subyacente (que excluye alimentos y energía) avanzó 0.3% mensual y 3.1% anual, mostrando un repunte en servicios y vivienda.

, igual al registro del mes anterior y por debajo de lo esperado por analistas (2.8% anual era el consenso). La inflación subyacente (que excluye alimentos y energía) avanzó 0.3% mensual y 3.1% anual, mostrando un repunte en servicios y vivienda. Estos datos reforzaron las expectativas de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre. Los operadores apostaron a que la Fed tomará medidas ante la inflación moderada, lo que debilitó al dólar y favoreció al peso mexicano con una apreciación durante la jornada.

(Fed) en septiembre. Los operadores apostaron a que la Fed tomará medidas ante la inflación moderada, lo que debilitó al dólar y favoreció al peso mexicano con una apreciación durante la jornada. Además, hubo atención a la extensión de aranceles de EE.UU. a China y la agenda cargada de otros indicadores que pueden influir en las decisiones futuras de la Fed, como inflación mayorista, ventas minoristas y confianza del consumidor, aunque esos datos aún no se han publicado hoy.

Además, el inicio de septiembre estuvo marcado por un bajo volumen de operaciones debido al feriado del Día del Trabajo en EE.UU. , lo que amplificó los movimientos de tipo de cambio en México.

, lo que amplificó los movimientos de tipo de cambio en México. También se observó atención en los mercados a la agenda de reportes económicos pendientes en EE.UU., como ventas minoristas y cifras de empleo, además del ambiente de incertidumbre generado por disputas comerciales y políticas.

En resumen, la apreciación del peso mexicano se debió principalmente a que la inflación en EE.UU. resultó menor a lo anticipado, favoreciendo la expectativa de una política monetaria menos restrictiva por parte de la Fed y debilitando al dólar hoy en los mercados internacionales.

¿Cuál fue el precio de cierre del dólar en México el 18 de noviembre?

El precio de cierre del dólar en México el lunes 17 de noviembre de 2025 fue de 18.2331 pesos por dólar según los datos promedio de bancos y el registro interbancario anunciado por el Banco de México (Banxico) y medios especializados. Este valor representa el promedio ponderado con que se liquidaron las operaciones al final de la jornada cambiaria.

También se reporta que el tipo de cambio FIX oficial para solventar obligaciones denominadas en dólares, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fue de 18.280500 pesos por dólar para ese mismo día.

¿Qué diferencia hay entre el tipo de cambio del Banco de México y el precio de mercado?

La diferencia principal entre el tipo de cambio del Banco de México (Banxico) y el precio de mercado es la forma en que se calculan y utilizan:

Tipo de cambio Banxico (FIX):

Es una tasa de referencia que el Banco de México determina y publica diariamente, usualmente alrededor de mediodía.

que el Banco de México determina y publica diariamente, usualmente alrededor de mediodía. Se calcula a partir de un promedio ponderado de cotizaciones recabadas del mercado de cambios al mayoreo durante tres periodos específicos en la mañana, considerando las operaciones que reflejan las condiciones predominantes del mercado.

recabadas del mercado de cambios al mayoreo durante tres periodos específicos en la mañana, considerando las operaciones que reflejan las condiciones predominantes del mercado. El FIX sirve para solventar obligaciones de pago en moneda extranjera, operaciones bancarias, contratos y liquidaciones, y es la referencia oficial en facturación y operaciones institucionales.

Se mantiene fijo hasta el siguiente día hábil, por lo que no se actualiza en tiempo real, y suele ser más estable.

Precio de mercado (tipo de cambio spot, bancario, en ventanilla):

Es el valor al que realmente se compran y venden dólares en bancos, casas de cambio o plataformas financieras , y puede diferir entre instituciones.

, y puede diferir entre instituciones. Este precio varía constantemente durante el día según la oferta y demanda, expectativas económicas, política monetaria, noticias, y factores internacionales.

según la oferta y demanda, expectativas económicas, política monetaria, noticias, y factores internacionales. Suele ser un poco mayor para el público por incluir comisiones, margen de ganancia, costos de operación y riesgo, por eso en ventanilla es más alto que el FIX, y cada banco ofrece precios de compra y venta distintos.

Por ello, cuando consultas un precio bancario, suele haber una diferencia de centavos (a veces mayor) frente al valor FIX. El FIX ayuda a dar orden y transparencia al mercado mexicano, pero no determina el precio final de cada operación individual.

¿Cómo afecta la inflación en EE.UU. a la cotización del peso mexicano hoy?

La inflación de EE.UU. influye directamente en la tendencia del peso mexicano hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025, modificando las expectativas de los mercados sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y el comportamiento del dólar:

La inflación en EE.UU. afecta directamente la cotización del peso mexicano, especialmente en jornadas como la de hoy. Si la inflación estadounidense resulta menor a lo esperado , como ocurrió hoy, genera la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) podría recortar las tasas de interés o no subirlas próximamente. Esto debilita al dólar frente a otras monedas y generalmente fortalece al peso mexicano .

, como ocurrió hoy, genera la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) podría o no subirlas próximamente. Esto debilita al dólar frente a otras monedas y generalmente . Así, la baja inflación en EE.UU. hoy impulsa la fortaleza del peso mexicano, ya que reduce la demanda global por dólares y suma presión a las autoridades estadounidenses para evitar endurecer su política monetaria. Esto provoca que el tipo de cambio del dólar tenga una tendencia descendente frente al peso mexicano durante la jornada.

