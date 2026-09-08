El precio oficial de referencia del dólar en México se ubica en 16.8748 pesos por dólar, de acuerdo con el último tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México (Banxico) . Sin embargo, para pagos de obligaciones denominadas en dólares que se liquiden este martes 8 de septiembre, la referencia aplicable es de 16.9560 pesos por dólar, conforme a la publicación previa en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Dato clave Cotización ¿Para qué sirve? Tipo de cambio FIX más reciente $16.8748 MXN por USD Referencia oficial determinada por Banxico Tipo de cambio aplicable hoy para pagos $16.9560 MXN por USD Obligaciones en dólares pagaderas en México Cierre de jornada más reciente $16.8912 MXN por USD Referencia del mercado cambiario al cierre Equivalente de US$100 $1,695.60 MXN Cálculo con el tipo aplicable a pagos Equivalente de US$500 $8,478.00 MXN Cálculo con el tipo aplicable a pagos Equivalente de US$1,000 $16,956.00 MXN Cálculo con el tipo aplicable a pagos

¿A cuánto está el dólar en México hoy?

Para este martes 8 de septiembre de 2026, el dólar estadounidense se toma como referencia en 16.9560 pesos mexicanos cuando se trata de calcular el equivalente de obligaciones de pago denominadas en dólares dentro de la República Mexicana.

Este dato no debe confundirse con el FIX más reciente divulgado por Banxico, de 16.8748 pesos por unidad. La diferencia responde al calendario oficial de publicación y vigencia: Banxico determina el FIX en días hábiles bancarios, lo publica posteriormente en el DOF y el valor publicado es el que se utiliza para pagos al día hábil siguiente.

En términos sencillos, si una persona o empresa necesita cubrir este martes una deuda, factura, contrato o compromiso expresado en dólares —y el documento no establece un tipo de cambio específico— la referencia oficial aplicable es de $16.9560 MXN por cada US$1.

Con esa cotización:

US$20 equivalen a $339.12 pesos.

US$50 equivalen a $847.80 pesos.

US$100 equivalen a $1,695.60 pesos.

US$1,000 equivalen a $16,956.00 pesos.

US$5,000 equivalen a $84,780.00 pesos.

Estos montos son conversiones referenciales. En operaciones reales con bancos, casas de cambio, tarjetas, remesadoras o plataformas digitales, el resultado final puede ser distinto por el margen de compra/venta, comisiones, impuestos aplicables o cargos de intermediación.

Tipo de cambio FIX de Banxico: qué significa

El tipo de cambio FIX es la cotización oficial que determina el Banco de México para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en territorio nacional. No representa necesariamente el precio que verá un usuario en ventanilla bancaria, una casa de cambio o la app de su banco.

Banxico calcula el FIX a partir de un promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista para operaciones que se liquidan el segundo día hábil siguiente. Para ello utiliza plataformas de negociación y otros medios electrónicos que reflejan condiciones representativas del mercado. El banco central lo da a conocer a partir de las 12:00 horas de cada día hábil bancario.banxico.org

El mecanismo de uso funciona así:

Banxico determina el FIX durante un día hábil bancario.

El valor se publica en el DOF al siguiente día hábil.

Ese tipo de cambio publicado se utiliza para calcular pagos en dólares un día después de su publicación.

Por ello, el dato más nuevo disponible no siempre coincide con el valor legalmente aplicable para pagos en la jornada en curso. Para el martes 8 de septiembre, el valor aplicable es $16.9560, mientras que el FIX de $16.8748 corresponde a la determinación más reciente reportada por Banxico.

¿Por qué el dólar cambia entre bancos?

El tipo de cambio que ofrecen bancos y casas de cambio normalmente se divide en dos precios: compra y venta. Cuando una institución compra dólares al cliente, suele pagar menos pesos por cada dólar. Cuando vende dólares, cobra un precio mayor al de referencia.

La diferencia entre ambas cotizaciones se conoce como spread o margen cambiario. Es una de las razones por las que una persona puede encontrar precios distintos entre bancos, aeropuertos, casas de cambio, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y plataformas de transferencias internacionales.

Además del FIX, influyen factores como:

La oferta y demanda de dólares en el mercado.

Las expectativas sobre tasas de interés en México y Estados Unidos.

La publicación de indicadores de inflación, empleo, crecimiento o actividad económica.

El precio del petróleo y el comportamiento de los mercados globales.

La percepción de riesgo sobre economías emergentes y activos mexicanos.

Los horarios de operación y la liquidez disponible en cada institución.

Como referencia adicional, Banxico reportó un tipo de cambio de cierre de jornada de 16.8912 pesos por dólar en la última actualización disponible. Este indicador se calcula como un promedio ponderado de cotizaciones observadas en una ventana del mercado cambiario entre las 13:55 y 14:05 horas de los días hábiles bancarios.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses